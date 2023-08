A segurança e a confiabilidade das apostas esportivas no Brasil

A segurança oferecida pelas empresas de apostas esportivas é suficiente? Os clientes podem ficar tranquilos em relação aos seus dados e valores confiados aos bookmakers que crescentemente têm tomado conta do mercado brasileiro em diferentes modalidades esportivas, em especial no futebol? Estas são apenas algumas das perguntas que muitos se fazem antes de abrirem uma conta em uma das duas centenas de casas do setor que já atuam no Brasil.

Porém, há bons motivos para que alguém experimente fazer um lance pela rede mundial e estes passam tanto pelo trabalho das próprias empresas em aprimorar seus sistemas de proteção e pelo esforço das autoridades para regulamentar a atividade e, nosso País.

No Brasil as apostas pela internet estão legalizadas desde dezembro de 2018 com a aprovação pelo Congresso Nacional e consequente sanção do então presidente Michel Temer. Portanto, ao apostar pela rede ninguém está cometendo qualquer ilegalidade.

A regulamentação seria o passo seguinte e o atual Governo já editou uma Medida Provisória que permitirá ainda mais transparência e dará mais segurança a quem aposta por meio de casas do gênero. Gigantes como a bet 365, sediada na Inglaterra, e a 22bet, pelo exemplo, são totalmente favoráveis a regras mais claras e aplaudem os esforços do Poder Público para dar mais tranquilidade aos clientes.

Em alguns casos as empresas internacionais chegam a ter mais de 20 milhões de clientes em todo o planeta e obtêm certificados de licenciamento e qualidade em mais de uma praça. Locais como o Reino Unido e Gibraltar são muito exigentes na certificação do chamado gamble e, ao escolher uma empresa para fazer suas apostas, uma pessoa pode e deve observar se o bookmaker tem o aval técnico de algum órgão de certificação em tais praças.

Os recentes casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro não têm relação direta com as atividades das próprias casas de apostas. Dirigentes e jogadores mais inescrupulosos praticamente jogaram suas carreiras na lama ao se envolverem em tais atos ilegais. A chamado Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás tem chegado aos nomes dos responsáveis e atletas já foram afastados por seus próprios clubes.

Para evitar que casos do gênero se repitam a proposta do Governo é que jogadores e dirigentes sejam proibidos de apostar. Alguns outros critérios de segurança também estão sendo cogitados, tudo com a parceria e a boa vontade das próprias empresas, as maiores interessadas em que seus negócios não sejam colocados em xeque por causa de maus profissionais.

Desde que as apostas pela internet foram legalizadas no Brasil o montante de lances virtuais no segmento chegou a R$ 10 bilhões anuais, segundo a última estimativa. Pelo menos 200 casas do ramo, nacionais e estrangeiras, disputam palmo a palmo a supremacia num País com imensa população e muitos aficionados por futebol e outros esportes. Tais características colocam o mercado brasileiro como prioridade na roda de negócios dos bookmakers internacionais.

Como um dos países que mais têm aparelhos celulares nas mãos de seus cidadãos, o Brasil também tem neste ponto outro diferencial interessante para os megaempresários do setor. Afinal, a maior parte das apostas virtuais hoje em dia é feita por meio de smartphones e outros equipamentos do gênero. O desenvolvimento da tecnologia do chamado mobile tem permitido tal avanço. Para jogar por um celular basta baixar gratuitamente o aplicativo da casa de aposta de preferência e abrir uma conta.

É de praxe que a casa de aposta solicite algumas informações pessoais no momento do cadastramento. Além disso, o candidato a apostador deve indicar de que forma pretende fazer seus depósitos e saques. Em empresas como as acima citadas, por exemplo, o usuário pode fazer uso de cartões de crédito de mais de uma bandeira, moedas eletrônicas e até boletos bancários.

Os Bet365 já estão traduzidos para o português e há canais de diálogo entre os clientes e as empresas. São, por exemplo, chats virtuais 24 horas com pessoal treinado para responder às dúvidas dos usuários ou possíveis reclamações. A equipe do suporte ao cliente normalmente é composta por nativos do próprio País e o usuário brasileiro estará em contato com um compatriota, o que facilita o diálogo, é claro.

Enfim, as casas de apostas são seguras: De um modo geral, sim, com uso de tecnologia de proteção de dados e certificação internacional? A atividade é legal? Com certeza, há quase cinco anos não há nada contrário à lei fazer uma aposta pela internet. Os interessados podem ficar tranquilos ao entrarem neste fascinante mundo de divertimento potencialmente lucrativo.