MP investiga gratificações irregulares a diretores escolares de Ladário

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no pagamento de gratificações e adicionais a diretores da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Ladário, durante o ano de 2024. A medida foi publicada no Diário Oficial do MPMS desta segunda-feira (23.jun.25).

A investigação está sob responsabilidade da 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá, que atua na proteção do patrimônio público e social, além de outras áreas como defesa do consumidor e curadoria de registros públicos e fundações.

Segundo o edital, a suspeita é de que houve a concessão indevida de adicionais e gratificações a diretores da rede municipal, o que motivou a abertura formal da apuração.

Embora o edital torne pública a instauração do inquérito civil, o conteúdo do procedimento está protegido por senha, podendo ser acessado somente pelas partes interessadas. O promotor de Justiça responsável pelo caso é Luciano Bordignon Conte.