MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
22 de setembro de 2026
Campo Grande 19ºC

JOGOS

Games faturam R$ 13 bi no Brasil e atraem estúdios de fora

Crescimento do público brasileiro atrai investimento e amplia a presença de estúdios internacionais no país

A- A+

O mercado brasileiro de jogos eletrônicos já soma cerca de R$ 13 bilhões em movimentação, valor que
consolida o país como o maior polo de consumo do setor na América Latina.

ESTÚDIOS INTERNACIONAIS MIRAM O PÚBLICO BRASILEIRO

A companhia georgiana Spribe, criadora de títulos de aposta no formato crash, ilustra esse movimento.

Nos últimos anos, a empresa deixou de atuar apenas como desenvolvedora de jogos isolados e passou a operar também a Broadway, plataforma própria de integração B2B usada por operadores para incorporar seus títulos com mais agilidade em mercados como o brasileiro.

Um dos carros-chefe da Spribe no país é o Aviator, jogo do gênero crash que lidera em popularidade no cassino da KTO e opera com mecanismo Provably Fair, o que permite que cada rodada seja auditada de forma independente. Essa transparência tem sido apontada como um dos fatores que ajudaram o formato a ganhar espaço entre jogadores brasileiros nos últimos anos.

EVENTOS REFLETEM O CRESCIMENTO

A expansão também aparece nos eventos do segmento. A Gamescom Latino América, realizada em São Paulo, reuniu mais de 154 mil visitantes na edição mais recente, alta de 17,5% em relação ao ano anterior, além de dezenas de publishers internacionais e milhares de profissionais da indústria.

Para 2026, projeções da consultoria PwC apontam faturamento de cerca de US$ 2,8 bilhões para o setor no país, impulsionado pela popularização dos e-sports e por um público cada vez mais diversificado.

Atualmente, os jogos para celular já respondem por mais da metade de todo o faturamento do setor brasileiro, à frente de consoles e computadores. Parte desse avanço acompanha o lançamento de aparelhos intermediários com funções premium voltadas a jogos, como o modo dedicado que a Motorola apresentou no Moto G100, lançado no país em 2021.

A combinação entre público mobile em expansão, formatos rápidos como os jogos crash e a chegada de plataformas de integração internacionais aponta para uma tendência de continuidade nesse crescimento ao longo dos próximos meses, conforme os números do setor.

Reportar Erro
MS Noticias no Google News