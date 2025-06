Policiais são flagrados fazendo sexo na viatura em plena luz do dia

Um vídeo que viralizou esta semana trouxe à tona uma situação inusitada envolvendo dois policiais nos arredores de Larnaca, em Chipre.

As imagens, gravadas à luz do dia, mostram um agente fora da viatura, enquanto sua parceira está no interior do veículo, inclinada sobre o banco do motorista. O flagrante foi registrado por um morador que passava pelo local e ficou chocado com a cena.

De acordo com testemunhas, o ato foi realizado em plena visibilidade de outros motoristas que transitavam pela área, sem que os policiais demonstrassem preocupação com a exposição. O caso gerou repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a conduta dos agentes.

Foto: Reprodução/ X

Investigação e afastamento

Segundo o jornal britânico "The Sun", a polícia local confirmou que está investigando o incidente. Dois policiais foram identificados como os envolvidos e foram afastados temporariamente de suas funções enquanto o inquérito está em andamento. Os nomes dos agentes não foram divulgados.

Inicialmente, as autoridades consideraram a possibilidade de que o vídeo tivesse sido adulterado digitalmente. Contudo, na última quarta-feira (18), a polícia confirmou a autenticidade das imagens. A porta-voz da polícia de Larnaca, Kyriaki Lambrianidou, lamentou a divulgação do vídeo nas redes sociais. “A pessoa que filmou poderia ter entregue o vídeo à polícia em vez de publicá-lo on-line para consumo público”, afirmou Lambrianidou.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a reação foi marcada por indignação. Muitos usuários criticaram a atitude dos agentes, argumentando que o episódio "humilha a polícia" em um momento já delicado para a região. Chipre está localizado no extremo-leste do Mar Mediterrâneo, próximo ao Líbano e a Israel, países que enfrentam tensões crescentes devido ao conflito entre israelenses e iranianos.

O vídeo gerou debates sobre ética profissional e responsabilidade no serviço público. A postura dos agentes foi considerada inadequada tanto por cidadãos quanto por colegas de profissão.