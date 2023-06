Barbeiro de Luxo: transformando vidas e impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país

No cenário empreendedor do Brasil, os pequenos negócios têm se destacado como pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Essas empresas, muitas vezes lideradas por empreendedores visionários, desempenham um papel crucial na geração de empregos, na promoção da inovação e na melhoria da qualidade de vida das pessoas em suas comunidades. Para entender melhor essa realidade, conversamos com Wenderson Valejo, 26 anos, um barbeiro empreendedor que nos revelou sua perspectiva única sobre o tema.

Já se passaram mais de sete anos, quando Valejo decidiu abrir sua própria barbearia no bairro Rita Vieira onde cresceu. Com uma visão clara e determinação inabalável, ele transformou seu pequeno negócio em um espaço de convivência e cuidado pessoal, além de ser um ponto de encontro de amigos para aquela resenha. Ao refletir sobre a contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social, Valejo destaca a importância de gerar oportunidades para as pessoas ao seu redor.

"Ao abrir minha barbearia, meu objetivo sempre foi ir além de oferecer serviços de qualidade. Eu queria criar um espaço onde as pessoas se sentissem acolhidas e tivessem acesso a serviços profissionais a um preço justo. Isso me permitiu empregar e treinar outros barbeiros locais, proporcionando-lhes uma fonte de renda estável e oportunidades de crescimento profissional", ressalta Valejo.

Wenderson Valejo e tantos outros empreendedores como ele continuam a escrever histórias de sucesso, superação e impacto positivo. Foto: Marcos Tenório

De fato, a história de Wenderson Valejo reflete a realidade vivenciada por muitos pequenos empreendedores no Brasil. Segundo dados recentes do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), essas empresas são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais no país, gerando oportunidades e impulsionando o crescimento econômico em suas respectivas regiões.

Além disso, Valejo destaca que a presença de pequenos negócios como o seu tem um impacto social significativo, promovendo a inclusão e a diversidade em suas comunidades. "Na minha barbearia, recebemos pessoas de diferentes idades, gêneros e origens. É um espaço onde todos são bem-vindos, e isso cria um ambiente de respeito e valorização da diversidade. Muitos de nossos clientes se tornaram amigos e até parceiros de negócios, fortalecendo ainda mais os laços na comunidade", afirma o barbeiro empreendedor.

Valejo abriu a primeira barbearia em abril de 2016, na sua residência em Campo Grande. Durante esses sete anos, se especializou e se tornou uma referência no corte. Wenderson realiza cursos de barbeiro com preço acessível, formando mais e mais profissionais.

Ele que ainda de dois em dois meses, vai nas periferias da Cidade Morena e realiza uma ação social com cortes gratuitos para a comunidade e entrega de brindes para as crianças.

Sonhador, o barbeiro lançou um projeto onde fica à disposição 24h para atender os cliente, sendo assim um barbeiro de luxo.

Wenderson Valejo, 26 anos, um barbeiro empreendedor. Foto: Marcos Tenório

Com uma experiência vasta no ramo, Valejo pretende expandir cada vez mais e ser uma referência de sucesso em Campo Grande.

Além do aspecto social, a inovação e a capacidade de adaptação também são fundamentais para o sucesso dos pequenos negócios. Wenderson enfatiza a importância de estar atualizado com as tendências do mercado e de utilizar a tecnologia para impulsionar seu negócio. "Através das redes sociais e do agendamento, consigo alcançar um público maior e oferecer um serviço mais conveniente para meus clientes. A tecnologia tem sido uma grande aliada no crescimento do meu negócio", compartilha Valejo.

Ao longo da conversa com o barbeiro, fica evidente que os pequenos negócios são verdadeiros agentes de transformação. Eles não apenas impulsionam o desenvolvimento econômico, mas também desempenham um papel essencial na construção de comunidades mais fortes e inclusivas.

Com sua visão empreendedora e dedicação incansável, Valejo representa inúmeros outros empreendedores que, diariamente, trabalham arduamente para fazer a diferença em suas áreas de atuação. Seja como barbeiros, artesãos, comerciantes ou prestadores de serviços, esses indivíduos inspiram e criam impacto em suas comunidades.

Os pequenos negócios são um verdadeiro reflexo da diversidade e da resiliência do povo brasileiro. Eles superam desafios, criam soluções inovadoras e geram empregos, promovendo um ambiente de desenvolvimento econômico sustentável.

À medida que celebramos a contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país, é essencial reconhecer e apoiar esses empreendedores. Políticas públicas favoráveis, acesso a crédito e financiamento, além de programas de capacitação e mentoria, são fundamentais para fortalecer ainda mais esse setor vital da economia.

Os pequenos negócios são um verdadeiro reflexo da diversidade e da resiliência do povo brasileiro. Foto: Marcos Tenório

Portanto, é importante valorizar e apoiar os pequenos negócios, reconhecendo sua contribuição e promovendo um ambiente empreendedor favorável. Somente assim poderemos colher os frutos de um desenvolvimento econômico e social verdadeiramente sustentável, beneficiando a todos os cidadãos do país.