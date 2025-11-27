Audiência proposta por Jean discutirá vida noturna e desafios do setor em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande sediará, no dia 3 de dezembro, às 9h, a audiência pública “Legalize o Rolê: Diálogos sobre a vida noturna em Campo Grande”. O debate foi solicitado pelo vereador Jean Ferreira (PT).

O objetivo é reunir representantes do setor cultural e empresarial para discutir entraves que afetam o funcionamento da cena noturna da Capital. A proposta abrange tanto questões de lazer quanto demandas ligadas à segurança.

O encontro contará com produtores, músicos, técnicos, proprietários de bares e autoridades públicas.

“O objetivo é construir soluções práticas que garantam segurança jurídica, fomento cultural e condições adequadas para quem trabalha com entretenimento noturno na cidade”, afirmou o vereador.

Entre os temas estão a criação de zonas específicas para cultura e vida noturna na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Também serão debatidos impactos no turismo, na economia e no lazer.

Protocolos para fechamento de eventos e regras ambientais aplicadas ao setor devem compor a pauta. Representantes devem avaliar ainda a necessidade de critérios técnicos mais claros para a Lei do Silêncio.

A convocação ocorre em meio a reclamações sobre processos burocráticos que dificultam a realização de eventos. A não implementação da Lei Fácil Eventos, que unificaria procedimentos para alvarás, é um dos pontos de preocupação.

“A vida noturna é setor econômico, cultural e turístico, mas ainda é tratada como problema”, pontua o vereador.

Jean afirma que o setor ainda carece de condições para se desenvolver plenamente.

“É importante que produtores, bares, DJs e demais trabalhadores da noite tenham segurança jurídica para operar”, conclui o parlamentar.