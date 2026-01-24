Azul anuncia rota de voos de Campo Grande a Belo Horizonte

Mato Grosso do Sul deve ampliar sua conectividade aérea com a criação de um novo voo direto entre Campo Grande e Belo Horizonte, com operações no aeroporto de Confins.

A rota foi anunciada nesta 6ª feira (23.jan.26) pela Azul Linhas Aéreas e amplia a ligação do Estado com um dos principais polos econômicos do país.

Atualmente, o Estado já conta com voos diretos para São Paulo, Guarulhos, Campinas e Brasília, rotas consideradas estratégicas para o turismo e o setor produtivo.

Confins é o principal aeroporto de Minas Gerais e funciona como um dos maiores hubs de conexões do Brasil.

A nova operação ocorre em meio à expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, administrado pela concessionária Aena.

Três dias antes, a Azul também anunciou um voo internacional entre Confins e Montevidéu, com início previsto para março.

A ligação entre Campo Grande e Belo Horizonte começa em 1º de abril de 2026, com passagens já disponíveis para venda.

Os voos serão diários, em ambos os sentidos, operados por aeronaves Embraer 195-E2 e Airbus A320.

A capacidade varia entre 136 e 174 passageiros, conforme o modelo da aeronave.

"Estamos muito felizes com esse voo conectando a capital mineira ao nosso Estado. Foi um trabalho de anos da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Decola MS, em parceria com a Azul, para recuperar essa operação que existia durante a pandemia e havia sido suspensa", destacou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling.

Com ajuste de fuso horário, o voo parte de Confins às 8h15 e chega a Campo Grande às 9h25.

No sentido inverso, a decolagem ocorre às 10h05, com pouso previsto em Belo Horizonte às 13h15.

"O lançamento do voo direto entre Confins e Campo Grande reforça o compromisso da Azul com a ampliação da conectividade aérea no país e contribui para o desenvolvimento regional por meio da aviação. A nova operação facilita o acesso de Mato Grosso do Sul a um de nossos principais hubs, o aeroporto de Confins, ampliando as possibilidades de conexão para diversos destinos no Brasil e no exterior", afirma a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.

INVESTIMENTOS NA AVIAÇÃO DE MS

A ampliação da malha aérea integra a estratégia logística do Governo de Mato Grosso do Sul para fortalecer a infraestrutura de transporte.

Desde 2023, o Plano Aeroviário Estadual orienta investimentos estimados em até R$ 250 milhões até 2026.

Mais de R$ 100 milhões já foram aplicados em obras concluídas em aeroportos e aeródromos do Estado.

Entre os projetos em andamento está a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Campo Grande, com aumento de 500 metros.

O terminal também receberá novos sistemas de navegação e segurança, como PAPI e estação meteorológica.

No Pantanal, está prevista a implantação de uma pista no Porto São Pedro, inicialmente voltada ao combate a incêndios florestais.

No interior, o plano inclui obras em Nova Alvorada do Sul, Aquidauana, Inocência, Paranaíba, Camapuã, Cassilândia e Naviraí.

O Aeroporto Regional de Dourados terá novo terminal de passageiros e cargas, com investimento estimado em R$ 39 milhões.

A obra já foi aprovada pela Secretaria de Aviação Civil, com licitação prevista para o primeiro semestre de 2025.

O planejamento inclui ainda estudos e futuras licitações para aeródromos em Água Clara, Maracaju, Mundo Novo, Amambai, Nova Andradina e Três Lagoas.

O conjunto de investimentos busca ampliar a integração regional, fortalecer o ambiente de negócios e aumentar a competitividade logística do Estado.