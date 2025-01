Empresário Marcão da Shopcar morre após complicações de acidente em MS

O empresário Marcos Frederico de Santana Gomes Filho, de 46 anos, conhecido como "Marcão da Shopcar", faleceu na noite de 3ª feira (28.jn.25) em Campo Grande, após complicações decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido no último dia 19 de janeiro, em São Gabriel do Oeste. Ele chegou a ser hospitalizado na Santa Casa da capital, mas não resistiu.

Marcos estava como passageiro em um veículo que bateu contra a pilastra de uma ponte em uma estrada de terra. No momento do acidente, sentiu dores no quadril, mas não aparentava ferimentos graves. O motorista do carro sofreu fraturas, mas ambos foram liberados sem necessidade de internação.

Quatro dias depois, Marcos começou a sentir dores intensas e procurou atendimento médico. Ele foi encaminhado à Santa Casa, onde realizou exames, recebeu medicação e foi liberado. No entanto, seu estado piorou nos dias seguintes. Na segunda-feira (27), já com a perna inchada e em estado crítico, foi novamente levado ao hospital, onde os médicos identificaram um quadro grave de infecção generalizada (septicemia).

No dia seguinte, passou por uma cirurgia de emergência para drenagem do líquido infeccioso na perna, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. O laudo médico apontou choque séptico grave como a causa da morte, resultado da rápida disseminação da infecção pelo organismo.

Marcos era apaixonado por carros e muito conhecido por seu envolvimento no setor de peças e acessórios para veículos.