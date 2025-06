Ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado é preso em Recife após investigação da PGR

Gilson Machado, que foi ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro, foi preso nesta 6ª.feira (13) em Recife (PE), segundo informou a Polícia Federal. A prisão aconteceu depois que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal uma investigação contra ele.

A PGR acusa Machado de tentar atrapalhar uma investigação e de favorecer pessoas próximas a ele.

O pedido ao Supremo afirma que, em maio, Machado tentou conseguir um passaporte português para um militar ligado a Bolsonaro.

Essa tentativa foi feita no consulado de Portugal em Recife, com o objetivo de ajudar o militar a deixar o Brasil. Além disso, Machado teria usado o Instagram para pedir doações em dinheiro destinadas a Bolsonaro, o que chamou atenção dos investigadores.

Embora não tenha conseguido emitir o passaporte, a PGR acredita que Machado pode estar buscando outras maneiras de ajudar o militar. Por isso, pediu autorização para fazer buscas em documentos e aparelhos que possam conter provas.

O pedido está sob análise do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que deve decidir sobre a abertura da investigação e as medidas de busca e apreensão.