Landmark ouve população e propõe 75 emendas ao planejamento da Capital

O vereador Landmark Rios (PT) apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande 75 emendas ao Plano Plurianual (PPA 2026–2029), documento que define as ações e investimentos prioritários da Prefeitura para os próximos quatro anos.

As propostas abrangem áreas como educação, saúde, habitação, infraestrutura, cultura, esporte e desenvolvimento urbano, e foram construídas a partir de reuniões com moradores das regiões urbanas da Capital, especialmente Lagoa, Segredo, Imbirussu, Bandeira e Prosa.

Segundo o parlamentar, o conjunto de emendas reflete as demandas reais da população, levantadas durante uma série de escutas comunitárias e visitas de fiscalização realizadas ao longo dos últimos meses.

“Essas emendas nasceram da conversa com o povo, nos bairros. São pedidos por mais infraestrutura, escolas em condições dignas, medicamentos nos postos e políticas públicas que cheguem onde o poder público ainda não chegou”, afirmou Landmark, que é vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa.

Entre os destaques, o vereador propõe melhorias na rede municipal de saúde, com foco na ampliação da Assistência Farmacêutica, para garantir estoque regular e distribuição eficiente de medicamentos nos postos de saúde.

As emendas também contemplam reformas em escolas municipais, como a construção de um refeitório completo na Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, além de projetos voltados à ampliação e modernização de prédios públicos que atendem à comunidade.

“Quando a gente fala de remédio e de escola, estamos falando de dignidade. A criança precisa de um ambiente decente para aprender, e o paciente precisa de atendimento com remédio na prateleira. É o básico, e é o que o povo está pedindo”, reforçou o vereador.

Landmark destacou ainda que novas propostas estão sendo elaboradas para a Lei Orçamentária Anual (LOA), que definirá as ações específicas para 2026, e que novas reuniões com moradores e lideranças de bairro já estão agendadas.

“O PPA define o rumo da cidade para os próximos quatro anos, e a LOA é onde a execução acontece. Nosso mandato vai continuar ouvindo as comunidades e transformando essas vozes em ação”, completou.

Síntese de emendas ao Projeto de Lei 12050/2025 (PPA 2026–2029) – Campo Grande-MS

1. Macrodesafio: INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

Tipo: Aditiva. Programa: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Detalhe: Executar obras de pavimentação asfáltica, implantação de drenagem de águas pluviais e sinalização viária nas vias do Bairro Santa Emília, visando garantir melhores condições de trafegabilidade, salubridade e segurança aos moradores e usuários da região.

Tipo: Aditiva. Programa: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Detalhe: Construção de um refeitório completo, com área de preparo e distribuição de alimentos, equipamentos adequados e ambiente adequado à alimentação escolar, garantindo condições seguras e confortáveis aos estudantes da Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos.

Tipo: Aditiva. Programa: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Detalhe: Ampliar e melhorar o acesso aos espaços públicos, com a construção, reforma e ampliações de prédios públicos para o desenvolvimento das ações do município e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. (2 propostas aditivas com o mesmo objetivo)

Tipo: Aditiva. Programa: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Detalhe: Melhorar a infraestrutura urbana local, proporcionar melhores condições de trafegabilidade de veículos e pedestres da região, garantindo o desenvolvimento econômico, que acarretará a abertura de novos empreendimentos.

2. Macrodesafio: EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO

Tipo: Aditiva. Programa: Rumo à Excelência: Campo Grande, referência nacional em Educação.

Detalhe: Oferecer uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) e fomentar o desenvolvimento humano no Município. (10 propostas semelhantes, incluindo incentivo à formação técnica em agropecuária.)

3. Macrodesafio: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO, EMPREGO E RENDA

Tipo: Aditiva. Programa: Integração de Trânsito e Transporte com Mobilidade Urbana Sustentável.

Detalhe: Melhorar as condições de tráfego urbano de Campo Grande-MS.

Tipo: Aditiva. Programa: Desenvolvimento Econômico.

Detalhe: Fomentar inovação tecnológica, cadeias produtivas e geração de emprego e renda.

4. Macrodesafio: CIDADANIA, PROTEÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

Tipo: Aditiva. Programa: Minha Casa Legal.

Detalhe: Projetar e executar melhorias habitacionais para reduzir o déficit da Capital.

Tipo: Aditiva. Programa: Proteção Social e Inclusão Cidadã.

Detalhe: Assegurar direitos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Tipo: Aditiva. Programa: Juventude na Ativa.

Detalhe: Fortalecer o protagonismo juvenil e políticas locais de juventude.

5. Macrodesafio: CUIDADO COM A SAÚDE

Tipo: Aditiva. Programa: Saúde para Todos.

Detalhe: Fortalecer e qualificar o atendimento da Atenção Primária à Saúde.

Tipo: Aditiva. Programa: Saúde para Todos.

Detalhe: Operacionalizar a Assistência Farmacêutica em Campo Grande-MS, garantindo melhor gestão de estoques e distribuição eficiente de medicamentos nas unidades de saúde. (2 propostas aditivas)

Tipo: Aditiva. Programa: Saúde para Todos.

Detalhe: Fortalecer e prestar atendimentos na média e alta complexidade à Saúde de Campo Grande-MS.

6. Macrodesafio: EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA, GOVERNANÇA E GESTÃO

Tipo: Aditiva. Programa: Fortalecimento da Gestão e Governança Pública.

Detalhe: Fortalecer a transparência e o controle da aplicação dos recursos públicos municipais.

Tipo: Aditiva. Programa: GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

Detalhe: Assegurar o desenvolvimento e a valorização profissional do Servidor Público Municipal.

7. Macrodesafio: CULTURA, ESPORTE, LAZER E BEM-ESTAR ANIMAL

Tipo: Aditiva. Programa: Esporte e Lazer para Todos.

Detalhe: Consolidar o esporte como instrumento de transformação social, promovendo inclusão e cidadania.

Tipo: Aditiva. Programa: Desenvolvimento Cultural de Campo Grande.

Detalhe: Fortalecer a produção e difusão cultural da cidade, valorizando o patrimônio e a memória local.