Instituições de MS se unem para ajudar vítimas da tragédia no RS

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), em parceria com o CTG Querência Gaúcha - Centro de Tradições Gaúchas, Supermercado Cuenca, Madenorte e Ciarama Máquinas, estão organizando uma campanha de arrecadação para auxiliar as vítimas das recentes enchentes que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul.

Com o intuito de proporcionar ajuda emergencial às comunidades afetadas, a iniciativa visa mobilizar a solidariedade e a generosidade da população de Dourados e região.

O que doar?

Alimentos não perecíveis

Água potável

Produtos de limpeza

Produtos de higiene

Colchões

Toalhas

Roupas de cama

Cobertores

Onde doar?

ACED: Av. Joaquim Teixeira Alves, 1480 - Centro

CTG Querência do Sul - Av. Guaicurus, KM 09

Cuenca Supermercado: R. Ver. Vitório José Pederiva, 343 - Jardim Flórida

Ciarama Máquinas John Deere: R. Aziz Rasselen

Madenorte: Av. Weimar Gonçalves Torres, 70 - Centro

"Diante da gravidade da situação enfrentada pelos nossos irmãos gaúchos, sentimos a responsabilidade de agir e contribuir para minimizar os impactos dessa tragédia. Pedimos encarecidamente que os empresários abracem essa causa; precisamos principalmente de ajuda com o transporte das doações", afirmou Paulo Campione, presidente da ACED.

A logística para transportar as doações ainda está sendo organizada pelas instituições, mas a previsão é que uma primeira remessa de donativos seja enviada para o RS no próximo final de semana. “Se alguma empresa tiver disponibilidade para ajudar no transporte, será de grande ajuda”, concluiu Campione.

Para mais informações sobre como contribuir ou sobre os pontos de coleta, entre em contato com a ACED pelo telefone (67) 3416-8653.