Meteorito de Marte avaliado em R$ 22 milhões vai à leilão

O maior fragmento de Marte já encontrado na Terra será leiloado nesta 5ª feira (17.jul.25), nos Estados Unidos.

A peça pesa 25 quilos e pode ser arrematada por até US$ 4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 22 milhões.

O meteorito será vendido pela casa Sotheby’s, durante um leilão temático voltado a itens históricos e científicos.

Segundo os organizadores, trata-se de um material extremamente raro, responsável por 6,5% de todo o conteúdo marciano conhecido na Terra.

O fragmento foi descoberto em novembro de 2023 por um caçador de meteoritos no deserto do Saara, em Agadez, no Níger.

Batizado de NWA 16788, o objeto foi lançado da superfície marciana após um impacto de asteroide.

A rocha percorreu cerca de 225 milhões de quilômetros pelo espaço antes de cair em solo terrestre.

De acordo com o catálogo oficial da Sotheby’s, o NWA 16788 é cerca de 70% maior do que o segundo maior meteorito marciano já encontrado.

“É mais que o dobro do tamanho do que pensávamos ser o maior pedaço de Marte”, afirmou Cassandra Hatton, vice-presidente da Sotheby’s.

A rocha apresenta uma crosta de fusão marrom-avermelhada, formada durante sua entrada na atmosfera da Terra.

Também há marcas chamadas regmagliptos, que são pequenas depressões geradas pelo calor extremo do atrito atmosférico.

Testes laboratoriais indicam que o meteorito passou por pouco intemperismo, ou seja, não sofreu grandes alterações físicas ou químicas desde que chegou ao planeta.

Uma análise confirmou que o fragmento é formado por uma combinação de piroxênio, olivina e maskelynite — um tipo de vidro gerado por pressão intensa.

Segundo especialistas, 21,2% do volume da peça é composto por esse vidro, o que indica o impacto violento que a lançou de Marte.

O meteorito é classificado como um shergotito olivina-microgabroico, um tipo raro de rocha basáltica marciana.

Apenas cerca de 5% dos meteoritos de Marte possuem essa classificação específica.

Estudos indicam que existem apenas 19 possíveis crateras em Marte com energia suficiente para gerar esse tipo de ejeção.

Devido à textura e composição da peça, pesquisadores sugerem que ela pode motivar a revisão do sistema de classificação de meteoritos marcianos.

A descoberta foi reconhecida pela 113ª edição do Meteoritical Bulletin, principal referência científica na área.

Antes de ser colocado à venda, o NWA 16788 esteve em exibição na Agência Espacial Italiana, em Roma.

A Sotheby’s não revelou a identidade do proprietário atual do fragmento.

A expectativa é de que o meteorito desperte o interesse de museus, instituições científicas e colecionadores particulares.