Filme sobre 'roubo de gado' abre seleção de elenco na Capital de MS

O curta-metragem Amoitado iniciou o processo de seleção de elenco em Campo Grande (MS). A produção busca intérpretes de diferentes idades e perfis para compor o filme, que será rodado na capital sul-mato-grossense em janeiro de 2026.

Escrito e dirigido por Tero Queiroz, com direção também de Aly Freitas, o projeto se insere no gênero drama com suspense rural. A história é ambientada no campo e se desenvolve a partir de situações de conflito, deslocamento e tensão, explorando relações humanas em contextos extremos.

Segundo a equipe de produção, o filme exige dos participantes dedicação emocional e disponibilidade para gravações predominantemente noturnas. A proposta narrativa aposta em personagens complexos, inseridos em um ambiente marcado por medo, orgulho, vingança e afetos intensos.

A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos, com diversidade de gênero e etnia. Os personagens estão distribuídos entre uma família central e um grupo de abigeatários, que desempenham papéis importantes no desenvolvimento da trama. As descrições completas de cada perfil estão disponíveis no formulário de inscrição.

Podem participar pessoas que residam ou tenham condições de permanecer em Campo Grande durante o período de filmagem. Após o preenchimento do formulário e o envio do material solicitado, os candidatos pré-selecionados receberão uma cena para gravação, conforme o personagem escolhido.

O curta-metragem foi selecionado no Edital nº 022/2024 – Produção Audiovisual de Curta-Metragem, com financiamento integral de R$ 100 mil, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, executada pelo Ministério da Cultura.

Em Mato Grosso do Sul, os recursos são administrados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), vinculada à Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura (Setesc). A produção é assinada pela Bolt Realizações, em parceria com a Plural Cine.

As gravações estão previstas para a segunda quinzena de janeiro de 2026, em diferentes locações rurais da capital. As inscrições para o elenco seguem abertas por meio de formulário online disponibilizado AQUI.