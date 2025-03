MP abre inquérito e soma 10 procedimentos de investigação da Santa Casa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou mais um Inquérito Civil para investigar problemas na Santa Casa de Campo Grande, elevando para 10 o número de procedimentos abertos para apurar irregularidades no maior hospital do Estado.

O foco da nova investigação é o desabastecimento de medicamentos e insumos, além da paralisação de atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas.

A 32ª Promotoria de Justiça, responsável pela área de saúde pública, solicitou informações à Santa Casa, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde para entender a real dimensão da crise e buscar soluções para garantir a continuidade dos atendimentos. Reuniões também foram convocadas para discutir a situação.

Conforme nota, as investigações do MPMS vêm se intensificando diante de denúncias recorrentes sobre falhas na gestão da unidade hospitalar, que é referência para casos de alta complexidade em Mato Grosso do Sul. O objetivo das apurações é identificar responsabilidades e assegurar melhorias no atendimento à população.