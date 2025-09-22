Fazendeiro é multado em R$ 4,2 milhões por queimar '500 campos de futebol' em MS

Uma fazenda em Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul, foi autuada em R$ 4,25 milhões após provocar um incêndio irregular que destruiu cerca de 424 hectares de vegetação nativa, o equivalente a 500 campos de futebol. A área foi queimada sem autorização ambiental, configurando infração grave à legislação vigente.

A infração foi constatada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) durante fiscalização em 8 de setembro de 2024. Segundo o órgão, o fogo atingiu vegetação protegida por lei e se espalhou para áreas vizinhas. O caso resultou na instauração de inquérito civil pela 2ª Promotoria de Justiça de Coxim.

De acordo com o Promotor de Justiça Marcos André Sant'ana Cardoso, além da multa, a proprietária foi notificada a elaborar um Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), vinculado ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), com prazo de 90 dias para apresentação.

O MP também requisitou documentação do imóvel, como matrícula atualizada, dados de eventuais programas de regularização ambiental (PRA e PRADA), atividades sujeitas a licenciamento e manifestação sobre o interesse em firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Conforme nota do MP, foram expedidos ofícios ao Imasul e ao Cartório de Registro de Imóveis de Coxim para auxiliar na instrução do procedimento. A promotoria acompanha o caso e cobra medidas concretas para garantir a recuperação ambiental da área devastada.