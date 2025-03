Vendas do varejo estabilizam em janeiro e apresentam crescimento de 3,1%

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro apresentou uma leve variação negativa de -0,1% em janeiro de 2025.

O dado foi divulgado nesta 6ª.feira (12.mar.25) pelo IBGE e mostra que o setor se manteve 0,6% abaixo do recorde histórico registrado em outubro de 2024.

Na comparação com janeiro de 2024, as vendas tiveram um crescimento de 3,1%.

Esse é o vigésimo aumento consecutivo quando comparado ao mesmo mês do ano anterior.

ESTABILIDADE EM UM CENÁRIO DE LEVES FLUTUAÇÕES

Cristiano dos Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, afirmou que, apesar da queda, o cenário é de estabilidade. "Após o recorde de outubro de 2024, o comércio tem apresentado variações muito próximas de zero, refletindo uma estabilidade", explicou Santos.

DESEMPENHO DOS SETORES NO VAREJO

Entre as oito atividades analisadas, quatro tiveram crescimento nas vendas.

Os destaques foram Equipamentos e Material para Escritório, Informática e Comunicação (+5,3%) e Combustíveis e Lubrificantes (+1,2%).

Já os setores de Artigos Farmacêuticos e Hipermercados registraram quedas consideráveis.

O setor farmacêutico teve um recuo de -3,4%, sendo o mais afetado.

Cristiano dos Santos comentou que a queda mais significativa foi no setor farmacêutico. "Das quedas, a farmacêutica foi a única com variação realmente negativa. O setor de supermercados, por sua vez, teve uma queda pequena", disse.

CRESCIMENTO NO COMPARATIVO ANUAL

Em relação ao mesmo mês de 2024, o crescimento foi de 3,1%.

Setores como Artigos Farmacêuticos (+6,2%) e Móveis e Eletrodomésticos (+4,4%) apresentaram os maiores aumentos.

Já no varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o crescimento foi ainda mais expressivo.

O setor de Veículos, Motos, Partes e Peças registrou um aumento de 8,9%.

VARIAÇÕES REGIONAIS NAS VENDAS

Em janeiro, 15 estados apresentaram crescimento nas vendas do varejo.

Amapá se destacou com a maior alta, de 13,1%, seguido por Tocantins (4,6%) e Mato Grosso (3,1%).

No entanto, 11 estados tiveram quedas nas vendas, com Sergipe (-3,9%) e Roraima (-3,5%) entre os maiores recuos. "Algumas variações regionais são influenciadas por um desempenho local específico, como no caso de Amapá e Tocantins", explicou Cristiano.

EXPECTATIVAS PARA O VAREJO EM 2025

Embora o cenário atual mostre estabilidade, o setor deve continuar enfrentando desafios.

A recuperação de segmentos como o de informática, que estava prejudicado pela alta do dólar, é vista como um ponto positivo.

A Pesquisa Mensal de Comércio é uma importante fonte de dados sobre o comportamento do varejo brasileiro.

Os próximos resultados, relativos a fevereiro de 2025, serão divulgados no dia 9 de abril.