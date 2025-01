Acidente na 'curva da morte' da BR-060 mata Guerino e Luiz em MS

Grave acidente no trecho conhecido como "curva da norte" na BR-060, resultou na morte de dois moradores de Camapuã. O acidente ocorreu por volta das 15h de 4ª feira (15.jan.25), no quilômetro 138, próximo ao Rio Verde, na divisa entre Paraíso das Águas e Camapuã.

As vítimas foram identificadas como Guerino Müller, de 80 anos, produtor rural e motorista do veículo, e Luiz Nogueira, de 69 anos, conhecido como "Pitaca", mecânico na região. Müller morreu no local do acidente, enquanto Nogueira chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital municipal de Camapuã.

Conforme o site BNC Notícias, o veículo envolvido foi uma Toyota Hilux cinza, que transportava três ocupantes. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul atuaram no resgate, realizando o desencarceramento do motorista que sobreviveu e ficou preso às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para auxiliar no controle do tráfego e na apuração inicial dos fatos. Peritos da Polícia Científica de Costa Rica e agentes da Polícia Civil também compareceram para realizar a perícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Costa Rica.