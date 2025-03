Starbucks desvia R$ 7,5 bilhões para paraíso fiscal, diz relatório

A Starbucks — maior cafeteria multinacional mundial — é acusada de utilizar um esquema fiscal agressivo para desviar lucros globais, somando cerca de R$ 7,5 bilhões, por meio de uma subsidiária na Suíça, de acordo com relatório recente do Centro Internacional de Pesquisa em Assuntos Fiscais Corporativos (CICTAR).

O estudo revela que, entre 2013 e 2023, a Starbucks transferiu lucros de sua operação global para a Starbucks Coffee Trading Company Sarl, sediada na Suíça. Esta subsidiária comprava o café da empresa e o revendia para outras unidades com um acréscimo de até 18%, sem apresentar justificativas claras para o aumento de preços.

Livi Gerbase, pesquisadora do CICTAR para a América Latina e Caribe, comentou sobre o impacto para o Brasil. "As fazendas brasileiras deveriam se beneficiar do programa de certificação ética da empresa, mas ele parece ser usado majoritariamente para acumular lucros em paraísos fiscais", afirmou.

O relatório também indica que a Comissão Europeia já havia identificado o esquema em 2015. Desde então, o valor desviado aumentou significativamente, com média anual de US$ 150 milhões.

Além das alegações de evasão fiscal, a Starbucks enfrenta críticas sobre seu programa de fornecimento ético. Investigações recentes no Brasil e no México revelaram práticas como trabalho infantil e condições análogas à escravidão, afetando a cadeia produtiva da empresa.

Nos Estados Unidos, baristas da Starbucks têm protestado contra salários baixos e a falta de contratos justos, apesar do aumento no custo de vida. "Não há nada ético ou justo no esquema suíço da Starbucks", afirmou Jason Ward, analista do CICTAR.

O analista também sugeriu que o governo dos EUA deve intervir para impedir que empresas transfiram lucros para paraísos fiscais, afetando os serviços públicos essenciais. A Starbucks ainda não se pronunciou sobre as acusações.