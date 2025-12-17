Teatro Dom Bosco recebe apresentação gratuita de projeto social nesta sexta-feira

O Teatro Dom Bosco será palco, na noite desta sexta-feira (19), da apresentação de encerramento do projeto "Compondo Talentos". A iniciativa oferece formação musical gratuita em Campo Grande e reúne alunos de diferentes faixas etárias e regiões da cidade.

O evento tem início agendado para as 19h. A entrada é franca e aberta ao público geral.

Durante os últimos meses, o projeto realizou oficinas de técnica vocal e instrumentos musicais em sete polos culturais espalhados pela Capital. O objetivo da mostra é exibir o resultado prático das aulas ministradas a crianças, jovens e adultos.

Entre os beneficiados está a estudante Alice Talisie, que participou das aulas de canto. O processo permitiu que os alunos identificassem características técnicas, como timbre e extensão vocal.

As atividades de voz ocorreram no Estúdio Gabriel Guizado. O professor responsável comenta o desenvolvimento dos participantes.

“São muitos talentos e muitas histórias que se revelam quando a voz encontra sua liberdade. O projeto proporcionou espaço para que cada aluno descobrisse seu próprio som – e mais do que isso: sua identidade sonora e emocional.”

Além do canto, a programação inclui apresentações de percussão. As aulas desta modalidade foram realizadas em parceria com o Instituto Guataverá e os projetos Livres e Bojomalê, atendendo inclusive regiões periféricas.

O educador Chico Simão, responsável por esses núcleos, aponta a continuidade dos grupos como um dos legados da ação.

“A música é uma ferramenta poderosa para transformar ambientes e pessoas. Participar do Compondo Talentos foi uma oportunidade única de ver isso acontecer na prática. O projeto criou pontes reais para que esses grupos continuem existindo, sonhando, se apresentando.”

A noite terá ainda a participação da Orquestra de Violoncelos de MS e da banda do Instituto Mirim, que integra instrumentos de sopro e percussão.

Segundo o professor Jorge Geraldo, que atua na formação instrumental, a apresentação consolida o trabalho técnico desenvolvido.

“O Compondo Talentos contribui de forma muito importante para a formação musical em Campo Grande. A apresentação desta sexta será um marco. Um trabalho construído com dedicação e sensibilidade.”

A realização é do Instituto de Desenvolvimento Cultural Cerrado Central, com subsídio do Ministério da Cultura e apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Daniel Escrivano, coordenador do projeto, ressalta o caráter de inclusão da iniciativa.

“Esse momento é mais do que um espetáculo. É a demonstração pública de um ciclo de pertencimento, onde cada um pode se ver como artista, como autor de sua própria história.”

Serviço