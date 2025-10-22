Emenda apresentada por Landmark busca valorizar e reestruturar as feiras livres

Defensor das feiras como espaços culturais, econômicos e de convivência popular, o vereador Landmark Rios (PT) apresentou uma emenda ao Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 propondo a valorização e requalificação das feiras livres e Feiras do Produtor de Campo Grande.

A proposta, inserida no macrodesafio “Cidadania, Proteção Social e Habitação”, dentro do programa Prefeitura Mais Comunitária, busca fortalecer as feiras como espaços de mobilização comunitária e integração entre poder público e população, promovendo melhorias estruturais e incentivo à autogestão.

De acordo com a emenda, o objetivo é garantir a instalação de pontos de água e energia, câmaras frias, banheiros químicos, além de ofertar capacitação aos feirantes e estímulo à gestão comunitária participativa, criando ambientes mais seguros, organizados e acessíveis à população.

“As feiras são o coração pulsante dos bairros. Ali o povo trabalha, se encontra, se ajuda. Valorizar esses espaços é investir na cultura, na economia local e na cidadania. É garantir dignidade a quem vive do próprio trabalho”, afirmou Landmark.

Feiras como espaço de cidadania e economia criativa

A justificativa da emenda destaca que as feiras livres vão além da venda de produtos, são pontos de convivência, identidade e participação social que aproximam o poder público da população.

Segundo o vereador, melhorar a infraestrutura e incentivar a gestão participativa fortalece a economia solidária e o protagonismo comunitário, estimulando a organização dos feirantes e a corresponsabilidade na administração dos espaços públicos.

“Quando o poder público investe na estrutura das feiras, está gerando renda, inclusão e qualidade de vida. Isso é política pública que muda a vida das pessoas”, completou.

Na terça-feira, Landmark esteve na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), onde se reuniu com o secretário Marcelo Ferreira Miranda e com representantes da Feira São Bento. Durante o encontro, foram debatidos caminhos para o fortalecimento e a valorização da feira Campo Grande, incluindo ações conjuntas para incentivo cultural, capacitação e reestruturação dos espaços.

“Temos escutado os feirantes e os organizadores das feiras da cidade. Nosso papel é abrir o diálogo e buscar soluções. Campo Grande tem uma tradição linda de feiras, e elas precisam ser tratadas como o patrimônio popular que são”, destacou o vereador.

O PPA, que tramita na Câmara Municipal, é o instrumento que define as prioridades e metas do município para os próximos quatro anos, orientando onde e como os recursos públicos serão aplicados. É a partir dele que são planejados os investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, cultura e desenvolvimento social.