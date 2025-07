Município quer ser primeiro de MS a 'IA' na segurança urbana

Chapadão do Sul deve se tornar o primeiro município de Mato Grosso do Sul a implantar um sistema de videomonitoramento baseado em inteligência artificial. A proposta foi apresentada à prefeitura em reunião realizada no dia 15 de julho, prevendo a instalação de até 100 totens de vigilância em pontos estratégicos da cidade.

Batizados de “Guardião”, os equipamentos funcionam 24 horas por dia, com capacidade para detectar comportamentos suspeitos, identificar situações de risco e emitir alertas em tempo real. A fase de testes deve começar nos próximos dias.

Segundo a administração municipal, o objetivo é utilizar tecnologia para reforçar a prevenção e a segurança em áreas públicas. “O investimento em segurança é prioridade para nossa gestão, e esse projeto vem ao encontro do nosso desejo de cuidar melhor da nossa população”, afirmou o prefeito Walter Schlatter.

A plataforma também integra funcionalidades como reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, localização de foragidos e identificação de descarte irregular de resíduos. As informações poderão ser compartilhadas com órgãos de segurança e armazenadas em nuvem, com proteção prevista na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).