Abertas inscrições para concurso público com salário de até R$ 37,5 mil em MS

O Tribunal de Contas Estadual de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), publicou nesta 3ª feira (10.out.23), no Diário Oficial Eletrônico, o edital de reabertura das inscrições para o concurso público para o preenchimento de três vagas do cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O salário é de até R$ 37.589,95. Eis a íntegra do edital.

As inscrições poderão ser feitas somente via internet das 10h de 11 de outubro até às 18h (horário de Brasília) do dia 13/10/23. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é dia 31/10/2023. Clique aqui para se inscrever.

As provas serão realizadas em seis fases: prova escrita objetiva; prova escrita discursiva; prova oral; investigação social; avaliação de sanidade física e mental e avaliação de títulos.

O concurso será realizado pelo Cebraspe, instituição que apresentou proposta técnica e financeira alinhada com os objetivos buscados pelo TCE-MS, além de possuir notoriedade pelos serviços prestados em certames similares, como por exemplo os promovidos recentemente em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rondônia, e outros para relevantes carreiras públicas, destacando-se cargos do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal do Ministério Público de diversos Estados.

O edital de divulgação dos locais de realização das provas será disponibilizado no dia 21 de novembro de 2023.