FAB, Exército e voluntários levam 400 toneladas de doações para Canoas

Uma nova etapa da campanha "Todos Unidos pelo Sul" mobiliza esforços para enviar ajuda emergencial ao Rio Grande do Sul. Neste sábado, 11 de maio, uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), 20 carretas do Exército Brasileiro e veículos de empresários voluntários transportarão 400 toneladas de donativos, incluindo roupas, colchonetes, água potável e alimentos, com destino a Canoas (RS).

A decolagem da aeronave está programada para ocorrer na Base Aérea de Brasília, em uma ação coordenada entre FAB, Exército e membros da sociedade civil, em apoio à população do Rio Grande do Sul afetada pelas enchentes.

A entrada de veículos de imprensa na Base Aérea de Brasília, para cobertura da decolagem e da ação conjunta, está autorizada a partir das 5h deste sábado. A Força Aérea Brasileira solicita que a confirmação da participação na cobertura seja enviada para o e-mail imprensa@fab.mil.br até as 19 horas desta sexta-feira, 10 de maio.

A campanha "Todos Unidos pelo Sul", lançada pela FAB no final de abril, já arrecadou 1.500 toneladas de donativos nas bases aéreas de Brasília, Galeão e São Paulo. A comunidade foi convidada a participar da ação, contribuindo com roupas, colchonetes, água potável e alimentos não-perecíveis.

Além do transporte aéreo, os Correios estão envolvidos na coleta e distribuição de donativos. A entidade já arrecadou mais de 1,5 mil toneladas de donativos para distribuição à população afetada pelas enchentes no estado gaúcho.

Os Correios também estão recrutando voluntários para auxiliar na triagem de donativos em diferentes localidades, incluindo Cajamar, Guarulhos, Brasília, Curitiba, Cascavel e Londrina. As inscrições podem ser feitas através dos e-mails disponibilizados e informações adicionais podem ser obtidas nos mesmos contatos.

No Rio Grande do Sul, as doações podem ser entregues em diversas agências dos Correios em municípios como São Borja, Santo Ângelo, Santa Rosa, Canoas, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e muitos outros, das 8h às 17h. Os itens mais necessários incluem colchões, cobertores, água, produtos de higiene e rações para animais de estimação.