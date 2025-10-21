Landmark propõe emendas para fortalecer a memória institucional e a eficiência da gestão

O vereador Landmark Rios (PT) apresentou ao Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, que tramita na Câmara Municipal de Campo Grande, um conjunto de emendas voltadas ao macrodesafio da eficiência da máquina pública, governança e gestão, com foco em garantir continuidade administrativa e memória institucional nas repartições do município.

Desde o início do mandato, Landmark tem identificado que muitos programas, projetos e serviços públicos acabam se perdendo nas trocas de gestão, por falta de protocolos de transição que documentem o que foi feito, o que está em andamento e o que ainda precisa ser concluído.

“A cada troca de governo, muito se perde relatórios, contratos, planos, indicadores e até orçamentos. Isso custa caro ao poder público e à população, porque serviços deixam de ser prestados e a cidade volta a andar para trás”, destacou o parlamentar.

Sistema único e dossiê de transição

Uma das emendas propõe a criação de um sistema único para armazenamento e organização de documentos, planos, contratos, indicadores, cronogramas e decisões estratégicas. O texto torna obrigatória a entrega de um dossiê de transição sempre que houver mudança de chefia ou gestão, além de prever revisões periódicas e a publicação de metas em painéis acessíveis à sociedade.

Na justificativa, o vereador defende que um repositório organizado reduz riscos e assegura a continuidade das políticas públicas, evitando perdas de informação e retrabalho.

Escritório central de projetos e governança

Outra emenda sugere a criação de um escritório central de projetos, responsável por acompanhar as ações prioritárias do município com método único de gestão, registro formal das decisões e painel público de metas, prazos e contratos.

A proposta busca dar mais transparência, evitar atrasos e garantir o alinhamento entre planejamento e orçamento. De acordo com a justificativa, projetos sem coordenação central tendem a atrasar, custar mais e entregar menos, enquanto um núcleo técnico dedicado garante previsibilidade e controle sobre o andamento das políticas municipais.

Modernização das compras públicas

Complementando o conjunto de emendas, o vereador propôs a implantação de um catálogo único de materiais e serviços, com modelos padronizados de documentos e um acervo de estudos e termos de referência.

A medida tem como meta modernizar as compras públicas, integrando planejamento, execução e controle, conforme as diretrizes da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Segundo a justificativa, a padronização reduz erros, evita retrabalho e traz segurança jurídica, permitindo que a administração compre melhor, de forma mais ágil e econômica.

“A modernização da máquina pública é um investimento que se paga com eficiência. Cada documento guardado, cada processo revisado e cada decisão registrada é um passo para que Campo Grande funcione de verdade”, concluiu Landmark.