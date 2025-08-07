MS Notícias

07 de agosto de 2025
AÇÃO JUDICIAL

MP cobra R$ 2,1 milhões de Dourados por problema com vagas escolares

Valor da execução inclui multas por não matricular alunos em escolas próximas às residências

Sede da Prefeitura de DouradosSede da Prefeitura de Dourados - Reprodução
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 17ª Promotoria de Justiça, acionou judicialmente o Município de Dourados para cobrar R$ 2.139.708,54, valor referente ao descumprimento de uma decisão judicial que determinava a matrícula de crianças e adolescentes em escolas públicas próximas às suas residências.

A medida foi tomada após o MPMS esgotar as tentativas de fazer com que a Prefeitura cumprisse a sentença, proferida em uma ação civil pública transitada em julgado desde 2019. A decisão estabelece que estudantes de 4 a 17 anos devem ser matriculados em uma das três escolas mais próximas indicadas pelos pais ou responsáveis, vedando a designação para unidades fora dessas opções.

Com a persistente omissão da administração municipal, foram aplicadas duas penalidades previstas judicialmente: uma multa de R$ 10 mil para cada caso em que a matrícula não respeitou as condições da sentença e uma multa diária de R$ 10 mil pelo atraso na adoção de medidas, limitada a R$ 500 mil.

Somente no ano letivo de 2024, o MPMS identificou 148 situações em que os alunos não foram alocados em nenhuma das escolas escolhidas pelas famílias. Além disso, mesmo após ser formalmente intimada, a Prefeitura permaneceu inerte, acumulando 50 dias consecutivos de descumprimento da decisão, até atingir o limite da multa.

Com base na atualização monetária até 16 de junho de 2025, o valor total da execução foi calculado em R$ 2.139.708,54, sendo R$ 1.599.378,10 referentes às 148 violações individuais e R$ 540.330,44 pelos 50 dias de atraso. O montante deverá ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Dourados.

O MPMS também solicitou a expedição de precatório, conforme previsto na legislação para pagamentos devidos por entes públicos. 

