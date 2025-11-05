Servidora da saúde é investigada por recebimento irregular de diárias

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil para apurar suspeitas de recebimento irregular de diárias por parte de uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Bela Vista.

A investigação foi divulgada no Diário Oficial do MPMS desta 4ª feira (5.nov.25).

Segundo o edital de instauração, o procedimento apura possíveis irregularidades ocorridas no ano de 2024.

O inquérito está sob responsabilidade da Promotoria de Justiça de Bela Vista e, apesar de publicizado oficialmente, o acesso aos detalhes encontra-se restrito às partes interessadas, com senha de acesso exigida no sistema digital do MPMS.