Estudo revela busca 10 vezes maior que apoio a projetos socioambientais

O dinheiro destinado à preservação ambiental e à economia sustentável ainda não chega na mesma proporção às comunidades que mantêm essas atividades nos territórios.

Um estudo lançado na COP 31, na 4ª.feira (11.nov.26), em Antalya, na Turquia, mostra que a procura por financiamento para iniciativas de sociobioeconomia foi dez vezes maior que os recursos disponíveis.

A publicação Teia da Sociobiodiversidade – Investimentos estruturantes na base da sociobioeconomia brasileira (a íntegra ) reúne dados de 405 projetos comunitários apoiados com R$ 40 milhões em recursos não reembolsáveis. As iniciativas estão distribuídas por 316 municípios dos 27 estados brasileiros.

O levantamento recebeu 3.860 propostas em duas chamadas públicas. Apenas cerca de uma em cada dez conseguiu financiamento.

O estudo foi elaborado pelo Fundo Casa Socioambiental, em parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal (FSA CAIXA), e apresentado durante a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU).

DINHEIRO NÃO CHEGA ÀS COMUNIDADES

Equipe da Fundo Casa na COP 31, em Antalya, Turquia. Foto: Denise Farias

A publicação aponta uma distância entre os recursos mobilizados para enfrentar as mudanças climáticas e as necessidades de quem atua diretamente na conservação ambiental e na produção sustentável.

Entre as demandas das organizações estão equipamentos para beneficiamento de produtos, cozinhas comunitárias, sistemas de irrigação, capital de giro e regularização sanitária.

São iniciativas conduzidas por associações indígenas e quilombolas, cooperativas da agricultura familiar, extrativistas, pescadores artesanais e grupos comunitários de áreas periféricas.

Cristina Orphêo (Fundo Casa) e Jean Benevides (CAIXA) no lançamento, em Antalya. Foto: Denise Farias

Para Cristina Orphêo, diretora-executiva do Fundo Casa, o principal problema não é a falta de projetos ou de organizações preparadas para executá-los, mas a insuficiência de financiamento.

"O desafio não é encontrar iniciativas ou organizações capazes de fazer. Elas já existem, estão mobilizadas e sabem o que precisam. O desafio é fazer o financiamento chegar na escala necessária", afirmou.

MULHERES LIDERAM MAIS DA METADE DAS ORGANIZAÇÕES

Foto: Attilio Zolin

O levantamento também traça o perfil das iniciativas contempladas. Em 55,1% dos projetos, as organizações são lideradas por mulheres.

Em nove de cada dez iniciativas, os recursos são destinados a organizações do próprio território, movimentando as economias locais.

Mais da metade das organizações já fornece alimentos para a merenda escolar ou para programas públicos de aquisição de alimentos. Quase todas as demais manifestaram interesse em participar desses mercados.

O estudo também identifica a atuação dessas comunidades em áreas pressionadas pelo agronegócio, grandes obras, mineração e empreendimentos de energia.

PROJETOS EM 27 ESTADOS

Com apoio da Teia, a cooperativa CAFAS plantou 1.800 mudas de espécies frutíferas, florestais nativas e pioneiras. Foto: Thiago Foresti

Os R$ 40 milhões foram distribuídos entre 405 iniciativas, com repasses de até R$ 100 mil por projeto.

Segundo o Fundo Casa, trata-se do maior apoio financeiro já realizado pelo FSA CAIXA e do maior volume de recursos não reembolsáveis recebido pela organização.

Desde 2005, o Fundo Casa já realizou mais de 4,8 mil apoios a organizações comunitárias.

A publicação apresenta cinco experiências que mostram como os recursos podem fortalecer atividades econômicas e ambientais nos territórios.

No Pará, uma cooperativa da Ilha do Marajó recupera áreas degradadas por meio de sistemas agroflorestais. Em Goiás, uma agroindústria do Quilombo Kalunga voltou a funcionar após anos de paralisação.

Na Terra Indígena Kambiwá, em Pernambuco, mulheres conquistaram uma cozinha comunitária. No Rio Grande do Sul, jovens agricultores desenvolvem iniciativas para permanecer no campo e gerar renda.

Já em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, maricultores encontraram nas algas uma nova alternativa econômica.

CAIXA DEFENDE PARCERIAS PARA CHEGAR AOS TERRITÓRIOS

Durante o lançamento na COP 31, o diretor de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa, Jean Benevides, destacou a importância da parceria com organizações que já possuem atuação junto às comunidades.

Segundo ele, a estrutura de uma grande instituição financeira não seria suficiente para analisar individualmente milhares de iniciativas sem o apoio de organizações com conhecimento dos territórios.

"Sem a rede de organizações locais que o Fundo Casa foi capaz de mobilizar, a gente jamais chegaria nessas organizações, nesses projetos", afirmou.

Benevides também defendeu que as parcerias sejam estabelecidas desde o planejamento dos investimentos, incluindo a definição de critérios, identificação dos projetos, indicadores de impacto e assistência técnica.

A publicação foi lançada em 11 de novembro, durante a COP 31, em Antalya, na Turquia, e está disponível para consulta no site do Fundo Casa Socioambiental.