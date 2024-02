Sebrae, em parceria com Governo do Estado, apresenta ações para pequenos negócios

Gerar impactos positivos aos empreendedores, ao ambiente de negócios e à economia sul-mato-grossense em 2024. Com este propósito, o Sebrae/MS, em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, realizou na terça-feira (30.jan.24) o evento “MS Empreende Mais”. A agenda contou com a apresentação do “Sebrae 360” – a estratégia da instituição para apoiar os pequenos negócios neste ano, além da divulgação do cenário econômico em âmbito estadual e assinatura de convênio para fomento à competitividade empresarial com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Ao pontuar sobre o cenário econômico e as ações em âmbito estadual que fortalecem o empreendedorismo, o governador Eduardo Riedel reforçou o potencial da economia de Mato Grosso do Sul neste momento, o que aumenta a confiança do empresário e de demais interessados em investir no Estado. “Queremos continuar esse processo de desenvolvimento, prosperidade, com os desafios que nós temos da qualificação. Continuar um Estado com baixíssima taxa de desocupação, desemprego, e para isso a gente precisa de parceiros. Nós temos grandes perspectivas para 2024, temos um Estado que tem sofrido um grau de investimento muito robusto por parte do setor privado”, disse.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, o setor produtivo e as diversas lideranças presentes no evento, como gestores municipais, presidentes de sindicatos rurais e associações comerciais, órgãos de controle, entre outros, formam uma importante rede de apoio às micro e pequenas empresas. Por isso, todos contribuem para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. “A casa está cheia, com pessoas que vêm aqui procurar conhecimento e esse é o nosso objetivo, conseguir levar o empreendedorismo aos nossos empresários e para nós traz muita alegria. O nosso intuito com o ‘MS Empreende Mais’ é causar impacto positivo para os empreendedores de todo o Estado”, destacou.

Os pequenos negócios representam 92,7% das empresas do Estado, somando mais de 276 mil empreendimentos, entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). É com o foco nesta categoria que o Sebrae/MS atua, mostrando também a relevância do grupo para a economia. Esse compromisso se renova em 2024 com o “Sebrae 360”, a forma como a instituição atuará neste ano. Esse trabalho se dará a partir de duas frentes: a primeira, com ações voltadas para o cenário econômico e a inclusão produtiva, e, a segunda, com capacitações e o atendimento direto ao empreendedor por todos os “ângulos” e momento empresarial.

“Para 2024, a proposta do Sebrae é trabalhar de forma 360, tanto na competitividade empresarial quanto no ambiente de negócios. Iremos apoiar o empreendedor por todos os ângulos, considerando suas necessidades e oportunidades, a exemplo da Rota Bioceânica, que vai exigir que ele se planeje para aproveitar os novos mercados. Estamos prontos para atender o empresário no exato momento pelo qual esteja passando, solucionando suas dúvidas seja de maneira on-line ou presencial”, explica o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Algumas das ações do Sebrae para 2024 contemplam: Execução do programa Cidade Empreendedora em parceria com 36 Prefeituras Municipais; rodadas de negócios e parceiras com grandes empresas em busca de pequenos negócios fornecedores; estímulo à uma educação empreendedora junto a professores e alunos; eventos e ações voltadas para melhorar o turismo por meio do Polo Sebrae de Ecoturismo; além do projeto inédito Territórios Empreendedores, onde a entrega principal é viabilizar que os municípios de Mato Grosso do Sul tornem-se carbono neutro, além do apoio aos empreendedores do Pantanal.

Em 2023, o Sebrae atendeu mais de 90 mil pequenos negócios, entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Essa quantidade também reflete qualidade, uma vez que os diversos serviços disponibilizados alcançaram o patamar de excelência, com 84% em índice de recomendação da entidade pelos seus clientes. “Consideramos que 2023 foi um ano de excelentes resultados. Mais de 52 mil empresas foram abertas no ano passado em Mato Grosso do Sul e o Sebrae faz parte dessa história, chegamos a 100% dos municípios com o nosso atendimento”, complementa Mendonça.

Fomento a negócios inovadores

Durante o evento “MS Empreende Mais”, também houve a assinatura de convênio entre Sebrae e Semadesc, intitulado “Gestão Territorial Competitiva, Inovadora e Sustentável”. A iniciativa visa promover um ambiente público e privado propício à elevação da competitividade, para o desenvolvimento e fortalecimento de startups, empresas ecoinovadoras, empresas de base tecnológica e negócios tradicionais urbanos e rurais. O trabalho será executado até dezembro de 2024.

Assinatura de convênio entre Sebrae e Semadesc para um ambiente público e privado propício à elevação da competitividade. Imagem: Sebrae/MSA parceria prevê a realização de estudos técnicos, capacitações, missões, visitas técnicas, projetos de desenvolvimento e consultorias que abordam as necessidades que precisam ser supridas para o aproveitamento das oportunidades em Mato Grosso do Sul. Para tanto, o convênio terá três eixos de atuação: “Desenvolvimento Econômico”, “Promoção e Fomento à Inovação” e “Estímulo à Sustentabilidade”.

Presente na assinatura, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, também conselheiro do Sebrae/MS, destacou que a importância do convênio e enfatizou que a parceria é mais uma iniciativa do Governo em prol da inovação. “Dentro desse processo, mandaremos para a Assembleia Legislativa, a Lei Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, para estimular o desenvolvimento do Estado nessa área. Com toda essa iniciativa, temos alguns setores que queremos trabalhar como o agro, que tem uma grande gama de possibilidades, a bioeconomia que vem trazer a melhor utilização dos recursos naturais, e a produção agroindustrial do estado”, comentou Verruck.

Em complemento, o secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, também conselheiro do Sebrae/MS, explica que a parceria visa busca levar inovação para as micro e pequenas empresas. “O foco desse convênio, do ponto de vista da inovação, é a gente poder garantir competitividade aos pequenos negócios. Quando a gente permite que esses pequenos negócios tenham acesso a consultorias e processos inovadores para seus produtos, a gente entende que de uma forma geral esses negócios podem prosperar”, finaliza.

Mais informações aos empreendedores por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.