MS registra superávit de US$ 6,34 bilhões de janeiro a setembro

A balança comercial de Mato Grosso do Sul apresentou um superávit de US$ 6,34 bilhões nos primeiros nove meses de 2025. O valor é 10,84% superior ao registrado no mesmo período de 2024. O resultado decorre de exportações que somaram US$ 8,18 bilhões e importações que totalizaram US$ 1,83 bilhão. A íntegra.

De janeiro a setembro, as exportações do estado cresceram 4,5% em comparação com o ano anterior. Em contrapartida, as importações registraram uma contração de 12,75% no mesmo período. O desempenho positivo das vendas externas foi impulsionado principalmente pelos setores da Indústria de Transformação, Indústria Extrativa e "Outros Produtos", que registraram aumentos de 16,87%, 45,75% e 744,32% em valor, respectivamente. O setor agropecuário, por sua vez, apresentou retração de 19,37% no valor exportado.

A celulose se tornou o principal item da pauta de exportações, respondendo por 29,22% do total vendido. A soja, que liderava em 2024 com 34,71%, passou para a segunda posição, com uma participação de 25,58%. A carne bovina ocupa o terceiro lugar, com 15,92% do valor exportado , um aumento em relação aos 11,25% do ano anterior.

Nas importações, o gás natural continua sendo o produto de maior peso, representando 33,03% do total adquirido pelo estado. No entanto, houve uma redução de 30,69% no valor da importação do produto em comparação com o mesmo período de 2024. Cobre (8,14%) e caldeiras para geradores a vapor (6,86%) seguem como os principais itens importados.

A China permanece como o principal destino dos produtos sul-mato-grossenses, absorvendo 46,11% do total exportado. O valor negociado com o país asiático atingiu US$ 3,76 bilhões, um leve aumento de 1,73% em relação a 2024. Os Estados Unidos seguem como o segundo maior comprador, com 5,21% de participação, embora as vendas para o país tenham recuado 9,6%.

No âmbito estadual, Três Lagoas se destaca como o maior município exportador, responsável por 21,21% das vendas externas totais de janeiro a setembro. Na sequência, aparecem os municípios de Dourados (11,88%), Ribas do Rio Pardo (10,86%) e a capital, Campo Grande (9,33%). O principal canal para o escoamento da produção continua sendo o Porto de Santos, por onde passou 38,85% do total exportado pelo estado.