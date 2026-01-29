Após morte de Orelha, Cãozinho Abacate é morto a tiro no Paraná

Mais um cão foi morto no Sul do Brasil, desta vez na cidade de Toledo, estado do Paraná. O caso acontece poucos dias após a morte de Orelha, em Santa Catarina.

Abacate foi encontrado baleado na manhã de terça-feira (27.jan.26), no bairro Tocantins. Cuidado por moradores da região, o cão chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Coordenação de Proteção e Defesa Animal de Toledo, o disparo atingiu o intestino do animal. O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná para investigação.

O delegado Alexandre Macorin afirmou que há indícios de intenção de matar. A polícia busca identificar o autor do disparo e colhe depoimentos de pessoas que podem contribuir com o inquérito.

CASO ORELHA

Em Santa Catarina, o cão comunitário Orelha morreu após sofrer agressões violentas no início do mês, em Florianópolis. Devido à gravidade das lesões, o animal precisou ser submetido à eutanásia durante atendimento veterinário.

A Polícia Civil catarinense identificou adolescentes suspeitos de envolvimento no caso. Mandados de busca foram cumpridos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos.

Os dois casos provocaram manifestações de moradores e protetores de animais. Comunidades cobram justiça e punição rigorosa aos responsáveis.

A legislação brasileira prevê até cinco anos de prisão para crimes de maus-tratos a animais com resultado morte. As investigações seguem em andamento nos dois estados.