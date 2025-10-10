Record: sob Lula, agronegócio do Brasil exporta US$14,194 bilhões

Em setembro de 2024, o agronegócio do Brasil exportou cerca de US$14,194 bilhões, recorde para o mês até então.
Esse valor representou uma participação próxima de metade do total exportado pelo país naquele mês. A íntegra.
Em agosto de 2025, o setor também teve bom desempenho, com exportações de US$14,29 bilhões.
As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária.
O crescimento recente está associado sobretudo à diversificação da cesta exportadora, com destaque para carnes, produtos florestais e o complexo sucroalcooleiro.
Especialistas apontam que, mesmo diante de desafios internacionais, o agronegócio tem mostrado resiliência.
Mas dados apresentados anteriormente que falavam em US$14,95 bilhões ou alta de 6,1% para setembro de 2025 não foram confirmados por documentos oficiais à vista.