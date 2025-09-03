MP investiga desvio de função de servidora na Prefeitura de Nova Alvorada do Sul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para apurar um possível caso de desvio de função no âmbito da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, envolvendo uma servidora pública efetiva lotada na Secretaria Municipal de Educação.

A investigação foi aberta pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da comarca, com base em denúncia anônima recebida pela Ouvidoria do MPMS. Segundo o relato, a servidora, nomeada para o cargo de motorista do quadro efetivo, estaria desempenhando atividades de recepcionista na mesma secretaria, o que, em tese, configuraria desvio de função e possível dano ao erário público.

De acordo com o teor da denúncia, mesmo fora da função para a qual foi nomeada, a servidora continuaria recebendo remuneração e benefícios vinculados ao cargo de motorista, sem exercer a atividade fim da função original.

O procedimento foi formalizado e teve sua instauração publicada por meio de edital, assinado pelo promotor de Justiça Maurício Mecelis Cabral, no dia 28 de agosto de 2025.

A promotoria informou que o objetivo do inquérito é apurar se houve efetivo prejuízo aos cofres públicos e verificar a legalidade da atuação funcional da servidora, com base na Constituição Federal e na legislação estadual e federal aplicável ao serviço público.