MS chega a 1,35% da população do Brasil, diz IBGE

O Brasil atingiu 203.062.512 habitantes em 2022, desses 2,7 milhões vivem em Mato Grosso do Sul. Isso é, 1,35% da população de todo o país. Com isso, MS registra o crescimento de 12,6% da população em relação a 2010.

Os dados constam no Censo Demográfico 2022 apresentados em coletiva à imprensa nesta 4ª feira (28.jun.2023) na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Campo Grande (MS).

Conforme o Supervisor de Divulgações de Informações, Fernando Gallina, a Coordenadora de Divulgação do Censo em MS, Elenice Cristaldo Cano e a Coordenadora do Censo na Capital, Sylvia Assad, foram recenseados 1.208.975 domicílios em Mato Grosso do Sul. O trio disse que isso representa um crescimento de 36,7% entre 2010 e 2022.

A Coordenadora do Censo na Capital, Sylvia Assad, Supervisor de Divulgações de Informações, Fernando Gallina e a Coordenadora de Divulgação do Censo em MS, Elenice Cristaldo Cano. Foto: Tero Queiroz

Com o crescimento, MS chega a 21ª posição entre as unidades mais populosas do país.

A taxa de crescimento geométrico da população sul-mato-grossense entre o Censo 2010 e 2022 foi de

0,99%, acima da média brasileira (0,52%) e a 7ª maior taxa entre os estados e DF.

Dentre os 79 municípios, Chapadão do Sul foi onde a população mais cresceu, registrando 61,98%. O município que teve menor crescimento populacional foi Porto Murtinho (MS), que inclusive apresentou recuo de -1,43%.

Veja na tabela a relação sobre o crescimento de cada um dos 79 municípios de MS. Eis a íntegra.

REGIÕES

O Centro-Oeste é a região que mais cresceu, com alta de 15,9%.

Sudeste e Nordeste continuam com a maior parcela da população – juntas, abrigam 69 de cada 100 brasileiros. As regiões tem respectivamente 84,8 milhões e 54,6 milhões de habitantes.

A proporção de habitantes em cada uma das grandes regiões se alterou pouco nos últimos 12 anos.

Eis a divisão atual:

Sudeste – 41,8%;

Nordeste – 26,9%;

Sul – 14,7%;

Norte – 8,5;

Centro-Oeste – 8%.

O BRASIL

O IBGE mostra forte desaceleração do crescimento populacional. Se essa tendência permanecer, a população brasileira deve parar de crescer nos próximos anos.

"Se seguir essa tendência, a população brasileira e de MS deve parar de crescer até 2045", explicaram os mebros do IBGE em coletiva nesta manhã.

Em agosto de 2021 o IBGE estimou que até 2023, o País teria 10 milhões a mais de pessoas do que o número apresentado no Censo de hoje. Em 2022, especialistas levantaram incertezas sobre a precisão dos dados do IBGE.

“Temos total certeza de que é essa a população”, rebateu, entretanto, Claudio Stenner, diretor de geociências do instituto nesta manhã, durante uma outra coletiva com jornalista na Capital federal.

OUTROS PARÂMETROS

O IBGE publicará os dados do Censo Demográfico 2022 em etapas. A 1ª leva de divulgação, realizada nesta 4ª feira (28.jun), apresentou o número total da população, por municípios e Estados e o total de domicílios. Outros recortes, como idade, gênero, cor da pele e religião serão divulgados posteriormente.