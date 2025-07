Camila Jara pede investigação de Bolsonaro e Eduardo por risco à soberania nacional

Na 5ª feira (10.jul.25), a deputada federal Camila Jara (PT/MS), junto com os demais deputados federeais Dorinaldo Malafaia (PDT/AP), Duarte Jr (PSB/MA) e Duda Salabert (PDT/MG), protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. O grupo acusa os dois de atentarem contra a soberania nacional ao atuarem em articulações que resultaram na imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, sob decisão do ex-presidente Donald Trump.

A denúncia é embasada tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, apontando possíveis crimes como provocação a país estrangeiro, entendimento para gerar conflito internacional e tentativa de submeter o Brasil à influência externa. Os parlamentares afirmam que as ações configuram ameaça grave às instituições brasileiras e não podem ser toleradas.

Segundo Camila Jara, “é inadmissível que pessoas usufruam do estado para prejudicar o Brasil, especialmente políticos que se diziam patriotas. A tarifa de 50% imposta por Donald Trump é uma tentativa explícita de interferência em nosso país, uma afronta ao Judiciário e ao povo brasileiro. Nossa economia, as exportações e o poder de compra das famílias serão diretamente impactados por esse capricho político dos bolsonaristas”.

Além da ação na PGR, os parlamentares enviaram também um ofício ao Ministério das Relações Exteriores, cobrando uma resposta diplomática à investida dos Estados Unidos — motivada, segundo eles, por pressões de brasileiros no exterior ligados ao bolsonarismo. O próprio Eduardo Bolsonaro admitiu, em declarações públicas, que se mudou para os EUA com o objetivo de buscar sanções contra ministros do STF, o que já está sob investigação no Supremo, no âmbito do Inquérito 4995.

A ofensiva internacional ganhou força após a carta enviada por Donald Trump ao presidente Lula, oficializando a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e exigindo o fim dos processos contra Jair Bolsonaro. Para Camila, trata-se de um movimento perigoso para o país. “Bolsonaro, que se autoproclamava defensor da pátria, age de forma oposta: em vez de proteger os interesses nacionais, está sacrificando o agronegócio e outros setores estratégicos para atender aos seus próprios interesses egoístas”.