Com Lula, governo investe R$ 613 milhões em Bonito MS

Bonito, conhecido por suas paisagens naturais, recebeu uma série de obras entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (29).

A cidade é sede do Fórum Lide COP-30, que reúne lideranças para debater sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Durante a visita do governador Eduardo Riedel, foram entregues obras avaliadas em R$ 42 milhões.

Entre elas, estão 50 casas populares construídas no Residencial Rio da Prata com recursos do governo Lula (PT) e contrapartida estadual.

O projeto habitacional totaliza R$ 5,8 milhões e atende famílias de baixa renda com unidades de 44 m². “As famílias estão realizando um sonho. O Governo deve entregar o que a população precisa”, afirmou Riedel.

As casas fazem parte da segunda etapa de um conjunto habitacional que contará com 151 residências no total.

A iniciativa visa reduzir o déficit habitacional e garantir dignidade às famílias.

O investimento é parte de um plano mais amplo que contempla saúde, saneamento, educação e mobilidade urbana. “As entregas são reflexo de um trabalho responsável com foco no desenvolvimento”, declarou o deputado estadual Gerson Claro.

O governo também investiu em obras de pavimentação e drenagem em bairros como Cohab e Marambaia, com cerca de R$ 9 milhões aplicados.

No saneamento, foi ampliado o sistema de abastecimento de água com dois novos reservatórios e 5 km de redes de distribuição.

A obra, avaliada em R$ 8 milhões, promete melhorar o fornecimento de água e apoiar o turismo local.

O prefeito Josmail Rodrigues elogiou a parceria com o Estado e afirmou que novas obras já estão previstas para os próximos meses.

“Aqui a gente vê o resultado de uma gestão municipalista que trabalha junto com os demais entes”, disse.

Outra entrega foi a restauração da rodovia MS-178, que liga Jardim a Bonito, com 13 km recuperados ao custo de R$ 19,7 milhões.

A MS-382 também recebeu investimentos, somando R$ 2,2 milhões em melhorias viárias.

Na área da educação, foi reformada a Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, com recursos de R$ 2,1 milhões. “As parcerias entre União, Estado e municípios são fundamentais para atender quem mais precisa”, destacou Augusto Vilhalba, superintendente da Caixa.

Com a retomada do Minha Casa Minha Vida pelo presidente Lula, o Estado já superou a marca de 3 mil moradias entregues.

Bonito passa a integrar um cenário de desenvolvimento que alia infraestrutura, bem-estar social e preservação ambiental.