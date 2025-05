MP investiga servidor que recebe sem trabalhar em Corumbá

A 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá instaurou um inquérito civil para apurar suspeitas de que um servidor público municipal estaria recebendo remuneração sem cumprir efetivamente suas funções.

A investigação foi oficializada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O procedimento teve origem em denúncia anônima e tem como alvo o servidor identificado pelas iniciais J.K.V.D.

Segundo o Ministério Público, o caso será conduzido pela promotoria responsável pela defesa do patrimônio público e social, do consumidor, registros públicos e fundações. O inquérito é digital e protegido por senha, com acesso restrito às partes diretamente envolvidas.