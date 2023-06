Campo Grande tem mais de 50 mil casas 'não ocupadas', mostra Censo

O Censo Demográfico 2022 apresentado em coletiva à imprensa nesta 4ª feira (28.jun.2023) na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Campo Grande (MS), confirma que a cidade tem cerca de 53 mil casas não ocupadas.

"Nós temos cerca de 53 mil imóveis não ocupados hoje em Campo Grande", apontou a Coordenadora do Censo na Capital, Sylvia Assad, nesta manhã.

No encalço disso, a Capital de MS ainda não conseguiu chegar ao número de 1 milhão de habitantes. No Censo de hoje, o IBGE assinala que Campo Grande ainda conta com apenas 897.938 habitantes.

Entre 2010 e 2022, enquanto o número de domicílios particulares ocupados cresceu 28,3% no estado, os imóveis não ocupados registrou crescimento de 90,6%. Na Capital, o percentual foi de 16,9%, o 12º maior entre as capitais, sendo Porto Velho o maior percentual e Boa Vista, o menor, com 10,1%. Isso é, a cidade está crescendo em número de imóveis, mas o número de pessoas não está crescendo na mesma velocidade.

Gráfico – Domicílios particulares permanentes ocupados e não ocupados em MS:

MAIS CASAS QUE GENTE EM MS

O prejuízo econômico causado por esses imóveis é enorme e vem atingindo todo o estado.

Dos 79 municípios, o maior percentual de domicílios não ocupados foi Corguinho (46,4%), seguido por Jaraguari (40,3%) e Santa Rita do Pardo (39,6%). Consequentemente, a economia dessas cidades são afetadas.

Mais cedo, mostramos aqui no MS Notícias, os números referentes ao crescimento populacional em MS e no Brasil.