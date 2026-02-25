Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 200 mil a morador de MT

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalizou o processo por danos morais contra Carlinhos Maia.

O influenciador foi condenado a pagar uma indenização de R$ 200 mil a um morador de Mato Grosso.

A ação transitou em julgado na última 6ª feira (20.fev.26), esgotando as possibilidades de recurso no STJ.

Em 2023, o humorista fez uma piada comparando seu procedimento estético ao rosto de Luiz Antônio, de 31 anos.

A defesa do influenciador tentou reverter a condenação sob a alegação de que o valor cobrado era exorbitante.

No entanto, a Terceira Turma do STJ rejeitou o pedido de liminar por decisão unânime dos ministros.

Na época da postagem, Carlinhos Maia pediu desculpas públicas e declarou que não teve intenção de ofender.

Ele também chegou a classificar a sentença como injusta, argumentando que a imagem da vítima já circulava na internet.

Luiz Antônio, natural de Nortelândia (MT), sofreu fraturas nos ossos da face durante o parto com uso de fórceps.

A má-formação causou diversos problemas de fala e alimentação, exigindo que ele passasse por seis cirurgias.

O mato-grossense precisou se mudar para Cuiabá para dar continuidade ao seu tratamento médico.

Ele relata sentir dores intensas na mandíbula por não possuir a prótese no lado esquerdo do rosto.

Há mais de dez anos, o rapaz aguarda a realização de uma cirurgia corretiva estimada em R$ 471 mil.

Atualmente, Luiz trabalha como motorista particular na capital e conta com o auxílio de parentes e amigos.

A reportagem tentou localizar a equipe de defesa de Carlinhos Maia para comentar o caso, mas não obteve retorno.