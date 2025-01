Acidente entre Uno e Gol mata Marlucy na BR-060 e deixa 2 mulheres feridas

Cristialine Marlucy da Silva, de 42 anos, morreu na noite de 5ª feira (16.jan.25) em um grave acidente de trânsito entre um automóvel Gol e um Fiat Uno, ocorrido na região do Bolicho Seco, próximo à entrada da Fazenda Piana, na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.

De acordo com informações, os dois veículos seguiam no sentido Campo Grande quando colidiram. O Fiat Uno era conduzido por uma mulher de 45 anos que sofreu lesões no nariz e foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

Uma jovem de 19 anos, que conduzia o Gol, teve ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Cristialine Marlucy, era passageira do Gol e mãe da motorista. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve na região para atender à ocorrência, e o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia de Sidrolândia. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.