São Gabriel do Oeste começa a semana com mais de 70 vagas de emprego disponíveis

A Casa do Trabalhador de São Gabriel do Oeste está com diversas vagas de emprego abertas nesta semana. São mais de 80 oportunidades em áreas como comércio, indústria, serviços e construção civil. As contratações são para início imediato e não exigem, em sua maioria, experiência prévia.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Martiniano Alves Dias, nº1211, no Centro da cidade, munidos de documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho) e currículo atualizado.

Confira abaixo todas as vagas disponíveis:

Agente de pátio – 1 vaga

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 2 vagas

Atendente de lojas – 2 vagas

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 8 vagas

Auxiliar de linha de produção – 10 vagas

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga

Camareira de hotel – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Frentista – 6 vagas

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1 vaga

Magarefe – 10 vagas

Motorista de ambulância – 1 vaga

Motorista de caminhão – 1 vaga

Motorista entregador – 1 vaga

Operador de caixa – 3 vagas

Operador de processo de produção – 10 vagas

Pedreiro – 4 vagas

Recepcionista de hotel – 1 vaga

Servente de obras – 6 vagas

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, portanto, é importante que os candidatos se dirijam o quanto antes à Casa do Trabalhador para garantir a participação nos processos seletivos.

Para mais informações acesse www.https://www.funtrab.ms.gov.br.