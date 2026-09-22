Rick da dupla com Renner morre em queda de helicóptero

O cantor, compositor e produtor musical Geraldo Antonio de Carvalho, conhecido como Rick Sollo, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair em Urubici, na região serrana de Santa Catarina, na 2ª.feira (21.set.26).

A aeronave havia desaparecido do radar durante a tarde e foi localizada posteriormente na área rural do município. As circunstâncias da queda serão investigadas.

A morte do artista foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram.

Entre as vítimas está o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. O piloto e o copiloto ainda não tiveram as identidades divulgadas.

Segundo os bombeiros, as equipes iniciaram o trabalho de retirada das vítimas do local do acidente.

Os corpos serão encaminhados para os procedimentos de perícia da Polícia Científica. As circunstâncias da queda também serão investigadas pelos órgãos responsáveis.

Rick seguia de Porto Belo para São Joaquim quando ocorreu o acidente. A aeronave perdeu contato durante o trajeto.

As condições climáticas são consideradas uma das possibilidades investigadas para explicar a queda. A região registrava chuva, granizo e ventos fortes no momento do voo.

Nascido em Monte Carlo, no Tocantins, formou a dupla Rick & Renner com Renner Reis em 1986.

A parceria ganhou projeção nacional nos anos seguintes. Entre os sucessos da dupla estão “Ela É Demais”, “Cara de Pau” e “Filha”, que marcaram a trajetória dos artistas na década de 1990.

Além da carreira como intérprete, Rick também trabalhou como compositor e produtor musical. Ao longo de mais de três décadas, teve músicas gravadas por nomes da música sertaneja.

Entre os artistas que gravaram composições de Rick estão Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Chororó, Daniel e Gino & Geno.