Oliva Enciso é homenageada na primeira Roda Acadêmica de 2025 da ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, na 5ª.feira (24.abr.25), a primeira edição de sua Roda Acadêmica em 2025, com uma programação dedicada à trajetória de Oliva Enciso. O evento será realizado no auditório da instituição, às 19h30, com entrada gratuita.

Nascida em Corumbá, em 1909, e radicada em Campo Grande desde 1923, Oliva Enciso teve atuação relevante nas áreas da educação, literatura e política. Foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande, em 1955, e posteriormente, tornou-se também a primeira deputada estadual de Mato Grosso, antes da divisão territorial que originou o atual estado de Mato Grosso do Sul. Sua atuação pública foi marcada pelo incentivo à educação e à criação de instituições voltadas à formação e ao acolhimento de jovens.

Acadêmicos Reginaldo Araújo, Raquel Naveira e Rubenio Marcelo.

A homenagem contará com leituras e reflexões feitas pelos acadêmicos Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo, que abordarão aspectos da vida e da obra da escritora, que ocupava a cadeira 22 da ASL. A programação integra a série de Rodas Acadêmicas promovidas em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura.

Marcelo Fernandes.

Além da homenagem, o evento terá outras atividades culturais. O projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”, desenvolvido em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), apresenta uma performance solo de violão com o professor e músico Marcelo Fernandes, cujo repertório explora obras da música brasileira do início do século XX.

Artistas Visuais Gisele Mendonça e Rosane Bonamigo.

Na área de artes visuais, o projeto “Arte na Academia”, fruto da parceria com a Confraria Sociartista, contará com pinturas ao vivo das artistas Gisele Mendonça e Rosane Bonamigo, ambas com trajetória consolidada nas artes plásticas em Mato Grosso do Sul. No encerramento da noite, o saxofonista Joaby Porto fará uma apresentação de música instrumental, com repertório que transita por estilos como jazz, soul e MPB.

As Rodas Acadêmicas da ASL são realizadas mensalmente, sempre na última quinta-feira de cada mês, e integram uma programação que se estende de março a novembro, reunindo literatura, música e artes visuais.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL – “Oliva Enciso”

24 de abril de 2025 (quinta-feira)

19h30

Auditório da ASL – Rua 14 de Julho, 4653, Altos do São Francisco

️ Entrada gratuita | Evento presencial | Traje esporte