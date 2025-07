Prazo para pedir atendimento especializado no Enem 2025 acaba amanhã (02.jul)

Os candidatos inscritos no Enem 2025 têm até 4ª.feira (2.jul.25) para solicitar atendimento especializado durante a aplicação das provas. Quem teve o pedido negado ainda pode recorrer com nova documentação ao Inep, órgão responsável pelo exame.

O recurso deve ser enviado exclusivamente pela Página do Participante, plataforma oficial do Enem. Os documentos precisam estar em PDF, PNG ou JPG, ter no máximo 2MB e ser legíveis, escritos em língua portuguesa.

Para ter validade, o laudo apresentado deve informar nome completo do candidato, diagnóstico detalhado ou código CID 10, além de assinatura e registro do profissional de saúde. Laudos incompletos podem ser motivo de indeferimento.

Têm direito a solicitar atendimento pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos ou quem possua transtornos específicos, como autismo, dislexia ou déficit de atenção. Cada caso é avaliado individualmente.

Se o pedido for aceito, o candidato poderá contar com recursos de acessibilidade como prova em braile, sala individual, tempo extra, leitor de tela ou guia-intérprete. O edital traz todos os recursos disponíveis.

Também é permitido usar materiais próprios, como máquina braile, óculos especiais, bomba de insulina ou medidor de glicose. No dia do exame, os itens passam por vistoria do chefe de sala para garantir segurança.

As provas do Enem 2025 ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. No Pará, em razão da COP30, as provas em Belém, Ananindeua e Marituba serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

O Enem é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil, viabilizando acesso a programas como Sisu, Prouni e Fies. A nota também pode ser aproveitada em universidades de Portugal conveniadas.

Além disso, o exame segue sendo uma opção para maiores de 18 anos que desejam obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência.