Líderes mundiais condenam guerras e miram futuro sustentável

Os líderes das nações que compõem o G20 divulgaram uma declaração com 76 itens, em que abordam temas como desenvolvimento sustentável, cooperação econômica e científica, ações contra desigualdade e redução do sofrimento causado por guerras. O documento aponta que estamos em um momento decisivo da história e que as decisões tomadas agora determinarão o futuro do planeta e de seu povo. Os países se comprometem a encontrar modelos de desenvolvimento que implementem transições sustentáveis, inclusivas e justas a nível mundial, sem deixar ninguém para trás.

Além disso, há o entendimento de que desafios globais como a pobreza, as alterações climáticas e os conflitos afetam de forma desproporcional as mulheres, crianças e vulneráveis. Os líderes concordam que não se deve escolher entre combater a pobreza e lutar pelo planeta e se comprometem a encontrar ações concretas para acelerar um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo.

A declaração também considera a crise global e aponta um comprometimento com o trabalho digno e políticas de proteção social. Os países se comprometem a aumentar os esforços para eliminar o trabalho infantil e o trabalho forçado ao longo das cadeias de valor globais, e a apoiar os trabalhadores migrantes e refugiados garantindo o pleno respeito pelos direitos humanos e pelas suas liberdades fundamentais, independentemente do seu estatuto migratório. Por fim, os líderes assumem o compromisso com o G20 como principal fórum para a cooperação econômica global com base no consenso, em que todos os membros participam em condição de igualdade.

EIS A ÍNTEGRA DA DECLARAÇÃO

1. Somos Uma Terra, Uma Família e compartilhamos Um Futuro.

2. Nós, os Líderes do G20, reunimo-nos em Nova Deli, de 9 a 10 de Setembro de 2023, sob o tema “Vasudhaiva Kutumbakam”. Encontramo-nos num momento decisivo da história em que as decisões que tomamos agora determinarão o futuro do nosso povo e do nosso planeta. É com a filosofia de viver em harmonia com o ecossistema envolvente que nos comprometemos com ações concretas para enfrentar os desafios globais.

3. A cooperação do G20 é essencial para determinar o rumo que o mundo tomará. Persistem os ventos contrários ao crescimento económico e à estabilidade globais. Anos de desafios e crises em cascata reverteram os ganhos da Agenda 2030 e dos seus Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE) continuam a aumentar, com as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição, a seca, a degradação dos solos e a desertificação ameaçando vidas e meios de subsistência. O aumento dos preços das matérias-primas, incluindo os preços dos alimentos e da energia, está a contribuir para as pressões sobre o custo de vida. Desafios globais como a pobreza e a desigualdade, as alterações climáticas, as pandemias e os conflitos afectam desproporcionalmente as mulheres e as crianças, bem como os mais vulneráveis.

4. Juntos temos a oportunidade de construir um futuro melhor. Transições energéticas justas podem melhorar o emprego e os meios de subsistência e reforçar a resiliência económica. Afirmamos que nenhum país deveria ter de escolher entre combater a pobreza e lutar pelo nosso planeta. Procuraremos modelos de desenvolvimento que implementem transições sustentáveis, inclusivas e justas a nível mundial, sem deixar ninguém para trás.

5. Como Líderes do G20, o principal fórum global para a cooperação económica internacional, decidimos agir de forma concreta através de parcerias. Nós nos comprometemos a:

a. Acelerar um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo.

b. Acelerar a implementação plena e eficaz da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

c. Buscar caminhos de desenvolvimento com baixas emissões de GEE/baixo carbono, resilientes ao clima e ambientalmente sustentáveis, defendendo uma abordagem integrada e inclusiva. Aceleraremos urgentemente as nossas ações para enfrentar os desafios climáticos e de desenvolvimento, promover Estilos de Vida para o Desenvolvimento Sustentável (LiFE) e conservar a biodiversidade, as florestas e os oceanos.

d. Melhorar o acesso a contramedidas médicas e facilitar mais fornecimentos e capacidades de produção nos países em desenvolvimento para se prepararem melhor para futuras emergências sanitárias.

e. Promover um crescimento resiliente, abordando de forma urgente e eficaz as vulnerabilidades da dívida nos países em desenvolvimento.

f. Aumentar o financiamento de todas as fontes para acelerar o progresso nos ODS.

g. Acelerar os esforços e reforçar os recursos para alcançar o Acordo de Paris, incluindo o seu objetivo de temperatura.

h. Prosseguir reformas para bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD) melhores, maiores e mais eficazes para enfrentar os desafios globais e maximizar o impacto no desenvolvimento.

i. Melhorar o acesso aos serviços digitais e às infraestruturas públicas digitais e aproveitar as oportunidades de transformação digital para impulsionar o crescimento sustentável e inclusivo.

j. Promover emprego sustentável, de qualidade, saudável, seguro e remunerado.

k. Colmatar as disparidades de género e promover a participação plena, igualitária, eficaz e significativa das mulheres na economia como decisores.

I. Integrar melhor as perspectivas dos países em desenvolvimento, incluindo os PMA, os PMA e os PEID, na futura agenda do G20 e reforçar a voz dos países em desenvolvimento na tomada de decisões globais.

6. Através destas ações, estamos hoje a construir um sistema que capacita melhor os países para enfrentar os desafios globais, é centrado no ser humano e traz prosperidade e bem-estar à humanidade

7. Notamos com profunda preocupação o imenso sofrimento humano e o impacto adverso das guerras e conflitos em todo o mundo.

No que diz respeito à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que recordamos a discussão em Bali, reiterámos as nossas posições e resoluções nacionais adoptadas no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral da ONU (A/RES/ES-11/1 e A/RES/ES-11/ 6) e sublinhou que todos os Estados devem agir de forma consistente com os Propósitos e Princípios da Carta das Nações Unidas na sua totalidade. Em conformidade com a Carta das Nações Unidas, todos os Estados devem abster-se da ameaça do uso da força ou procurar a aquisição territorial contra a integridade territorial e a soberania ou a independência política de qualquer Estado. O uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível.

Reafirmando que o G20 é o principal fórum para a cooperação económica internacional e reconhecendo que, embora o G20 não seja a plataforma para resolver questões geopolíticas e de segurança, reconhecemos que estas questões podem ter consequências significativas para a economia global.

Destacámos o sofrimento humano e os impactos negativos adicionais da guerra na Ucrânia no que diz respeito à segurança alimentar e energética global, às cadeias de abastecimento, à estabilidade macrofinanceira, à inflação e ao crescimento, o que complicou o ambiente político para os países, especialmente os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos que ainda estão a recuperar da pandemia de Covid-19 e da perturbação económica que atrapalhou o progresso na consecução dos ODS. Houve diferentes pontos de vista e avaliações da situação.

Apreciamos os esforços dos Acordos de Istambul, mediados pela Turquia e pela ONU (o Memorando de Entendimento entre a Federação Russa e o Secretariado das Nações Unidas sobre a Promoção de Produtos Alimentares e Fertilizantes Russos nos Mercados Mundiais e a Iniciativa sobre o Transporte Seguro de Grãos e Alimentos dos portos ucranianos (Iniciativa do Mar Negro)) e apelam à sua implementação plena, atempada e eficaz para garantir as entregas imediatas e desimpedidas de cereais, produtos alimentares e fertilizantes/insumos provenientes da Federação Russa e da Ucrânia. Isto é necessário para satisfazer a procura nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, especialmente nos países de África.

Neste contexto, enfatizando a importância de sustentar a segurança alimentar e energética, apelamos à cessação da destruição militar ou de outros ataques a infra-estruturas relevantes. Manifestámos também profunda preocupação com o impacto adverso que os conflitos têm na segurança dos civis, exacerbando assim as fragilidades e vulnerabilidades socioeconómicas existentes e dificultando uma resposta humanitária eficaz.

Apelamos a todos os membros para que defendam os princípios do direito internacional, incluindo a integridade territorial e a soberania, o direito humanitário internacional e o sistema multilateral que salvaguarda a paz e a estabilidade. A resolução pacífica de conflitos e os esforços para enfrentar as crises, bem como a diplomacia e o diálogo são cruciais. Unir-nos-emos no nosso esforço para enfrentar o impacto adverso da guerra na economia global e saudaremos todas as iniciativas relevantes e construtivas que apoiam uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia, que defenderá todos os Propósitos e Princípios da Carta das Nações Unidas para a promoção de relações pacíficas, amigáveis e de boa vizinhança entre as nações no espírito de “Uma Terra, Uma Família, Um Futuro”.

A era de hoje não deve ser de guerra.

A. Crescimento Forte, Sustentável, Equilibrado e Inclusivo

Situação Económica Global

8. As crises em cascata têm colocado desafios ao crescimento a longo prazo. Perante uma recuperação desigual e conscientes da necessidade de impulsionar o crescimento a longo prazo, implementaremos políticas macroeconómicas e estruturais bem calibradas. Protegeremos os vulneráveis, através da promoção do crescimento equitativo e do reforço da estabilidade macroeconómica e financeira. Esta abordagem ajudará a resolver a crise do custo de vida e a desbloquear um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo.

9. O crescimento económico mundial está abaixo da sua média de longo prazo e permanece desigual. A incerteza em torno das perspetivas permanece elevada. Com a notável restritividade das condições financeiras mundiais, que poderá agravar as vulnerabilidades da dívida, a inflação persistente e as tensões geoeconómicas, o equilíbrio dos riscos permanece inclinado no sentido descendente. Reiteramos, portanto, a necessidade de políticas monetárias, fiscais, financeiras e estruturais bem calibradas para promover o crescimento, reduzir as desigualdades e manter a estabilidade macroeconómica e financeira. Continuaremos a reforçar a cooperação macropolítica e a apoiar o progresso rumo à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Reafirmamos que alcançar um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo (SSBIG) exigirá que os decisores políticos permaneçam ágeis e flexíveis na sua resposta política, tal como evidenciado durante a recente turbulência bancária em algumas economias avançadas, onde a acção rápida das autoridades relevantes ajudou a manter a estabilidade financeira e a gerir as repercussões. Saudamos as medidas iniciais tomadas pelo Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), pelos Organismos de Normalização (SSB) e por certas jurisdições para examinar que lições podem ser retiradas desta recente turbulência bancária e incentivá-los a avançar no seu trabalho em curso. Utilizaremos políticas macroprudenciais, sempre que necessário, para salvaguardar contra riscos descendentes. Os bancos centrais continuam fortemente empenhados em alcançar a estabilidade de preços em conformidade com os respetivos mandatos. Garantirão que as expectativas de inflação permanecem bem ancoradas e comunicarão claramente as posições políticas para ajudar a limitar as repercussões negativas entre países. A independência do banco central é crucial para manter a credibilidade da política. Daremos prioridade a medidas fiscais temporárias e específicas para proteger os pobres e os mais vulneráveis, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade fiscal a médio prazo. Continua a ser importante assegurar a coerência global das orientações monetárias e orçamentais. Reconhecemos a importância das políticas do lado da oferta, especialmente políticas que aumentem a oferta de trabalho e aumentem a produtividade para impulsionar o crescimento e aliviar as pressões sobre os preços. Reafirmamos o compromisso cambial de Abril de 2021 assumido pelos nossos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais. Reconhecemos a importância das políticas do lado da oferta, especialmente políticas que aumentem a oferta de trabalho e aumentem a produtividade para impulsionar o crescimento e aliviar as pressões sobre os preços. Reafirmamos o compromisso cambial de Abril de 2021 assumido pelos nossos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais. Reconhecemos a importância das políticas do lado da oferta, especialmente políticas que aumentem a oferta de trabalho e aumentem a produtividade para impulsionar o crescimento e aliviar as pressões sobre os preços. Reafirmamos o compromisso cambial de Abril de 2021 assumido pelos nossos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais.

10. Reconhecemos o papel fundamental da empresa privada na aceleração do crescimento e na condução de transformações económicas sustentáveis. Para este fim, decidimos trabalhar com o setor privado para:

i. Criar cadeias de valor globais inclusivas, sustentáveis e resilientes e apoiar os países em desenvolvimento a subir na cadeia de valor.

ii. Facilitar investimentos, incluindo Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE), em modelos de negócios sustentáveis.

iii. Conceber reservas de projetos passíveis de investimento nos países em desenvolvimento, aproveitando a experiência dos BMD para mobilizar investimentos.

4. Promova a facilidade e reduza o custo de fazer negócios.

11. Reconhecemos que as start-ups e as MPME são motores naturais de crescimento. São fundamentais para a transformação socioeconómica, impulsionando a inovação e criando emprego. Saudamos a criação do Grupo de Engajamento Start-up 20 durante a Presidência Indiana do G20 e a sua continuação.

Desbloquear o comércio para o crescimento

12. Reafirmamos que é indispensável um sistema comercial multilateral baseado em regras, não discriminatório, justo, aberto, inclusivo, equitativo, sustentável e transparente, com a OMC no seu núcleo. Apoiaremos políticas que permitam que o comércio e o investimento sirvam como motor de crescimento e prosperidade para todos. Hoje nós:

i. Renovar o nosso compromisso de garantir condições de concorrência equitativas e uma concorrência leal, desencorajando o protecionismo e as práticas que distorcem o mercado, a fim de promover um ambiente comercial e de investimento favorável para todos. Reiteramos a necessidade de prosseguir a reforma da OMC para melhorar todas as suas funções através de um processo inclusivo liderado pelos membros, e continuamos empenhados em conduzir discussões com vista a ter um sistema de resolução de litígios que funcione plenamente e em bom funcionamento, acessível a todos os membros até 2024. Comprometemo-nos trabalhar de forma construtiva para garantir resultados positivos na Décima Terceira Conferência Ministerial da OMC (MC13).

ii. Reconhecer os desafios que as MPME, especialmente nos países em desenvolvimento, enfrentam no que diz respeito ao acesso à informação e, portanto, acolher o Apelo à Acção de Jaipur para melhorar o acesso das MPME à informação para promover a integração das MPME no comércio internacional.

iii. Saudar a adoção do Quadro Genérico do G20 para Mapear Cadeias de Valor Globais (CGV) para ajudar os membros a identificar riscos e construir resiliência.

4. Acolheremos favoravelmente os Princípios de Alto Nível sobre Digitalização de Documentos Comerciais e envidaremos esforços para incentivar a implementação e encorajar outros países a considerar estes princípios.

v. Garantir que as políticas comerciais e ambientais se apoiem mutuamente e sejam consistentes com a OMC e com os acordos ambientais multilaterais.

vi. Reconhecer a importância da iniciativa “Ajuda ao Comércio” da OMC para permitir que os países em desenvolvimento, nomeadamente os PMA, participem eficazmente no comércio global, nomeadamente através de uma maior criação de valor local. Saudamos todos os esforços para mobilizar os recursos necessários neste sentido.

Preparar-se para o futuro do trabalho

13. Comprometemo-nos a colmatar as lacunas de competências, a promover o trabalho digno e a garantir políticas de proteção social inclusivas para todos. Para este objetivo, nós:

i. Reconhecer que trabalhadores bem integrados e adequadamente qualificados beneficiam tanto os países de origem como os de destino e comprometem-se a trabalhar no sentido de garantir percursos de migração bem geridos, regulares e baseados em competências.

ii. Saudar os esforços para mapear as lacunas de competências globais e o desenvolvimento das prioridades políticas do G20 para abordar as lacunas de competências a nível mundial, nomeadamente através do reforço dos nossos dados estatísticos nacionais, alargando a cobertura das bases de dados de competências para empregos da OIT e da OCDE aos países do G20, conforme apropriado. Comprometemo-nos a abordar eficazmente as competências globais para o desenvolvimento económico sustentável e inclusivo.

iii. Comprometer-se a considerar o desenvolvimento de uma classificação de referência internacional de profissões por requisitos de competências e qualificações para facilitar a comparabilidade entre países e o reconhecimento mútuo de competências e qualificações.

4. Dê as boas-vindas ao kit de ferramentas abrangente com estruturas adaptáveis para conceber e introduzir programas de melhoria de competências e requalificação digital.

v. Visar alcançar uma cobertura de protecção social universal financiada de forma sustentável e considerar a portabilidade dos benefícios da segurança social através de acordos bilaterais e multilaterais.

vi. Apoiar o progresso na implementação do Acelerador Global das Nações Unidas para o Emprego e a Proteção Social para Transições Justas.

vii. Reconhecer a importância económica e o valor social do setor cultural e criativo para apoiar o crescimento inclusivo, o desenvolvimento sustentável e o trabalho digno.

viii. Garantir proteção social adequada e condições de trabalho dignas para os trabalhadores de gig e de plataformas.

ix. Aumentaremos os nossos esforços para a eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado ao longo das cadeias de valor globais.

Avançando a inclusão financeira

14. Acolhemos com satisfação a Atualização de 2023 aos Líderes sobre o Progresso rumo à Meta de Remessas do G20 e apoiamos o Conjunto de Ferramentas Regulamentares para uma Inclusão Financeira Digital Reforçada das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME). Apoiamos as recomendações políticas voluntárias e não vinculativas do G20 para promover a inclusão financeira e os ganhos de produtividade através da infraestrutura pública digital. Tomamos nota do papel significativo da infraestrutura pública digital na ajuda ao avanço da inclusão financeira em apoio ao crescimento inclusivo e ao desenvolvimento sustentável. Encorajamos também o desenvolvimento contínuo e a utilização responsável de inovações tecnológicas, incluindo sistemas de pagamento inovadores, para alcançar a inclusão financeira da última milha e o progresso no sentido da redução do custo das remessas. Apoiamos também esforços contínuos para reforçar a literacia financeira digital e a proteção do consumidor. Apoiamos o Plano de Ação para a Inclusão Financeira do G20 2023 (FIAP), que fornece um roteiro orientado para a ação e voltado para o futuro para acelerar rapidamente a inclusão financeira de indivíduos e MPMEs, especialmente grupos vulneráveis e desfavorecidos nos países do G20 e além.

Combate à Corrupção

15. Reafirmamos o nosso compromisso com a tolerância zero à corrupção.

i. Endossamos os três Princípios de Alto Nível do G20 sobre: o Fortalecimento da cooperação internacional relacionada à aplicação da lei e compartilhamento de informações para o combate à corrupção o Fortalecimento dos mecanismos de recuperação de ativos para o combate à corrupção o Promoção da integridade e eficácia dos órgãos públicos e autoridades responsáveis pela prevenção e combate à corrupção

ii. Reafirmamos o nosso apoio à intensificação dos esforços globais para apreender, confiscar e devolver os produtos do crime às vítimas e aos Estados, em conformidade com as obrigações internacionais e os quadros jurídicos nacionais, nomeadamente através do apoio ao Grupo de Acção Financeira (GAFI) e da operacionalização da Rede GlobE.

iii. Reafirmamos o nosso compromisso de demonstrar e continuar esforços concretos e partilhar informações sobre as nossas ações no sentido de criminalizar o suborno estrangeiro e fazer cumprir a legislação anticorrupção estrangeira, em conformidade com o Artigo 16 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC), e saudar os esforços do Grupo de Trabalho Anticorrupção em lutando por esse objetivo. Esperamos ampliar a participação na Convenção Antissuborno da OCDE, conforme apropriado.

B. Acelerar o progresso nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

16. A meio caminho para 2030, o progresso global em matéria de ODS está fora do caminho, com apenas 12 por cento das metas no caminho certo. Durante esta Década de Acção, aproveitaremos o poder de convocação do G20 e a sua determinação colectiva para implementar plena e eficazmente a Agenda 2030 e acelerar o progresso em direcção aos ODS, em tempo útil, para moldar o mundo que queremos ver para as nossas gerações futuras.

Renovando o compromisso de alcançar os ODS

17. Para acelerar o progresso nos ODS, comprometemo-nos a tomar medidas colectivas para a implementação eficaz e atempada do Plano de Acção 2023 do G20 para acelerar o progresso nos ODS, incluindo os seus Princípios de Alto Nível. Garantiremos que ninguém fique para trás. Louvamos os esforços da Presidência Indiana para acelerar a implementação da Agenda 2030. Para este fim, nós:

i. Reconhecer o papel da transformação digital, da IA, dos avanços nos dados e da necessidade de abordar as clivagens digitais. Apoiamos os Princípios do G20 sobre o Aproveitamento de Dados para o Desenvolvimento (D4D) e saudamos a decisão de lançar a Iniciativa de Capacitação em Dados para o Desenvolvimento e outras iniciativas existentes.

ii. Reafirmamos o nosso compromisso com a mobilização de financiamento acessível, adequado e acessível de todas as fontes para apoiar os países em desenvolvimento nos seus esforços internos para resolver os estrangulamentos na implementação da Agenda 2030 e da Agenda de Acção de Adis Abeba. Apelamos aos países desenvolvidos para que cumpram integralmente os seus respectivos compromissos de APD, que complementam e incentivam o financiamento do desenvolvimento proveniente de todas as outras fontes, incluindo públicas e privadas, nacionais e internacionais, em tempo útil, e contribuam para responder às necessidades de financiamento dos países em desenvolvimento.

iii. Destacar o papel crucial do turismo e da cultura como meio para o desenvolvimento socioeconómico sustentável e a prosperidade económica, e tomar nota do Roteiro de Goa para o Turismo como um dos veículos para alcançar os ODS.

4. Comprometer-se a reforçar a cooperação e as parcerias do G20 para enfrentar os desafios enfrentados na implementação da Agenda 2030. Saudamos os esforços em curso na ONU, incluindo os esforços do Secretário-Geral para colmatar a lacuna de financiamento dos ODS através de um estímulo dos ODS, e forneceremos total apoio à Cimeira dos ODS de 2023 das Nações Unidas, à Cimeira do Futuro das Nações Unidas e a outros processos relevantes.

18. Reiteramos o nosso compromisso de tomar medidas para aumentar o financiamento sustentável. Em linha com o Roteiro para o Financiamento Sustentável do G20, acolhemos com satisfação o quadro analítico para o financiamento alinhado aos ODS e as recomendações voluntárias para intensificar a adoção de instrumentos de investimento de impacto social e melhorar os dados e relatórios relacionados com a natureza, baseados nas análises de balanço, tendo em conta as circunstâncias do país.

Eliminar a Fome e a Desnutrição

19. Comprometemo-nos a melhorar a segurança alimentar e nutricional global para todos, em linha com os Princípios de Alto Nível Deccan do G20 sobre Segurança Alimentar e Nutrição 2023. Para conseguir isso, nós:

i. Incentivamos os esforços para reforçar a cooperação em investigação sobre cereais nutritivos e resistentes ao clima, como o milho-miúdo, a quinoa, o sorgo e outras culturas tradicionais, incluindo o arroz, o trigo e o milho. Saudamos os resultados do envolvimento dos membros do G20 na 12ª Reunião dos Cientistas Chefes da Agricultura do G20 (MACS).

ii. Enfatizar a importância de aumentar o acesso, a disponibilidade e o uso eficiente de fertilizantes e insumos agrícolas, inclusive através do fortalecimento da produção local de fertilizantes, e de melhorar a saúde do solo.

iii. Comprometer-se a acelerar inovações e investimentos centrados no aumento da produtividade agrícola, na redução da perda e desperdício de alimentos em toda a cadeia de valor e na melhoria da comercialização e do armazenamento, para construir sistemas agrícolas e alimentares mais sustentáveis e resistentes ao clima.

4. Comprometer-se a apoiar os esforços e capacidades dos países em desenvolvimento para enfrentar os seus desafios de segurança alimentar e trabalhar em conjunto para permitir o acesso a dietas acessíveis, seguras, nutritivas e saudáveis, e para promover a realização progressiva do direito à alimentação adequada.

v. Comprometer-se a facilitar o comércio agrícola, alimentar e de fertilizantes aberto, justo, previsível e baseado em regras, a não impor proibições ou restrições à exportação e a reduzir as distorções do mercado, em conformidade com as regras relevantes da OMC.

vi. Comprometer-se a fortalecer o Sistema de Informação do Mercado Agrícola (AMIS) e o Grupo de Monitoramento Agrícola Global de Observações da Terra (GEOGLAM), para maior transparência para evitar a volatilidade dos preços dos alimentos, apoiando o trabalho da AMIS em fertilizantes, sua expansão para incluir óleos vegetais, e para melhorar a colaboração com sistemas de alerta precoce.

Impactos macroeconómicos da insegurança alimentar e energética

20. Embora os preços globais dos alimentos e da energia tenham caído dos seus níveis máximos, o potencial para elevados níveis de volatilidade nos mercados alimentares e energéticos permanece, dadas as incertezas na economia global. Neste contexto, tomamos nota do Relatório do G20 sobre os Impactos Macroeconómicos da Insegurança Alimentar e Energética e as suas Implicações para a Economia Global. Aguardamos com expectativa uma reposição ambiciosa dos recursos do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) no final do ano pelos membros do FIDA para apoiar a luta do FIDA contra a insegurança alimentar.

Fortalecimento da saúde global e implementação da abordagem de saúde única

21. Continuamos empenhados em reforçar a arquitectura mundial da saúde, com a Organização Mundial da Saúde (OMS) no seu núcleo, e em construir sistemas de saúde mais resilientes, equitativos, sustentáveis e inclusivos para alcançar a Cobertura Universal de Saúde, implementar a abordagem Uma Saúde, reforçar a pandemia preparação e reforçar os sistemas existentes de vigilância de doenças infecciosas. Para conseguir isso, iremos:

i. Concentrar-se no fortalecimento dos cuidados de saúde primários e da força de trabalho na saúde e na melhoria dos serviços e sistemas de saúde essenciais para níveis melhores do que os anteriores à pandemia, idealmente nos próximos 2-3 anos, bem como na continuação do progresso no sentido da erradicação da poliomielite e do fim das epidemias em curso, incluindo a SIDA e a tuberculose , malária, hepatite e doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis, reconhecendo também a importância da investigação sobre a COVID longa.

ii. Promover a abordagem baseada numa Saúde Única, impulsionada pelo Plano de Acção Conjunto Uma Saúde Quadripartida (2022-2026).

iii. Melhorar a resiliência dos sistemas de saúde e apoiar o desenvolvimento de sistemas de saúde resilientes ao clima e de baixo carbono, em colaboração com os BMD, e apoiar o trabalho da Aliança para a Acção Transformativa sobre o Clima e a Saúde (ATACH), liderada pela OMS.

4. Implementar e priorizar o combate à resistência antimicrobiana (RAM) seguindo a abordagem Uma Só Saúde, nomeadamente através da investigação e desenvolvimento, prevenção e controlo de infeções, bem como esforços de gestão antimicrobiana no âmbito dos respetivos planos de ação nacionais através da RAM e da vigilância do consumo de antimicrobianos.

v. Facilitar o acesso equitativo a vacinas, terapêuticas, diagnósticos e outras contramedidas médicas seguras, eficazes, de qualidade garantida e acessíveis, especialmente em países de rendimento baixo e médio (PRMB), PMA e PEID.

vi. Aguardamos com expectativa um resultado bem-sucedido das negociações em curso no Órgão de Negociação Intergovernamental (INB) para uma convenção, acordo ou outros instrumentos internacionais ambiciosos e juridicamente vinculativos da OMS sobre PPR pandémica (OMS CA+) até maio de 2024, bem como alterações para melhor implementar o Regulamento Sanitário Internacional (2005).

vii. Reconhecer o papel potencial da Medicina Tradicional e Complementar baseada em evidências na saúde e tomar nota dos esforços internacionais neste sentido, incluindo os centros globais e colaboradores da OMS e os registos de ensaios clínicos.

viii. Apoiar o processo consultivo inclusivo liderado pela OMS para o desenvolvimento de um mecanismo provisório de coordenação de contramedidas médicas, com a participação efectiva dos PRMB e de outros países em desenvolvimento, considerando uma abordagem de rede de redes, alavancando a I&D local e regional e as capacidades de produção, e fortalecendo a entrega da última milha . Isto pode ser adaptado em alinhamento com o CA+ da OMS.

Ix. Promover e melhorar o acesso aos serviços de saúde mental e ao apoio psicossocial de forma inclusiva.

x. Ao mesmo tempo que realçam a dimensão de saúde pública do problema mundial das drogas, apelam a uma forte cooperação internacional no combate aos estupefacientes, livre de restrições desnecessárias, incluindo a partilha de informações e o reforço de capacidades para impedir a produção e a proliferação de drogas ilícitas, incluindo drogas sintéticas, e precursores químicos na sua origem, em trânsito e nos pontos de destino.

Colaboração Finanças-Saúde

22. Continuamos empenhados em reforçar a arquitectura global da saúde para a prevenção, preparação e resposta a pandemias (PPR) através de uma colaboração reforçada entre os Ministérios das Finanças e da Saúde no âmbito do Grupo de Trabalho Conjunto para Finanças e Saúde (JFHTF). No âmbito do JFHTF, acolhemos com satisfação a participação das principais organizações regionais convidadas nas reuniões do Grupo de Trabalho, uma vez que reforçam a voz dos países de baixo rendimento. Saudamos a discussão sobre o Quadro sobre Vulnerabilidades e Riscos Económicos (FEVR) e o Relatório inicial sobre Vulnerabilidades e Riscos Económicos decorrentes de pandemias, criado através da colaboração entre a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Banco Mundial, o FMI e o Banco Europeu de Investimento (BEI). ). Apelamos ao Grupo de Trabalho para que continue a aperfeiçoar este Quadro ao longo do seu plano de trabalho plurianual, a fim de avaliar regularmente as vulnerabilidades e os riscos económicos devido à evolução das ameaças pandémicas, tendo em conta as circunstâncias específicas de cada país. Saudamos o Relatório sobre as Melhores Práticas dos Arranjos Institucionais de Finanças e Saúde durante a Covid-19, que contribuirá para a preparação conjunta do setor financeiro e da saúde para apoiar a nossa resposta a futuras pandemias. Saudamos o Relatório sobre Mapeamento de Opções e Lacunas de Financiamento da Resposta à Pandemia desenvolvido pela OMS e pelo Banco Mundial e aguardamos com expectativa novas deliberações sobre como os mecanismos de financiamento poderiam ser otimizados, melhor coordenados e, quando necessário, adequadamente melhorados para distribuir o financiamento necessário de forma rápida e eficiente , considerando devidamente as discussões em outros fóruns globais. Acolhemos com satisfação a conclusão do primeiro convite à apresentação de propostas do Fundo para a Pandemia e aguardamos com expectativa o segundo convite à apresentação de propostas até ao final de 2023, com base nas lições aprendidas com o primeiro convite à apresentação de propostas. Destacamos a importância de garantir novos doadores e co-investimento. Pedimos ao Grupo de Trabalho que apresente um relatório aos Ministros das Finanças e da Saúde em 2024 sobre o seu progresso.

Oferecer uma educação de qualidade

23. Estamos empenhados numa educação inclusiva, equitativa e de elevada qualidade e na formação de competências para todos, incluindo aqueles que se encontram em situações vulneráveis. Reconhecemos a importância do investimento no apoio ao desenvolvimento do capital humano. Para este fim, nós:

i. Reconhecer a importância da aprendizagem fundamental (alfabetização, numeramento e competências socioemocionais) como o principal alicerce para a educação e o emprego.

ii. Reiterar o nosso compromisso de aproveitar as tecnologias digitais para superar as clivagens digitais para todos os alunos.

iii. Alargar o apoio às instituições educativas e aos professores para lhes permitir acompanhar as tendências emergentes e os avanços tecnológicos, incluindo a IA.

4. Enfatizar a expansão do acesso à educação e formação técnica e profissional (TVET) de alta qualidade.

v. Reafirmar o nosso compromisso de promover a colaboração científica aberta, equitativa e segura e incentivar a mobilidade de estudantes, académicos, investigadores e cientistas entre instituições de investigação e de ensino superior.

vi. Enfatizar a importância de permitir a aprendizagem ao longo da vida centrada na qualificação, requalificação e melhoria de competências, especialmente para grupos vulneráveis.

A Cultura como Motor Transformador dos ODS

24. Apelamos ao pleno reconhecimento e proteção da cultura com o seu valor intrínseco como motor transformador e facilitador para a consecução dos ODS e avançamos na inclusão da cultura como um objetivo autónomo em futuras discussões sobre uma possível agenda de desenvolvimento pós-2030 . Reiteramos o nosso compromisso de reforçar a nossa luta contra o tráfico ilícito de bens culturais a nível nacional, regional ou internacional para permitir o seu retorno e restituição aos seus países e comunidades de origem, conforme relevante, e apelamos a um diálogo e acção sustentados nesse esforço, com um com vista a reforçar a diplomacia cultural e os intercâmbios interculturais, em conformidade com a legislação nacional e as convenções relevantes da UNESCO. Encorajamos a comunidade internacional a proteger o património cultural vivo, incluindo a propriedade intelectual,

C. Pacto de Desenvolvimento Verde para um Futuro Sustentável

25. Reconhecendo que a prosperidade e o bem-estar das gerações presentes e futuras dependem do nosso desenvolvimento actual e de outras escolhas e acções políticas, decidimos prosseguir o crescimento e o desenvolvimento económico ambientalmente sustentável e inclusivo num contexto forma integrada, holística e equilibrada.

26. Comprometemo-nos a acelerar urgentemente as nossas ações para enfrentar as crises e desafios ambientais, incluindo as alterações climáticas. Reconhecemos que os impactos das alterações climáticas estão a ser sentidos em todo o mundo, especialmente pelos mais pobres e pelos mais vulneráveis, incluindo nos PMA e nos PEID. Cientes do nosso papel de liderança, reafirmamos os nossos compromissos firmes, na prossecução do objetivo da CQNUAC, de enfrentar as alterações climáticas, reforçando a implementação plena e eficaz do Acordo de Paris e do seu objetivo de temperatura, refletindo a equidade e o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas. e respetivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Observamos com preocupação que a ambição global e a implementação para enfrentar as alterações climáticas continuam a ser insuficientes para alcançar o objectivo de temperatura do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima dos níveis pré-industriais, e prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura para 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Destacamos a importância de ações ambiciosas em todos os pilares do Acordo de Paris, tendo em conta a melhor ciência disponível. Tomando nota das avaliações do IPCC, de que os impactos das alterações climáticas serão muito menores com um aumento de temperatura de 1,5°C em comparação com 2°C, reiteramos a nossa determinação em prosseguir esforços adicionais para limitar o aumento a 1,5°C. Isto exigirá ações e compromissos significativos e eficazes por parte de todos os países, tendo em conta diferentes abordagens, através do desenvolvimento de caminhos nacionais claros que alinhem a ambição de longo prazo com objetivos de curto e médio prazo, e com cooperação e apoio internacionais, incluindo finanças e tecnologia e consumo e produção sustentáveis e responsáveis como facilitadores críticos, no contexto do desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que limitar o aquecimento global a 1,5°C requer reduções rápidas, profundas e sustentadas nas emissões globais de GEE de 43% até 2030 em relação aos níveis de 2019. Também tomamos nota da conclusão do Relatório de Síntese AR6 do IPCC, baseado em trajetórias e suposições modeladas globais, afirmando que “as emissões globais de GEE estão projetadas para atingir o pico entre 2020 e, o mais tardar, antes de 2025 em trajetórias modeladas globais que limitam o aquecimento a 1,5° C sem ultrapassagem ou com ultrapassagem limitada e naqueles que limitam o aquecimento a 2°C e assumem ação imediata. ” Isto não implica um pico em todos os países dentro deste período; Os prazos para atingir o pico podem ser moldados pelo desenvolvimento sustentável, pelas necessidades de erradicação da pobreza, pela equidade e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais. Reconhecemos ainda que o desenvolvimento e a transferência de tecnologia em termos voluntários e mutuamente acordados, o reforço de capacidades e o financiamento podem apoiar os países neste sentido.

27. Instamos todos os países que ainda não alinharam os seus NDC com o objetivo de temperatura do Acordo de Paris, a reverem e reforçarem as metas para 2030 nos seus NDC, conforme necessário, até ao final de 2023, tendo em conta as diferentes circunstâncias nacionais, e damos as boas-vindas àqueles que já o fizeram. Recordamos a natureza nacionalmente determinada dos NDC e do Artigo 4.4 do Acordo de Paris, que estabelece que “os países desenvolvidos Partes devem continuar a assumir a liderança, estabelecendo metas absolutas de redução de emissões em toda a economia. Os países em desenvolvimento Partes devem continuar a intensificar os seus esforços de mitigação e são incentivados a avançar ao longo do tempo no sentido de metas de redução ou limitação de emissões em toda a economia, à luz das diferentes circunstâncias nacionais.” Nesse contexto, elogiamos os países cujas NDC incluem metas para toda a economia que abrangem todos os GEE, e outros são encorajados a incluir essas metas para toda a economia no(s) seu(s) próximo(s) ciclo(s) de NDC, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Contribuiremos para uma conclusão bem sucedida do primeiro balanço global na COP28 no Dubai, que impulsiona uma acção climática reforçada através da mitigação, adaptação e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes. e outros são incentivados a incluir essas metas para toda a economia no(s) seu(s) próximo(s) ciclo(s) de NDC, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Contribuiremos para uma conclusão bem sucedida do primeiro balanço global na COP28 no Dubai, que impulsiona uma acção climática reforçada através da mitigação, adaptação e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes. e outros são incentivados a incluir essas metas para toda a economia no(s) seu(s) próximo(s) ciclo(s) de NDC, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Contribuiremos para uma conclusão bem sucedida do primeiro balanço global na COP28 no Dubai, que impulsiona uma acção climática reforçada através da mitigação, adaptação e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes. à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Contribuiremos para uma conclusão bem sucedida do primeiro balanço global na COP28 no Dubai, que impulsiona uma acção climática reforçada através da mitigação, adaptação e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes. à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Contribuiremos para uma conclusão bem sucedida do primeiro balanço global na COP28 no Dubai, que impulsiona uma acção climática reforçada através da mitigação, adaptação e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes. e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes. e meios de implementação e apoio. Reiteramos o nosso compromisso de alcançar zero emissões líquidas globais de GEE/neutralidade de carbono até ou por volta de meados do século, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos científicos e em linha com as diferentes circunstâncias nacionais, tendo em conta diferentes abordagens, incluindo a Economia Circular do Carbono, as políticas socio- desenvolvimento económico, tecnológico e de mercado e promoção das soluções mais eficientes.

Riscos macroeconómicos decorrentes das alterações climáticas e das vias de transição

28. Os custos macroeconómicos dos impactos físicos das alterações climáticas são significativos tanto a nível agregado como a nível nacional, e o custo da inacção supera substancialmente o custo de transições ordenadas e justas. Reconhecemos a importância do diálogo e da cooperação internacionais, inclusive nas áreas de finanças e tecnologia, e de ações políticas oportunas e consistentes com as circunstâncias específicas de cada país. É também fundamental avaliar e ter em conta o impacto macroeconómico a curto, médio e longo prazo, tanto do impacto físico das alterações climáticas como das políticas de transição, incluindo no crescimento, na inflação e no desemprego. Apoiamos o Relatório do G20 sobre os riscos macroeconómicos decorrentes das alterações climáticas e das vias de transição. Com base na análise deste Relatório, consideraremos a continuação do trabalho sobre as implicações macroeconómicas, conforme apropriado,

Integração de Estilos de Vida para o Desenvolvimento Sustentável (LiFE)

29. Com base nos Princípios de Alto Nível do G20 sobre Estilos de Vida para o Desenvolvimento Sustentável, comprometemo-nos com ações colectivas robustas que permitirão ao mundo adoptar padrões de produção e consumo sustentáveis e integrar Estilos de Vida para o Desenvolvimento Sustentável. Estudos relevantes sobre o assunto mostram que poderia contribuir para uma redução significativa das emissões até 2030 para um futuro global com emissões líquidas zero. Apoiamos a criação de um ambiente político favorável à promoção de estilos de vida sustentáveis para a ação climática. Para este fim, nós:

i. Comprometer-se a implementar os Princípios de Alto Nível do G20 sobre Estilos de Vida para o Desenvolvimento Sustentável.

ii. Apoiar a implementação dos Princípios de Alto Nível (HLPs) através da cooperação internacional, apoio financeiro e desenvolvimento, implantação e disseminação de tecnologia. Encorajamos as organizações internacionais a incorporar os HLPs nos seus programas, conforme apropriado.

iii. Anote o lançamento do “Travel for LiFE” e apoie o desenvolvimento de destinos inteligentes, responsáveis e sustentáveis.

Conceber um mundo de economia circular

30. A fim de nos esforçarmos por dissociar o nosso crescimento económico da degradação ambiental e melhorar o consumo e a produção sustentáveis, incluindo o consumo de recursos primários, apoiando simultaneamente o crescimento económico, reconhecemos o papel crítico desempenhado pela economia circular, pela responsabilidade alargada do produtor e pela gestão dos recursos. eficiência na consecução do desenvolvimento sustentável. Agradecemos à presidência indiana pelo lançamento da Coligação da Indústria para a Eficiência de Recursos e Economia Circular (RECEIC). Comprometemo-nos a melhorar a gestão ambientalmente correta de resíduos, a reduzir substancialmente a geração de resíduos até 2030 e a destacar a importância de iniciativas de desperdício zero.

Implementar transições energéticas limpas, sustentáveis, justas, acessíveis e inclusivas

31. Comprometemo-nos a acelerar transições energéticas limpas, sustentáveis, justas, acessíveis e inclusivas seguindo vários caminhos, como forma de permitir um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo e alcançar o nosso clima Objetivos. Reconhecemos as necessidades, vulnerabilidades, prioridades e diferentes circunstâncias nacionais dos países em desenvolvimento. Apoiamos fortes ambientes internacionais e nacionais que promovam a inovação, a transferência de tecnologia voluntária e mutuamente acordada e o acesso a financiamento de baixo custo. Para este fim, nós:

eu. Enfatizar a importância de manter fluxos ininterruptos de energia provenientes de diversas fontes, fornecedores e rotas, explorando caminhos para uma maior segurança energética e estabilidade do mercado, nomeadamente através de investimentos inclusivos para satisfazer a crescente procura de energia, em consonância com os nossos objectivos de desenvolvimento sustentável e climáticos, promovendo simultaneamente mercados internacionais de energia abertos, competitivos, não discriminatórios e livres.

ii. Reconhecendo que os países em desenvolvimento precisam de ser apoiados nas suas transições para baixas emissões de carbono, trabalharemos no sentido de lhes facilitar o financiamento de baixo custo.

iii. Apoiar a aceleração da produção, utilização, bem como o desenvolvimento de mercados globais transparentes e resilientes para o hidrogénio produzido a partir de tecnologias com zero ou baixas emissões e seus derivados, como o amoníaco, através do desenvolvimento de normas de harmonização voluntárias e mutuamente acordadas, bem como de normas mutuamente reconhecidas e esquemas de certificação interoperáveis. Para concretizar isto, afirmamos os “Princípios Voluntários de Alto Nível do G20 sobre Hidrogénio”, para construir um ecossistema global de hidrogénio sustentável e equitativo que beneficie todas as nações. Tomamos nota da iniciativa da Presidência de criar o Centro de Inovação do Hidrogénio Verde, dirigido pela Aliança Solar Internacional (ISA).

4. Trabalhará para facilitar o acesso ao financiamento de baixo custo para os países em desenvolvimento, para tecnologias energéticas limpas e sustentáveis existentes, bem como para novas e emergentes, e para apoiar as transições energéticas. Tomamos nota do relatório sobre “Financiamento de Baixo Custo para as Transições Energéticas” elaborado sob a Presidência Indiana e a sua estimativa de que o mundo necessita de um investimento anual superior a 4 biliões de dólares, com uma elevada percentagem de energias renováveis no cabaz energético primário.

v. Prosseguirá e incentivará esforços para triplicar a capacidade de energia renovável a nível mundial através de metas e políticas existentes, bem como demonstrará ambição semelhante no que diz respeito a outras tecnologias com zero ou baixas emissões, incluindo tecnologias de redução e remoção, em linha com as circunstâncias nacionais até 2030. Tomamos também nota do “Plano de Acção Voluntário para a Promoção das Energias Renováveis para Acelerar o Acesso Universal à Energia”.

vi. Comprometer-se a promover iniciativas de cooperação para desenvolver, demonstrar e implementar tecnologias e soluções energéticas limpas e sustentáveis e outros esforços para a inovação.

vii. Tomar nota do “Plano de Acção Voluntário para Duplicar a Taxa de Melhoria da Eficiência Energética até 2030”.

viii. Reconhecer a importância dos biocombustíveis sustentáveis nas nossas estratégias de desenvolvimento com zero ou baixas emissões e registar a criação de uma Aliança Global para os Biocombustíveis.

Ix. Apoiar cadeias de abastecimento fiáveis, diversificadas, sustentáveis e responsáveis para transições energéticas, incluindo minerais e materiais críticos beneficiados na fonte, semicondutores e tecnologias. Tomamos nota dos “Princípios Voluntários de Alto Nível para Colaboração em Minerais Críticos para Transições Energéticas”.

x. Para os países que optem por utilizar a energia nuclear civil, colaborarão em termos voluntários e mutuamente acordados, na investigação, inovação, desenvolvimento e implantação de tecnologias nucleares civis, incluindo reactores modulares pequenos e avançados (SMR), de acordo com as legislações nacionais. Estes países promoverão o desmantelamento nuclear responsável, a gestão dos resíduos radioactivos e do combustível irradiado e a mobilização de investimentos, e partilharão conhecimentos e melhores práticas, através do reforço da cooperação internacional para promover a segurança nuclear a nível mundial.

XI. Reconhecer o papel das interconexões da rede, das infraestruturas energéticas resilientes e da integração dos sistemas energéticos regionais/transfronteiriços, quando aplicável, no reforço da segurança energética, na promoção do crescimento económico e na facilitação do acesso universal à energia para todos.

xii. Intensificaremos os nossos esforços para implementar o compromisso assumido em 2009 em Pittsburgh de eliminar gradualmente e racionalizar, a médio prazo, os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que incentivam o consumo desnecessário e comprometer-nos a alcançar este objectivo, proporcionando ao mesmo tempo um apoio direccionado aos mais pobres e aos mais pobres. vulnerável.

xiii. Reconhecer a importância de acelerar o desenvolvimento, a implantação e a disseminação de tecnologias, e a adoção de políticas, para a transição para sistemas energéticos de baixas emissões, nomeadamente através da rápida expansão da implantação da produção de energia limpa, incluindo energias renováveis, bem como da eficiência energética medidas, incluindo a aceleração dos esforços para a redução progressiva da energia a carvão inabalável, em linha com as circunstâncias nacionais e reconhecendo a necessidade de apoio para transições justas.

Cumprindo o clima e o financiamento sustentável

32. Acolhemos com satisfação as recomendações do Grupo de Trabalho sobre Finanças Sustentáveis (SFWG) sobre os mecanismos para apoiar a mobilização atempada e adequada de recursos para o financiamento climático, assegurando ao mesmo tempo o apoio às atividades de transição em conformidade com as circunstâncias do país. Reconhecemos também o papel significativo das finanças públicas como um importante facilitador das ações climáticas, tais como a alavancagem do tão necessário financiamento privado através de instrumentos financeiros combinados, mecanismos e mecanismos de partilha de riscos para abordar os esforços de adaptação e mitigação de uma forma equilibrada para alcançar metas ambiciosas. Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), neutralidade de carbono e emissões líquidas zero, considerando diferentes circunstâncias nacionais. Saudamos as recomendações do SFWG para ampliar o financiamento misto e os mecanismos de partilha de riscos, incluindo o papel reforçado dos BMD na mobilização do financiamento climático. Ressaltamos a importância de maximizar o efeito dos recursos concessionais, como os dos fundos climáticos multilaterais, para apoiar a implementação do Acordo de Paris pelos países em desenvolvimento e apelamos a um ambicioso segundo processo de reposição do Fundo Verde para o Clima para o seu próximo período 2024-2027. período de programação Empreenderemos trabalhos para facilitar o acesso aos fundos climáticos multilaterais e aumentar a sua alavancagem e capacidade de mobilizar capital privado. Reconhecendo a importância de apoiar a comercialização de tecnologias em fase inicial que evitem, reduzam e removam as emissões de gases com efeito de estufa e facilitem a adaptação, tomamos nota das recomendações sobre soluções financeiras, políticas e incentivos para encorajar maiores fluxos privados para o rápido desenvolvimento, demonstração e implantação de tecnologias verdes e de baixas emissões. Reiteramos a importância de uma combinação de políticas que consista em mecanismos fiscais, de mercado e regulatórios, incluindo, conforme apropriado, o uso de mecanismos de precificação e não precificação de carbono e incentivos à neutralidade de carbono e ao zero líquido.

33. Apoiamos o Plano de Acção de Assistência Técnica plurianual do G20 (TAAP) e as recomendações voluntárias feitas para superar as barreiras relacionadas com os dados aos investimentos climáticos. Incentivamos a implementação do TAAP pelas jurisdições e partes interessadas relevantes, de acordo com as circunstâncias nacionais. Aguardamos com expectativa a apresentação de relatórios sobre os progressos realizados na implementação do Roteiro para o Financiamento Sustentável do G20, que é de natureza voluntária e flexível, e apelamos a mais esforços para avançar as ações recomendadas no Roteiro que irão ampliar o financiamento sustentável, incluindo, entre outros, a implementação do Quadro de Financiamento da Transição. Aguardamos com expectativa o Relatório sobre Finanças Sustentáveis do G20 de 2023. Saudamos a finalização das normas de divulgação relacionadas com a sustentabilidade e o clima publicadas pelo Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade (ISSB) em junho de 2023, que fornecem os mecanismos que abordam a proporcionalidade e promovem a interoperabilidade. É importante que a flexibilidade, para ter em conta as circunstâncias específicas de cada país, seja preservada na implementação dessas normas. Quando postas em prática como acima, essas normas ajudarão a apoiar divulgações globalmente comparáveis e fiáveis.

34. Reconhecemos a necessidade de aumentar os investimentos globais para cumprir os nossos objectivos climáticos do Acordo de Paris e para aumentar rápida e substancialmente o investimento e o financiamento climático de milhares de milhões para biliões de dólares a nível mundial, provenientes de todas as fontes. Neste sentido, é essencial alinhar todos os fluxos financeiros relevantes com estes objectivos, ao mesmo tempo que se aumenta o financiamento, o desenvolvimento de capacidades e a transferência de tecnologia em termos voluntários e mutuamente acordados, tendo em conta as prioridades e necessidades dos países em desenvolvimento. Para conseguir isso, nós:

i. Note-se a necessidade de 5,8-5,9 biliões de dólares americanos no período pré-2030 exigidos para os países em desenvolvimento, em particular para as suas necessidades de implementação dos seus NDC, bem como a necessidade de 4 biliões de dólares americanos por ano para tecnologias de energia limpa até 2030 para alcançar zero emissões até 2050.

ii. Recordamos e reafirmamos o compromisso assumido em 2010 pelos países desenvolvidos com o objectivo de mobilizar conjuntamente 100 mil milhões de dólares de financiamento climático por ano até 2020, e anualmente até 2025, para responder às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto de medidas de mitigação significativas. e transparência na implementação. Os contribuintes dos países desenvolvidos esperam que este objetivo seja alcançado pela primeira vez em 2023.

iii. Trabalharemos para implementar com sucesso a decisão da COP27 sobre mecanismos de financiamento para responder a perdas e danos para ajudar os países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas, incluindo a criação de um fundo. Apoiaremos o Comité de Transição criado a este respeito e aguardaremos com expectativa as suas recomendações sobre a operacionalização dos novos acordos de financiamento, incluindo um fundo na COP28.

4. Apelamos às Partes para que estabeleçam um Novo Objectivo Colectivo Quantificado (NCQG) ambicioso, transparente e rastreável para o financiamento climático em 2024, a partir de um limite mínimo de 100 mil milhões de dólares por ano, tendo em conta as necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento no cumprimento do objectivo do UNFCCC e implementação do Acordo de Paris.

v. Recordando o parágrafo 18 do Pacto Climático de Glasgow, instamos os países desenvolvidos a cumprirem o seu compromisso de pelo menos duplicar a sua provisão colectiva de financiamento para a adaptação em relação aos níveis de 2019 até 2025, no contexto da obtenção de recursos financeiros aumentados.

vi. Apelar a todas as instituições financeiras relevantes, como os BMD e os fundos multilaterais, para que reforcem ainda mais os seus esforços, nomeadamente através da definição de metas ambiciosas de financiamento da adaptação e do anúncio, quando apropriado, de projeções revistas e melhoradas para 2025.

vii. Reconhecer o papel vital do financiamento climático privado na complementação do financiamento climático público e incentivar o desenvolvimento de mecanismos de financiamento, tais como financiamento misto, instrumentos de redução de risco e títulos verdes para projetos em países em desenvolvimento.

Conservar, Proteger, Utilizar de forma Sustentável e Restaurar Ecossistemas

35. Enfatizamos a importância de ecossistemas saudáveis na abordagem às alterações climáticas, perda de biodiversidade, desertificação, seca, degradação da terra, poluição, insegurança alimentar e escassez de água. Comprometemo-nos a restaurar até 2030 pelo menos 30% de todos os ecossistemas degradados e a intensificar os esforços para alcançar a neutralidade da degradação dos solos. Para conseguir isso, nós:

i. Comprometer-se com a implementação rápida, completa e eficaz do Quadro Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal (GBF), e encorajar outros a fazerem o mesmo, e encorajar acções para travar e reverter a perda de biodiversidade até 2030. Apelamos também a maiores recursos financeiros de todos fontes. Para este efeito, saudamos a recente criação do Fundo Quadro Global para a Biodiversidade no âmbito do Fundo Mundial para o Ambiente (GEF).

ii. Apoiar a ambição do G20 de reduzir a degradação dos solos em 50% até 2040, numa base voluntária, conforme comprometido no âmbito da Iniciativa Global de Terras do G20 (GLI) e tomar nota das discussões sobre o Roteiro de Implementação de Gandhinagar e a Plataforma de Informação de Gandhinagar.

iii. Reconhecer que as florestas fornecem serviços ecossistémicos cruciais, bem como, para fins climáticos, funcionam como sumidouros, a nível global e local, para o ambiente, o clima e as pessoas. Intensificaremos os esforços para proteger, conservar e gerir de forma sustentável as florestas e combater a desflorestação, em linha com os prazos acordados internacionalmente, destacando os contributos destas ações para o desenvolvimento sustentável e tendo em conta os desafios sociais e económicos das comunidades locais e dos povos indígenas. No contexto das florestas, evitaremos políticas económicas verdes discriminatórias, consistentes com as regras da OMC e com os acordos ambientais multilaterais. Estamos empenhados em mobilizar financiamento novo e adicional para as florestas de todas as fontes, incluindo financiamento concessional e inovador, em particular para os países em desenvolvimento.

4. Apelamos ao reforço da cooperação global e à partilha das melhores práticas em matéria de água e acolhemos favoravelmente as deliberações da Conferência da ONU sobre a Água de 2023 e do Diálogo do G20 sobre a Água.

Aproveitar e preservar a economia baseada nos oceanos

36. Comprometemo-nos a conservar, proteger, restaurar e utilizar de forma sustentável os oceanos e os ecossistemas marinhos do mundo e esperamos fazer progressos e, neste sentido, contribuir para a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos de 2025. Para este fim, nós:

i. Saudar os Princípios de Alto Nível de Chennai para uma Economia Azul/Oceânica Sustentável e Resiliente.

ii. Tomar nota da adoção do novo instrumento internacional juridicamente vinculativo ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) sobre a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica marinha de áreas fora da jurisdição nacional (BBNJ) e apelar a todos os países para a sua adesão antecipada em vigor e implementação.

iii. Apoiar a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (CCAMLR), no âmbito do sistema do Tratado da Antártica, para estabelecer um sistema representativo de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) na área da Convenção CCAMLR com base nas melhores evidências científicas disponíveis.

4. Reiterar o nosso compromisso de acabar com a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), bem como com os métodos de pesca destrutivos, em conformidade com o direito internacional.

v. Apoiar o papel do Diálogo Ocean 20 na realização de progressos para alcançar esta agenda.

Acabar com a poluição plástica

37. Estamos determinados a acabar com a poluição plástica. Neste contexto, saudamos a resolução UNEP/EA.5/Res.14 que estabeleceu um Comité de Negociação Intergovernamental (INC) para desenvolver um instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre a poluição plástica, incluindo o ambiente marinho, com a ambição de concluir o seu trabalho até até ao final de 2024. Também nos basearemos no Plano de Acção para o Lixo Marinho do G20, conforme elucidado na Visão do Oceano Azul de Osaka.

Financiando as Cidades do Amanhã

38. Enfatizamos a necessidade de uma maior mobilização financeira e de uma utilização eficiente dos recursos existentes nos nossos esforços para tornar as cidades de amanhã inclusivas, resilientes e sustentáveis. Para este efeito, apoiamos os Princípios do G20 para o Financiamento das Cidades de Amanhã, que são de natureza voluntária e não vinculativa, e o Relatório do G20/OCDE sobre o Financiamento das Cidades de Amanhã, que fornece uma estratégia de financiamento, bem como apresenta um compêndio de políticas urbanas inovadoras. modelos de planejamento e financiamento. Encorajamos as partes interessadas, incluindo as Instituições Financeiras de Desenvolvimento e os BMD, a explorarem o potencial de recorrer a estes princípios no seu planeamento e financiamento de infra-estruturas urbanas, sempre que aplicável, e a partilharem experiências de casos-piloto iniciais. Notamos o progresso na definição dos facilitadores das cidades inclusivas. Observamos também o Quadro personalizável do G20/ADB sobre Capacitação em Administração Urbana para orientar os governos locais na avaliação e melhoria da sua capacidade institucional global para a prestação eficaz de serviços públicos. Tomamos nota da aplicação piloto em curso dos Indicadores de Investimento em Infraestruturas de Qualidade (QII), voluntários e não vinculativos, e aguardamos com expectativa uma discussão mais aprofundada sobre a sua aplicação, considerando as circunstâncias do país.

Redução do risco de catástrofes e construção de infra-estruturas resilientes

39. Este ano, a Presidência do G20 catalisou esforços para a redução do risco de catástrofes no G20 através da institucionalização do Grupo de Trabalho para a Redução do Risco de Catástrofes (RRC), conforme observado pela resolução da AGNU. 77/289. Reafirmamos o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes (SFDRR) e reconhecemos a necessidade de acelerar a sua plena implementação. Para este fim, nós:

i. Apelar à aceleração do progresso no Alerta Prévio e na Acção Precoce através do reforço das capacidades nacionais e locais, ferramentas de financiamento inovadoras, investimento do sector privado e partilha de conhecimentos.

ii. Continuar a apoiar o aumento das capacidades de todos os países, incluindo as economias emergentes, em particular os países em desenvolvimento, os PMA e os PEID, para promover a resiliência dos sistemas de infra-estruturas às catástrofes e às alterações climáticas. Saudamos a Plataforma Global para a RRD e tomamos nota de iniciativas como a Coligação para Infraestruturas Resilientes a Desastres (CDRI) na promoção dessa colaboração e partilha.

iii. Promover a aprendizagem mútua de experiências de recuperação aplicando todos os princípios do Quadro Sendai.

D. Instituições Multilaterais para o Século XXI

Revigorando o Multilateralismo

40. A ordem global sofreu mudanças dramáticas desde a Segunda Guerra Mundial devido ao crescimento económico e à prosperidade, à descolonização, aos dividendos demográficos, às conquistas tecnológicas, à emergência de novas potências económicas e ao aprofundamento da cooperação internacional. As Nações Unidas devem ser receptivas a todos os membros, fiéis aos seus propósitos fundadores e aos princípios da sua Carta e adaptadas à execução do seu mandato. Neste contexto, recordamos a Declaração sobre a Comemoração do 75.º aniversário das Nações Unidas (AGNU 75/1), que reafirmou que os nossos desafios estão interligados e só podem ser abordados através de um multilateralismo revigorado, de reformas e da cooperação internacional. A necessidade de um multilateralismo revitalizado para enfrentar adequadamente os desafios globais contemporâneos do século XXI, e tornar a governação global mais representativa, eficaz, transparente e responsável, foi expressa em vários fóruns. Neste contexto, é essencial um multilateralismo e uma reforma mais inclusivos e revigorados que visem a implementação da agenda 2030.

Reforma das instituições financeiras internacionais

41. O século XXI também exige um sistema internacional de financiamento do desenvolvimento que seja adequado à sua finalidade, nomeadamente à escala das necessidades e à profundidade dos choques que os países em desenvolvimento enfrentam, em particular os mais pobres e mais vulneráveis. Estamos a trabalhar para criar BMD melhores, maiores e mais eficazes, melhorando os modelos operacionais, melhorando a capacidade de resposta e a acessibilidade e aumentando substancialmente a capacidade de financiamento para maximizar o impacto no desenvolvimento. BMD mais fortes serão importantes para os nossos esforços de mobilização de financiamento de todas as fontes para um salto quântico de milhares de milhões para biliões de dólares para o desenvolvimento. Ressaltamos a necessidade de melhorar a representação e a voz dos países em desenvolvimento na tomada de decisões nas instituições económicas e financeiras internacionais globais, a fim de proporcionar resultados mais eficazes, credíveis, instituições responsáveis e legítimas. O sistema financeiro internacional deve proporcionar significativamente mais financiamento para ajudar os países em desenvolvimento e as EME a combater a pobreza, enfrentar os desafios globais e maximizar o impacto no desenvolvimento.

42. Continuamos empenhados em prosseguir esforços ambiciosos para desenvolver e reforçar os BMD para enfrentar os desafios globais do século XXI, com um enfoque contínuo na resposta às necessidades de desenvolvimento dos países de baixo e médio rendimento.

43. Apoiamos o Roteiro do G20 para a Implementação das Recomendações da Revisão Independente do G20 dos Quadros de Adequação de Capital (CAF) dos BMD e apelamos à sua implementação ambiciosa, no âmbito dos próprios quadros de governação dos BMD, salvaguardando simultaneamente a sua sustentabilidade financeira a longo prazo, notações de crédito robustas e estatuto de credor preferencial. Apelamos também a uma revisão regular do progresso da implementação numa base contínua, incluindo através do envolvimento com BMD, especialistas na matéria e acionistas. Elogiamos os BMD pelo seu progresso na implementação das recomendações do CAF, especialmente no que diz respeito à adaptação das definições de apetite ao risco e inovação financeira. Agradecemos a colaboração contínua entre os BMD na divulgação atempada de dados dos Mercados Emergentes Globais (GEM) e no lançamento dos GEM 2.0 como uma entidade autónoma no início de 2024. No futuro, também incentivamos os BMD a colaborar em áreas como capital híbrido, capital exigível e garantias. Apreciamos o diálogo reforçado entre os BMD, as agências de notação de crédito e os acionistas e incentivamos a transparência contínua na troca de informações e metodologias de notação. Tomamos nota de que as medidas iniciais da CAF, incluindo as que estão a ser implementadas e consideradas, poderiam potencialmente gerar uma margem de empréstimo adicional de aproximadamente 200 mil milhões de dólares durante a próxima década, conforme estimado no Roteiro CAF do G20. Embora estes sejam primeiros passos encorajadores, precisaremos de dar um impulso adicional para um impulso contínuo e adicional à implementação da CAF. Agências de classificação de crédito e acionistas e incentivar a transparência contínua na troca de informações e metodologias de classificação. Tomamos nota de que as medidas iniciais da CAF, incluindo as que estão a ser implementadas e consideradas, poderiam potencialmente gerar uma margem de empréstimo adicional de aproximadamente 200 mil milhões de dólares durante a próxima década, conforme estimado no Roteiro CAF do G20. Embora estes sejam primeiros passos encorajadores, precisaremos de dar um impulso adicional para um impulso contínuo e adicional à implementação da CAF. Agências de classificação de crédito e acionistas e incentivar a transparência contínua na troca de informações e metodologias de classificação. Tomamos nota de que as medidas iniciais da CAF, incluindo as que estão a ser implementadas e consideradas, poderiam potencialmente gerar uma margem de empréstimo adicional de aproximadamente 200 mil milhões de dólares durante a próxima década, conforme estimado no Roteiro CAF do G20. Embora estes sejam primeiros passos encorajadores, precisaremos de dar um impulso adicional para um impulso contínuo e adicional à implementação da CAF.

44. Além disso, apelamos aos BMD para que empreendam esforços abrangentes para desenvolver a sua visão, estruturas de incentivos, abordagens operacionais e capacidades financeiras, para que estejam mais bem equipados para maximizar o seu impacto na abordagem de uma vasta gama de desafios globais, ao mesmo tempo que são consistentes com o seu mandato. e compromisso de acelerar o progresso em direcção aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Saudamos o progresso do Banco Mundial no seu Roteiro de Evolução e aguardamos com expectativa novas medidas nas Reuniões Anuais do FMI/GBM em Marraquexe e noutros locais. Reconhecendo a necessidade urgente de fortalecer e desenvolver o ecossistema dos BMD para o século XXI, apreciamos os esforços do Grupo de Peritos Independentes do G20 sobre o Fortalecimento dos BMD na preparação do Volume 1 do Relatório e aguardamos com expectativa a sua análise em conjunto com o Volume 2, previsto para Outubro. 2023. Tomamos nota das recomendações do Volume 1 e os BMD podem optar por discutir estas recomendações conforme relevante e apropriado, dentro dos seus quadros de governação, no devido tempo, com vista a melhorar a eficácia dos BMD. Apoiamos o próximo Seminário de Alto Nível do G20, à margem do Quarto FMCBG do G20, em Outubro de 2023, sobre o reforço da capacidade financeira dos BMD. Aumentar o investimento para responder às necessidades de desenvolvimento e aos desafios globais exige um grande impulso nos investimentos e, neste contexto, pedimos ao FMI e ao Banco Mundial, em coordenação com outras instituições internacionais relevantes, que apoiem os esforços para melhorar a mobilização de recursos internos nos EMDE. Apelamos aos BMD para que também alavanquem o capital privado através de modelos de financiamento inovadores e de novas parcerias para maximizar o seu impacto no desenvolvimento.

45. Reconhecendo a necessidade de alcançar os ODS, mobilizaremos colectivamente mais margem de manobra e financiamento concessional para aumentar a capacidade do Banco Mundial de apoiar os países de baixo e médio rendimento que necessitam de ajuda para enfrentar os desafios globais, com um quadro claro para a afectação de recursos escassos. recursos concessionais e fornecer um forte apoio aos países mais pobres. Por conseguinte, estamos a explorar opções que proporcionarão um impulso poderoso à margem de manobra do BIRD, reduzirão o custo dos investimentos que abordam os desafios globais e aumentarão a capacidade da janela de resposta a crises da AID. Aguardamos também com expectativa uma ambiciosa reconstituição da AID21 para aumentar a capacidade de financiamento da AID.

46. Reiteramos o nosso compromisso com um FMI forte, baseado em quotas e com recursos adequados, no centro da rede de segurança financeira global. Continuamos empenhados em rever a adequação das quotas e continuaremos o processo de reforma da governação do FMI no âmbito da 16.ª Revisão Geral das Quotas (GRQ), incluindo uma nova fórmula de quotas como guia, e garantiremos o papel principal das quotas nos recursos do FMI, para ser concluído até 15 de dezembro de 2023. Neste contexto, apoiamos pelo menos a manutenção do atual envelope de recursos do FMI. Saudamos a realização histórica da ambição global de 100 mil milhões de dólares em contribuições voluntárias (em DSE ou equivalente) e 2,6 mil milhões de dólares em subvenções em compromissos para os países mais necessitados e apelamos à rápida entrega dos compromissos pendentes. Saudamos o progresso alcançado no âmbito do Fundo para a Resiliência e Sustentabilidade (RST) e do Fundo para o Crescimento e a Redução da Pobreza (PRGT). Apelamos a mais subsídios voluntários e promessas de empréstimos ao PRGT e continuaremos a monitorizar a eficácia dos programas apoiados pelo RST. Aguardamos com expectativa a análise preliminar por parte do FMI da gama de opções para colocar o PRGT numa base sustentável, com vista a satisfazer as necessidades crescentes dos países de baixo rendimento nos próximos anos. O G20 reitera o seu apoio contínuo a África, nomeadamente através do Pacto do G20 com África. Esperamos continuar a progredir na exploração de opções viáveis para a canalização voluntária de DSE através dos BMD, respeitando simultaneamente os quadros jurídicos relevantes e a necessidade de preservar o carácter e o estatuto dos activos de reserva dos DSE.

Gerenciando Vulnerabilidades da Dívida Global

47. Enfatizamos novamente a importância de abordar as vulnerabilidades da dívida nos países de baixo e médio rendimento de uma forma eficaz, abrangente e sistemática. Continuamos a cumprir todos os compromissos assumidos no Quadro Comum para o Tratamento da Dívida para além da DSSI, incluindo os do segundo e último parágrafos, conforme acordado em 13 de novembro de 2020, e a intensificar a implementação do Quadro Comum de uma forma previsível, forma oportuna, ordenada e coordenada. Para este fim, apelamos à discussão contínua sobre questões relacionadas com políticas ligadas à implementação do Quadro Comum para fazer recomendações apropriadas. Saudamos o recente acordo entre o Governo da Zâmbia e o comité oficial de credores sobre o tratamento da dívida e aguardamos com expectativa uma resolução rápida. Saudamos a formação do comité oficial de credores para o Gana e aguardamos com expectativa um acordo sobre o tratamento da dívida o mais rapidamente possível. Apelamos também a uma rápida conclusão do tratamento da dívida da Etiópia. Para além do Quadro Comum, saudamos todos os esforços para uma resolução atempada da situação da dívida do Sri Lanka, incluindo a formação do comité oficial de credores, e apelamos à resolução o mais rapidamente possível. Encorajamos os esforços dos participantes na Mesa Redonda Global sobre a Dívida Soberana (GSDR) para reforçar a comunicação e promover um entendimento comum entre as principais partes interessadas, tanto dentro como fora do Quadro Comum, para facilitar tratamentos eficazes da dívida. Acolhemos com satisfação os esforços conjuntos de todas as partes interessadas, incluindo os credores privados, para continuar a trabalhar no sentido de melhorar a transparência da dívida. Tomamos nota dos resultados do exercício voluntário de avaliação da partilha de dados com instituições financeiras internacionais. Saudamos os esforços dos credores do setor privado que já contribuíram com dados para o Portal Conjunto do Repositório de Dados do Instituto de Finanças Internacionais (IIF)/OCDE e continuamos a encorajar outros a também contribuir de forma voluntária.

E. Transformação Tecnológica e Infraestruturas Públicas Digitais

48. A tecnologia pode permitir transformações rápidas para colmatar as divisões digitais existentes e acelerar o progresso para o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Infraestrutura pública digital (DPI), como um conceito em evolução e como um conjunto de sistemas digitais partilhados, construídos e aproveitados pelos setores público e privado, com base em infraestruturas seguras e resilientes, e que podem ser construídos com base em normas e especificações abertas, bem como visto que o software de código aberto pode permitir a prestação de serviços à escala social. Nos nossos esforços voluntários para tornar a infraestrutura pública digital interoperável, reconhecemos a importância do fluxo livre de dados com confiança e dos fluxos de dados transfronteiriços, respeitando simultaneamente os quadros jurídicos aplicáveis. Também reafirmamos o papel dos Dados para o Desenvolvimento.

Construir infraestruturas públicas digitais

49. Reconhecemos que infraestruturas públicas digitais seguras, fiáveis, responsáveis e inclusivas, que respeitem os direitos humanos, os dados pessoais, a privacidade e os direitos de propriedade intelectual podem promover a resiliência e permitir a prestação de serviços e a inovação. Para este fim, nós:

i. Acolher com satisfação o Quadro do G20 para Sistemas de Infraestrutura Pública Digital, um quadro voluntário e sugerido para o desenvolvimento, implementação e governação do DPI.

ii. Saudar o plano da Índia de construir e manter um Repositório Global de Infraestrutura Pública Digital (GDPIR), um repositório virtual de DPI, compartilhado voluntariamente pelos membros do G20 e além.

iii. Tomar nota da proposta da Presidência Indiana da One Future Alliance (OFA), uma iniciativa voluntária que visa desenvolver capacidades e fornecer assistência técnica e apoio financeiro adequado para a implementação do DPI nos PRMBs.

Construir Segurança, Protecção, Resiliência e Confiança na Economia Digital

50. Uma economia digital facilitadora, inclusiva, aberta, justa, não discriminatória e segura é cada vez mais importante para todos os países e partes interessadas, respeitando simultaneamente os quadros jurídicos aplicáveis. Partilharemos as nossas abordagens e boas práticas para construir uma economia digital segura, protegida e resiliente. Nesta medida, nós:

i. Saudar os Princípios de Alto Nível não vinculativos do G20 para Apoiar as Empresas na Construção de Segurança, Protecção, Resiliência e Confiança na Economia Digital.

ii. Dê as boas-vindas ao Kit de Ferramentas do G20 sobre Educação Cibernética e Conscientização Cibernética de Crianças e Jovens.

Criptoativos: Política e Regulamentação

51. Continuamos a monitorizar de perto os riscos da evolução acelerada no ecossistema de criptoativos. Apoiamos as recomendações de alto nível do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) para a regulação, supervisão e supervisão das atividades e mercados de criptoativos e dos acordos globais de stablecoin. Pedimos ao FSB e aos SSB que promovam a implementação eficaz e atempada destas recomendações de uma forma consistente a nível global para evitar a arbitragem regulamentar. Saudamos o plano de trabalho compartilhado do FSB e SSB para ativos criptográficos. Saudamos o Documento de Síntese do FMI-FSB, incluindo um Roteiro, que apoiará um quadro político e regulamentar coordenado e abrangente, tendo em conta toda a gama de riscos e riscos específicos dos mercados emergentes e das economias em desenvolvimento (EMDE) e a implementação global contínua das normas do GAFI para fazer face aos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Os nossos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais discutirão o avanço do Roteiro na sua reunião de outubro de 2023. Saudamos também o Relatório do BIS sobre O Ecossistema Criptográfico: Elementos-chave e Riscos.

Moeda Digital do Banco Central

52. Acolhemos com satisfação as discussões sobre as potenciais implicações macrofinanceiras decorrentes da introdução e adoção de Moedas Digitais do Banco Central (CBDC), nomeadamente nos pagamentos transfronteiriços, bem como no sistema monetário e financeiro internacional. Saudamos o Relatório do BIS Innovation Hub (BISIH) sobre Lições Aprendidas sobre CBDCs e aguardamos com expectativa o Relatório do FMI sobre Potenciais implicações macrofinanceiras da adoção generalizada de CBDCs para avançar a discussão sobre esta questão.

Promoção de Ecossistemas Digitais

53. Decidimos implementar todas as ferramentas e tecnologias digitais disponíveis e não pouparemos esforços para promover ecossistemas digitais seguros e resilientes e garantir que todos os cidadãos do nosso planeta sejam incluídos financeiramente. Para apoiar isso, nós:

i. Comprometer-se a promover o uso responsável, sustentável e inclusivo da tecnologia digital pelos agricultores e um ecossistema de start-ups agro-tecnológicas e MPMEs.

ii. Saudar o estabelecimento da Iniciativa Global sobre Saúde Digital (GIDH) no âmbito de um quadro gerido pela OMS para construir um ecossistema de saúde digital abrangente, em conformidade com os respectivos regulamentos de protecção de dados.

iii. Aproveitará as tecnologias digitais para a proteção e promoção da cultura e do património cultural e adotará quadros digitais para o desenvolvimento dos setores e indústrias culturais e criativos.

Aproveitar a Inteligência Artificial (IA) de forma responsável para o bem e para todos

54. O rápido progresso da IA promete prosperidade e expansão da economia digital global. O nosso esforço é alavancar a IA para o bem público, resolvendo desafios de uma forma responsável, inclusiva e centrada no ser humano, protegendo ao mesmo tempo os direitos e a segurança das pessoas. Para garantir o desenvolvimento, implantação e utilização responsáveis da IA, a proteção dos direitos humanos, a transparência e a explicabilidade, a justiça, a responsabilização, a regulamentação, a segurança, a supervisão humana adequada, a ética, os preconceitos, a privacidade e a proteção de dados devem ser abordados. Para desbloquear todo o potencial da IA, partilhar equitativamente os seus benefícios e mitigar os riscos, trabalharemos em conjunto para promover a cooperação internacional e novos debates sobre a governação internacional da IA. Para este fim, nós:

i. Reafirmamos o nosso compromisso com os Princípios de IA do G20 (2019) e esforçamo-nos por partilhar informações sobre abordagens à utilização da IA para apoiar soluções na economia digital.

ii. Buscará uma abordagem regulatória/governamental pró-inovação que maximize os benefícios e leve em conta os riscos associados ao uso da IA.

iii. Promoverá uma IA responsável para alcançar os ODS.

F. Tributação Internacional

55. Reafirmamos o nosso compromisso de continuar a cooperação no sentido de um sistema fiscal internacional globalmente justo, sustentável e moderno, adequado às necessidades do século XXI. Continuamos empenhados na rápida implementação do pacote fiscal internacional de dois pilares. Foram alcançados progressos significativos no Pilar Um, incluindo a entrega de um texto de uma Convenção Multilateral (MLC) e o trabalho sobre o Montante B (quadro para a aplicação simplificada e racional do princípio da plena concorrência às actividades de base de marketing e distribuição no país), bem como bem como a conclusão dos trabalhos de desenvolvimento do Sujeito à Regra Tributária (STTR) no âmbito do Segundo Pilar. Apelamos ao Quadro Inclusivo para que resolva rapidamente as poucas questões pendentes relacionadas com a MLC, com vista a preparar a MLC para assinatura no segundo semestre de 2023 e a concluir o trabalho sobre o Montante B até ao final de 2023. Congratulamo-nos com as medidas tomadas por vários países para implementar as Regras Globais Anti-Erosão de Base (GloBE) como uma abordagem comum. Reconhecemos a necessidade de esforços coordenados no sentido do desenvolvimento de capacidades para implementar eficazmente o pacote fiscal internacional de dois pilares e, em particular, acolhemos favoravelmente um plano de apoio adicional e assistência técnica aos países em desenvolvimento. Tomamos nota da atualização de 2023 do Roteiro do G20/OCDE sobre Países em Desenvolvimento e Tributação Internacional. Apelamos à rápida implementação do Quadro de Reporte de Criptoativos (“CARF”) e alterações ao CRS. Pedimos ao Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais (“Fórum Global”) que identifique um cronograma apropriado e coordenado para iniciar intercâmbios por jurisdições relevantes, observando a aspiração de um número significativo dessas jurisdições de iniciar intercâmbios CARF até 2027 e informar nas nossas futuras reuniões sobre o progresso do seu trabalho. Tomamos nota do Relatório da OCDE sobre a Melhoria da Transparência Fiscal Internacional sobre o Imobiliário e do Relatório do Fórum Global sobre a Facilitação da Utilização de Informações Trocadas em Tratados Fiscais para Fins Não Fiscais. observando a aspiração de um número significativo dessas jurisdições de iniciar intercâmbios CARF até 2027 e de informar em nossas futuras reuniões sobre o progresso de seu trabalho. Tomamos nota do Relatório da OCDE sobre a Melhoria da Transparência Fiscal Internacional sobre o Imobiliário e do Relatório do Fórum Global sobre a Facilitação da Utilização de Informações Trocadas em Tratados Fiscais para Fins Não Fiscais. observando a aspiração de um número significativo dessas jurisdições de iniciar intercâmbios CARF até 2027 e de informar em nossas futuras reuniões sobre o progresso de seu trabalho. Tomamos nota do Relatório da OCDE sobre a Melhoria da Transparência Fiscal Internacional sobre o Imobiliário e do Relatório do Fórum Global sobre a Facilitação da Utilização de Informações Trocadas em Tratados Fiscais para Fins Não Fiscais.

G. Igualdade de género e empoderamento de todas as mulheres e meninas

56. O G20 reafirma que a igualdade de género é de importância fundamental e que investir no empoderamento de todas as mulheres e meninas tem um efeito multiplicador na implementação da Agenda 2030.

Reforçar o Empoderamento Económico e Social

57. Encorajamos o desenvolvimento liderado pelas mulheres e continuamos empenhados em melhorar a participação plena, igual, eficaz e significativa das mulheres como decisores para enfrentar os desafios globais de forma inclusiva e em contribuir como participantes activos em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas. sectores e a todos os níveis da economia, o que não só é crucial para alcançar a igualdade de género, mas também para contribuir para o crescimento do PIB global. Para este fim, nós:

i. Reafirmamos o nosso compromisso de alcançar o Objectivo de Brisbane para reduzir a disparidade na participação da força de trabalho e de implementar o Roteiro do G20 Rumo e Além do Objectivo de Brisbane '25 por 25' e solicitamos à OIT e à OCDE que reportem anualmente os progressos.

ii. Garantir a igualdade de acesso a uma educação acessível, inclusiva, equitativa, segura e de qualidade, desde a primeira infância, passando pelo ensino superior, até à aprendizagem ao longo da vida, e apoiar uma maior matrícula, participação e liderança de todas as mulheres e raparigas, incluindo as que têm deficiência, nos domínios STEM e nas tecnologias digitais emergentes. tecnologias.

iii. Tomar medidas para promover a participação plena e significativa das mulheres num mundo de trabalho em transição, permitindo o acesso inclusivo a oportunidades de emprego, com ênfase na eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres e na garantia da igualdade de acesso das mulheres a um trabalho digno e a empregos de qualidade.

4. Promover o investimento na disponibilidade e acessibilidade da proteção social e em infraestruturas de cuidados acessíveis para resolver a distribuição desigual dos cuidados remunerados e não remunerados e do trabalho doméstico e para promover a participação contínua das mulheres na educação e no emprego.

v. Comprometer-se a eliminar a violência baseada no género, incluindo a violência sexual, o assédio, a discriminação e o abuso contra mulheres e raparigas, tanto online como offline, e garantir locais de trabalho seguros a este respeito.

vi. Promover a inclusão das mulheres no sistema financeiro formal, reforçando o seu acesso aos recursos económicos, especialmente através do financiamento digital e do microfinanciamento.

vii. Eliminar estereótipos e preconceitos de género e mudar normas, atitudes e comportamentos que perpetuam a desigualdade de género.

Colmatar a disparidade digital de género

58. Comprometemo-nos a reduzir para metade a disparidade digital de género até 2030. Para tal, iremos:

i. Abordar as normas e barreiras de género à acessibilidade, acessibilidade, adoção e utilização de tecnologias digitais.

ii. Promover quadros políticos regulamentares que permitam a todas as mulheres e raparigas participar ativamente na formulação e implementação de estratégias digitais nacionais, incluindo o reforço da literacia e das competências digitais.

iii. Identificar e eliminar todos os riscos potenciais que as mulheres e as raparigas enfrentam devido ao aumento da digitalização, incluindo todas as formas de abuso online e offline, incentivando a adopção de abordagens de segurança desde a concepção em ferramentas e tecnologias digitais.

4. Promover e implementar políticas sensíveis ao género para criar uma economia digital facilitadora, inclusiva e não discriminatória para empresas lideradas e pertencentes a mulheres, incluindo MPME.

v. Incentivar e apoiar iniciativas identificando, financiando e acelerando soluções comprovadas, melhorando assim os meios de subsistência e a segurança de rendimento das mulheres.

vi. Acolher iniciativas para apoiar o empoderamento das mulheres na economia digital.

Impulsionar a acção climática inclusiva em termos de género

59. Reconhecendo o impacto desproporcional das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, da desertificação e da poluição em todas as mulheres e raparigas, a aceleração da acção climática deve ter a igualdade de género no seu cerne. Para tanto, iremos:

eu. Apoiar e aumentar a participação, parceria, tomada de decisão e liderança das mulheres na mitigação e adaptação às alterações climáticas, e estratégias de redução do risco de catástrofes e quadros políticos sobre questões ambientais.

ii. Apoiar soluções sensíveis ao género e resilientes ao ambiente, incluindo soluções de água, saneamento e higiene (WASH), para criar resiliência ao impacto das alterações climáticas e da degradação ambiental.

Garantir a segurança alimentar, nutricional e o bem-estar das mulheres

60. A segurança alimentar e nutricional das mulheres é a pedra angular do desenvolvimento individual e comunitário, pois estabelece as bases para a saúde da mulher, bem como a dos seus filhos, família e bem-estar geral. a comunidade. Para tanto, iremos:

eu. Incentivar investimentos em sistemas agrícolas e alimentares inclusivos, sustentáveis e resilientes. Apoiar alimentos acessíveis, acessíveis, seguros e nutritivos e dietas saudáveis em programas de alimentação escolar. Promover a inovação para cadeias e sistemas de agro-valor inclusivos por e para mulheres agricultoras.

ii. Apoiar intervenções no sistema alimentar e nutricional sensíveis ao género e à idade, alavancando instrumentos de financiamento inovadores e sistemas de proteção social para acabar com a fome e a subnutrição.

Criação de um Grupo de Trabalho sobre o Empoderamento das Mulheres

61. Concordamos em criar um novo Grupo de Trabalho sobre o Empoderamento das Mulheres para apoiar a Reunião Ministerial das Mulheres do G20 e aguardamos com expectativa a convocação de sua primeira reunião durante a Presidência Brasileira do G20.

H. Questões do Setor Financeiro

62. Continuamos a apoiar fortemente o trabalho do FSB e dos SSB para abordar as vulnerabilidades e aumentar a resiliência da intermediação financeira não bancária (NBFI) a partir de uma perspectiva sistémica, ao mesmo tempo que monitorizamos a evolução dos desenvolvimentos nas NBFI. Saudamos o relatório de consulta do FSB sobre as revisões das recomendações do FSB de 2017 sobre como lidar com a incompatibilidade de liquidez em fundos abertos e o relatório do FSB sobre as implicações da alavancagem em NBFI para a estabilidade financeira, e apoiamos o trabalho para promover a implementação das propostas de fundos do mercado monetário do FSB . Acolhemos com satisfação as recomendações do FSB para alcançar uma maior convergência na comunicação de incidentes cibernéticos, nas atualizações do Cyber Lexicon e na Nota Conceptual para um Formato para Intercâmbio de Relatórios de Incidentes (FIRE). Aguardamos com expectativa a continuação do trabalho do FSB sobre o FIRE e pedimos ao FSB que desenvolva um plano de acção com prazos apropriados. Acolhemos com satisfação o relatório de consulta do FSB sobre a melhoria da gestão e supervisão do risco de terceiros. Esperamos que o kit de ferramentas apoie os esforços para melhorar a resiliência operacional das instituições financeiras, enfrentando os desafios decorrentes da sua crescente dependência de prestadores de serviços terceiros críticos, incluindo BigTechs e FinTechs, bem como reduzindo a fragmentação nas abordagens regulatórias e de supervisão entre jurisdições e em diferentes áreas do setor de serviços financeiros.

63. Reafirmamos o nosso compromisso com a implementação eficaz das ações priorizadas para a próxima fase do Roteiro do G20 para a melhoria dos pagamentos transfronteiriços, a fim de alcançar as metas globais para pagamentos transfronteiriços mais rápidos, mais baratos, mais transparentes e inclusivos até 2027 e saudamos o iniciativas empreendidas por SSBs e organizações internacionais neste sentido. Saudamos a conclusão bem-sucedida do G20 TechSprint 2023, uma iniciativa conjunta com o BIS Innovation Hub, que promoverá soluções inovadoras destinadas a melhorar os pagamentos transfronteiriços.

64. Acolhemos com satisfação o relatório anual de progresso sobre o Roteiro do FSB para Enfrentar os Riscos Financeiros das Alterações Climáticas. Apoiamos os Princípios de Governação Corporativa revistos do G20/OCDE com o objectivo de reforçar os quadros políticos e regulamentares para a governação corporativa que apoiam a sustentabilidade e o acesso ao financiamento dos mercados de capitais, o que, por sua vez, pode contribuir para a resiliência da economia em geral. Reiteramos o nosso compromisso de promover fluxos de capital sustentáveis. Para este efeito, tomamos nota do Relatório da OCDE, “Rumo a uma Transição Verde Ordenada – Requisitos de Investimento e Gestão de Riscos para Fluxos de Capital”.

I. Combate ao terrorismo e ao branqueamento de capitais

65. Condenamos o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, incluindo aquelas baseadas na xenofobia, no racismo e em outras formas de intolerância, ou em nome da religião ou crença, reconhecendo o compromisso de todas as religiões com a paz. Constitui uma das ameaças mais graves à paz e à segurança internacionais.

66. Condenamos veementemente todos os actos terroristas contra infra-estruturas críticas, incluindo instalações energéticas críticas, e contra outros alvos vulneráveis. Todos os actos de terrorismo são criminosos e injustificáveis, independentemente da sua motivação, onde, quando e por quem foram cometidos. Medidas eficazes de luta contra o terrorismo, o apoio às vítimas do terrorismo e a protecção dos direitos humanos não são objectivos contraditórios, mas sim complementares e que se reforçam mutuamente. Uma abordagem holística baseada no direito internacional pode combater eficazmente o terrorismo. Os esforços para aumentar a eficácia da cooperação internacional devem ser reforçados para negar aos grupos terroristas refúgio seguro, liberdade de operações, circulação e recrutamento, bem como apoio financeiro, material ou político.

67. Expressamos também preocupação com o tráfico ilícito e desvio de armas ligeiras e de pequeno calibre. A cooperação internacional entre os Estados é fundamental para combater estes fenómenos, incluindo exportação, controlo de importações e rastreio.

68. Comprometemo-nos a apoiar as crescentes necessidades de recursos do Grupo de Acção Financeira (GAFI) e dos Órgãos Regionais do tipo GAFI e incentivamos outros a fazerem o mesmo, inclusive para a próxima ronda de avaliações mútuas. Continuamos empenhados na implementação atempada e global das Normas revistas do GAFI sobre a transparência dos beneficiários efetivos de pessoas coletivas e organismos legais, para tornar mais difícil aos criminosos ocultar e branquear ganhos ilícitos. Saudamos o trabalho em curso do GAFI para intensificar os esforços globais para recuperar produtos do crime, em particular, os progressos alcançados pelo GAFI na revisão das suas normas em matéria de recuperação de activos e no reforço das redes globais de recuperação de activos. Reiteramos a importância de os países desenvolverem e implementarem quadros regulamentares e de supervisão eficazes para mitigar os riscos associados aos ativos virtuais, em conformidade com as normas do GAFI, especialmente para o financiamento do terrorismo, o branqueamento de capitais e os riscos de financiamento da proliferação. Neste sentido, apoiamos a iniciativa do GAFI de acelerar a implementação global das suas normas, incluindo a “regra de viagem”, e o seu trabalho sobre os riscos das tecnologias e inovações emergentes, incluindo acordos de financiamento descentralizado (DeFi) e transações peer-to-peer .

J. Criando um mundo mais inclusivo

69. Saudamos a União Africana como membro permanente do G20 e acreditamos firmemente que a inclusão da União Africana no G20 contribuirá significativamente para enfrentar os desafios globais do nosso tempo. Louvamos os esforços de todos os membros do G20 que abriram caminho à adesão da União Africana como membro permanente durante a Presidência Indiana do G20. África desempenha um papel importante na economia global. Comprometemo-nos a reforçar os nossos laços e a apoiar a União Africana na concretização das aspirações da Agenda 2063. Reiteramos também o forte apoio a África, nomeadamente através do Pacto do G20 com África e da Iniciativa do G20 sobre o apoio à industrialização em África e nos PMA. Apoiamos a discussão mais aprofundada do aprofundamento da cooperação entre o G20 e outros parceiros regionais.

70. Reafirmamos o nosso compromisso de apoiar os migrantes, incluindo os trabalhadores migrantes e os refugiados, nos nossos esforços em prol de um mundo mais inclusivo, em linha com as políticas, legislações e circunstâncias nacionais, garantindo o pleno respeito pelos direitos humanos e pelas suas liberdades fundamentais, independentemente do seu estatuto migratório. . Reconhecemos também a importância de prevenir os fluxos migratórios irregulares e o contrabando de migrantes, como parte de uma abordagem abrangente para uma migração segura, ordenada e regular, respondendo simultaneamente às necessidades humanitárias e às causas profundas da deslocação. Apoiamos o reforço da cooperação entre países de origem, trânsito e destino. Continuaremos o diálogo sobre a migração e a deslocação forçada durante as futuras Presidências.

71. Tomamos nota da Resolução A/RES/77/318 da AGNU, particularmente o seu compromisso de promover o respeito pela diversidade religiosa e cultural, o diálogo e a tolerância. Enfatizamos também que a liberdade de religião ou crença, a liberdade de opinião ou de expressão, o direito de reunião pacífica e o direito à liberdade de associação são interdependentes, inter-relacionados e se reforçam mutuamente e salientamos o papel que estes direitos podem desempenhar na luta contra todas as formas de intolerância e discriminação baseadas na religião ou crença. A este respeito, deploramos veementemente todos os actos de ódio religioso contra pessoas, bem como aqueles de natureza simbólica, sem prejuízo dos quadros jurídicos nacionais, incluindo contra símbolos religiosos e livros sagrados.

72. Continuaremos a integrar as perspectivas dos países em desenvolvimento nas agendas do G20 e apreciaremos as iniciativas dos membros do G20 a este respeito.

Conclusão

73. Agradecemos à Índia por acolher com sucesso a 18ª Cimeira do G20 em Nova Deli, pelas calorosas boas-vindas aos delegados e pelas suas valiosas contribuições para o fortalecimento do G20. Apreciamos a conclusão bem-sucedida de vários grupos de trabalho e reuniões ministeriais do G20 e saudamos os seus resultados conforme anexo. Parabenizamos também a Índia pelo sucesso do pouso na Lua em 23 de agosto de 2023.

74. Reiteramos o nosso compromisso com o G20 como o principal fórum para a cooperação económica global e o seu funcionamento contínuo no espírito do multilateralismo, com base no consenso, com todos os membros participando em pé de igualdade em todos os seus eventos, incluindo as Cimeiras. Esperamos nos encontrar novamente no Brasil em 2024 e na África do Sul em 2025, bem como nos Estados Unidos em 2026, no início do próximo ciclo. Saudamos a ambição da Arábia Saudita de avançar na sua vez de acolher a Presidência do G20 no próximo ciclo. Aguardamos também com expectativa os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris em 2024 como um símbolo de paz, diálogo entre as nações e inclusão, com a participação de todos.

75. Agradecemos às organizações internacionais pela sua participação e apoio. Agradecemos aos Grupos de Engajamento de B20, S20, SAI20, Startup20, T20, U20, W20, Y20, C20, P20 e L20 e às Iniciativas, nomeadamente, EMPOWER, Research Initiative, Space Economy Leaders Meeting (SELM), Chief Science Advisers' Roundtable (CSAR) e à Conferência de Cibersegurança do G20 pelas suas valiosas recomendações.

76. Recordando as nossas acções colectivas para travar crises globais anteriores, estamos determinados a tirar o mundo dos desafios actuais e a construir um futuro mais seguro, mais forte, mais resiliente, inclusivo e saudável para os nossos povos e para o planeta.

