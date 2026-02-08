Após vazamento na Foz do Amazonas, Petrobras tem 20 dias para pagar multa de R$2,5 milhões

O Ibama aplicou uma multa de R$ 2,5 milhões à Petrobras pelo vazamento em perfuração na Foz do rio Amazonas.

O derramamento do fluido ocorreu no dia 4 janeiro a 175 quilômetros do litoral do Amapá, na chamada Margem Equatorial brasileira.

Em nota, o Ibama afirma que o material vazado acidentalmente pela Petrobras é formado por uma mistura oleosa usada para atividades de exploração e produção de petróleo e gás.

Segundo o órgão ambiental, o fluido representa risco médio tanto para a saúde humana quanto para o ecossistema aquático.

A Petrobras confirmou que recebeu a notificação do Ibama e que vai tomar as providências cabíveis. Segundo a empresa, o material derramado é biodegradável e não traz danos ao meio ambiente.

A petroleira tem o prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa administrativa.

Nesta semana, a Agência Nacional do Petróleo já havia imposto novas condições para que a Petrobras possa retomar essa perfuração exploratória na Foz do Amazonas.

A ANP exige, entre outras medidas, a substituição de equipamentos e a revisão do plano de Manutenção Preventiva.