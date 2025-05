Aos 102 anos, morador de MS renova CNH e segue como o mais idoso habilitado

Ranulfo Custódio Alves renovou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nesta quinta-feira (15) na cidade de Camapuã, Mato Grosso do Sul.

Nascido em 27 de maio de 1923, ele completa 102 anos nos próximos dias e segue como o condutor habilitado mais idoso do estado.

Ranulfo chegou sozinho à unidade do Detran-MS conduzindo sua caminhonete Ford F-1000.

Ele demonstrou ansiedade antes da renovação e questionou: “Vou conseguir renovar por quanto tempo?”.

Nascido em 27 de maio de 1923, em Três Lagoas, Ranulfo mudou-se para Camapuã em 1941 em busca de trabalho. “Serviço braçal”, resume.

Segundo ele, manter a habilitação significa preservar a autonomia. “Pra mim, o importante é eu ter minha vida com liberdade”.

O condutor afirma que os filhos sugerem que ele tenha um motorista, mas prefere manter o próprio ritmo.

“Porque você combina com um motorista às 7h, ele chega às 9h. E eu não sou homem de esperar!”, afirmou.

A renovação foi concedida por três anos, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro para condutores com mais de 70 anos.

Com fala mansa, mas decidida, ele revela o motivo de querer manter a habilitação em dia.

Ranulfo passou pelo exame médico obrigatório e foi aprovado sem restrições, exceto o uso obrigatório de óculos.

“Guio devagar, não passo de 70 km/h. Coloco meu carro na minha faixa. Quem tiver com pressa, me poda”, explicou.

O médico responsável pelo exame, Osvaldo Góis Figueiredo, elogiou a lucidez e vitalidade do condutor.

Ranulfo também comentou sobre a rotina entre cidade, fazenda e Campo Grande, onde visita a filha caçula.

“Camapuã não está bom? Eu vou pra fazenda. Fazenda não está bom? Eu vou para Campo Grande”, relatou.

Ranulfo foi aprovado no exame médico e teve sua CNH renovada até 2028.

Ele acrescentou que valoriza o lazer e faz questão de mencionar sua preferência por pescar em Corumbá.

“Eu até faço questão de você colocar na matéria, os navios da Joice porque é uma grande amiga que eu tenho muita consideração”.

De acordo com dados do Detran-MS, o estado possui 208 condutores com mais de 90 anos ativos no sistema.

Entre janeiro e abril deste ano, 15 motoristas com mais de 90 anos renovaram a habilitação.

Ranulfo é o primeiro entre os centenários condutores no estado a renovar o documento em 2024.

Ranulfo passou pelo exame médico com louvor e conquistou mais três anos de habilitação.

O diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira, acompanhou o processo e destacou a importância do atendimento com respeito.“Acompanhar de perto o processo do Sr. Ranulfo foi emocionante e inspirador”, afirmou.

A filha caçula de Ranulfo, Renata Alves, agradeceu ao Detran-MS pela forma como o pai foi tratado.“Estamos todos emocionados aqui [...] valorizando acima de tudo a dignidade dele”, disse em mensagem enviada ao órgão.

Ranulfo com a filha, Renata. Foto: Arquivo Pessoal

Conforme legislação vigente, condutores com 70 anos ou mais têm direito a desconto de 70% na taxa de renovação da CNH em Mato Grosso do Sul.

Ranulfo concluiu o atendimento emocionado e afirmou: “Meu sonho tá realizado. Agora é pedir a Deus pra continuar com saúde”.