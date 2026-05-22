Lula dispara à frente e hoje venceria eleição presidencial no 1º turno

O instituto Datafolha divulgou nesta 6ª.feira (22.mai.26) uma nova pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026. O levantamento é o primeiro realizado integralmente após a repercussão das denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

No cenário estimulado de 1º turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 31%. Em relação ao levantamento anterior, Lula ampliou de 3 para 9 pontos percentuais a vantagem sobre o senador do PL.

A pesquisa também simulou um eventual 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o petista registra 47% das intenções de voto, contra 43% do parlamentar fluminense. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 20 e 21 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07489/2026 e teve custo de R$ 307.641,60, pagos com recursos próprios do instituto.

Além da disputa entre Lula e Flávio, o Datafolha também testou outros cenários de 2º turno, incluindo nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Michelle Bolsonaro.

Em outro cenário de 1º turno, com Michelle Bolsonaro como candidata do PL, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama soma 22%. Na sequência aparecem Romeu Zema, com 6%, e Ronaldo Caiado, com 5%.

A pesquisa ainda inclui nomes como Renan Santos, Samara Martins, Augusto Cury, Rui Costa Pimenta, Cabo Daciolo, Aldo Rebelo e Hertz Dias.

