Dois cães são encontrados cobertos de piche em bairros de Campo Grande

Em menos de 24 horas, dois casos de maus-tratos a cães chocaram moradores da região oeste de Campo Grande (MS). Os animais foram encontrados cobertos de piche nos bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca, com sinais de sofrimento e, no segundo caso, ferimentos visíveis.

No sábado (14.jun.25), o primeiro cão foi resgatado com o corpo completamente tomado por piche. A protetora Kelly Macedo, da ONG Cão Feliz, pediu a um amigo que levasse o animal para uma clínica veterinária, onde ele permanece internado.

“Ele precisou ser sedado para a retirada do piche. O produto estava por todo o corpo. Agora, ele passa por exames e cuidados mais específicos”, contou Kelly. O caso sensibilizou vizinhos e ativistas, que passaram a acompanhar a recuperação do cão.

Já no domingo (15.jun), moradores de um condomínio no Jardim Carioca encontraram outro cachorro com o corpo coberto por piche e ferido. Diferente do primeiro, ele ainda não recebeu atendimento veterinário, pois aguarda resgate.

“Infelizmente, não temos recursos para acolher mais um. Já cuidamos de 54 animais. Estou em busca de apoio para resgatá-lo o quanto antes”, explicou a protetora, que teme que os casos estejam conectados.

Kelly também procurou a Polícia Civil e conversou com a delegada Gabriela Stainle, da Decat. Segundo ela, a corporação vai investigar os dois episódios como suspeita de maus-tratos intencionais.

“Parece algo proposital. A delegada garantiu que a polícia vai investigar. São dois casos muito semelhantes em bairros próximos”, afirmou Kelly, preocupada com a possibilidade de recorrência.

A equipe do Jornal Midiamax, que noticiou os casos, tentou contato com a delegada Gabriela Stainle, mas não obteve resposta até a publicação.