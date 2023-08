Estreia do '1º Festival Reviva Mais Campo Grande' é sucesso de público e organização

Teve início na 4ª feira (23.ago.23), a programação do 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos – que une cultura e turismo.



Sucesso de público e organização, o festival segue até 26 de agosto na Esplanda Ferroviária, no Centro da Capital sul-mato-grossense. A extensa programação gratuita de 4 dias, tem inícios às 9h e encerramentos às 22h. Veja abaixo.

(23.ago.23) - Abertura do Festival com show do projeto 'Hermandos Irmãos, Canta Zé Geraldo. Foto: Tero Queiroz

A reportagem acompanhou a abertura do evento com os shows de Hermanos Irmãos e Zé Geraldo e que teve como atração principal o show da dupla sul-mato-grossense João Bosco e Vinícius.

(23.ago.23) - Dupla sertaneja João Bosco e Vinícius foi atração principal na noite inaugural do 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos. Foto: Tero Queiroz

Milhares de pessoas assistiram aos shows e visitaram dezenas de stands da Economia Criativa, Turismo, Artesanato, Culinária, Artes Visuais, Literatura, Artes Plástica, Artes Plásticas, Reggae, entre outros, que ocupavam a Avenida Calógeras desde o cruzamento com a Rua General Mello até o cruzamento com a Mato Grosso. Dentro da Plataforma cultural também haviam mais de uma dezenas de stands.Veja na galeria no topo.



(23.ago.23) - À dir: Mara Bethânia e João Rocha.

Representando a prefeita Adriane Lopes (PP), no evento, o Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, apontou o sucesso do evento que mesmo em plena quarta-feira teve a presença massiva dos campo-grandenses. “Nós fizemos uma caminhada e ficamos muito felizes com tudo o que nós vimos. Dentro do planejamento do que foi feito para poder oferecer aos campo-grandenses no mês do aniversário, o 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos. Esse Festival traz Cultura, artistas, integra as pessoas e pode se tornar um marco em nossa cidade, no sentido que pode criar um hábito nas pessoas de estarem participando das atividades culturais e artísticas do nosso município. Creio que esse é o papel da Prefeitura, estimular, incentivar, a cultura, o turismo e os artistas da nossa terra. Pelo que eu vi aqui, no primeiro dia numa 4ª feira, a quantidade de pessoas participando já é um sucesso”, comentou João Rocha.



A grande cerimônia de abertura em que os políticos subiriam ao palco acabou sendo cancelada. João Rocha preferiu não falar no palco, em respeito ao luto da perda do pai de Adriane, Antônio Ferreira Barbosa, que faleceu aos 71 anos na 2ª feira (21.ago.23). Apesar disso, João deixou uma mensagem de agradecimento enviada pela prefeita ao público. “A prefeita, por nosso intermédio, transmite os cumprimentos a todos os organizadores, agradece a participação da população que está respondendo ao investimento que está sendo feito no setor. Como você mede isso? Vendo a quantidade de pessoas nessa alegria, como eu já disse numa 4ª feira à noite. Então, a prefeita está muito feliz de poder estar apoiando a cultura, o turismo, os artistas”, completou João.



O Festival Reviva Mais tem investimento de R$ 2,2 milhões em 5 linguagens do setor artístico. Os recursos são de uma emenda parlamentar de junho de 2022, indicada pelo deputado federal Vander Loubet (PT-MS). Pensado para ocorrer em meio a pandemia, o Festival precisou de adaptações para conseguir ser executado. “Esse projeto foi criado para o período da Pandemia, era totalmente para ser on-line, toda a concepção dele era para ser assim, mas acabou a Pandemia graças a Ciência. Isso queria dizer que podíamos mudar, para realizar presencial, mas não podia. Então, esse foi o principal desafio, está sendo online e ao mesmo tempo tem o presencial, com essa riqueza que estamos vendo aqui, com tudo acontecendo e mais um pouco”, anotou o Superintendente de Cultura e Turismo, Roberto Figueiredo.

(23.ago.23) - A secretária de Cultura e Turismo (em foco), conversa com uma representante do Ministério do Turismo que esteve no 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos. Foto: Tero Queiroz

Com a adição do presencial, a secretária de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel disse que o evento é um marco e sugeriu incluir a ação cultural no calendário oficial da cidade. “Graças a Deus que tudo isso acabou, a Pandemia. Hoje a gente consegue fazer de uma forma presencial, com todos esses artistas, tanto locais, quanto nacionais. Trazendo essa energia maravilhosa para esse complexo, se Deus quiser, esse é o primeiro de muitos, tenho certeza. Acho que a classe da Cultura merece isso! Hoje, várias Capitais, até mesmo de porte menores, tem seu próprio festival e Campo Grande inicia hoje, 23 de agosto de 2023, seu próprio festival de Cultura e Turismo, e que assim perdure e aconteça todos os anos”, disse Mara Bethânia.

(23.ago.23) - A secretária de Cultura e Turismo e a servidora federal Bárbara Blaudt Rangel. Foto: Tero Queiroz

A Coordenadora Geral de Planejamento, Inteligência e Inovação no Turismo, do Ministério do Turismo, Bárbara Blaudt Rangel, se fez presente no evento. Ela elogiou a organização dizendo estar vivendo uma ótima experiência cultural. “Vim participar do Festival, mas é claro aproveitar e viver a experiência. Experienciar o turismo, o destino, os equipamentos, os atrativos. Então, nada melhor do que viver o Festival (sic)”, disse Bárbara.





De acordo com a servidora Federal, Campo Grande surpreendeu positivamente. “É uma cidade muito bonita. Campo Grande está de parabéns. Eu moro em Brasília e pesquisei no Google sobre os pontos aqui... Quero muito ver o Bioparque — antes chamado de Aquário do Pantanal — já vim pensando: eu quero conhecer o Aquário”, finalizou.

PROGRAMAÇÃO

O 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo acontece de 23 a 26 de agosto, reunindo música, artes cênicas, artes visuais, gastronomia, economia criativa e turismo.

Durante quatro dias, a Esplanada Ferroviária, símbolo histórico e cultural da cidade, receberá mais de 80 atrações artísticas. A programação que tem início às 9h e estende-se até às 22h diariamente, contará com apresentações de dança, espetáculos teatrais e circenses, exposição de obras e performances artísticas ao vivo. Eis a íntegra da programação:

QUINTA-FEIRA – 24.AGO.23

9H

Dança:

Happy Hour (Freestyle Addicts/ MS)

Oasis (Studio Nidal Abdul/ MS)

Eu Sem Mim (Ana Carolina Brindarolli E Brendon Feitosa/MS)

Jumanji (Conexão Urbana/MS);

Auri Sacras Fame (Irineu Jr/MS);

Não Recomendado (Cia Canindé/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

14H

Teatro:

Birita Procura-Se (A Casa Das Lagartixas/SP).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação 12 Anos.

15H

Circo:

O Circo Do Bolachinha (New York Circus/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

16H

Performances de Artes Visuais:

*Delinha Entre as Estrelas – Caio Mendes;

*Cultura Multifacetadas – Ton Barbosa;

*Casal de Araras em Conexão e Movimento – Matheus do Carmo.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

17H

Teatro:

O Carteiro (Palhaço Ritalino/PR).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

18H

Dança Cia:

Silêncio Branco (Ginga Cia De Dança/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

19H

Show Musical Nacional:

Geraldo Espíndola.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

20H

Show Musical Local:

Dany Cristinne.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

21H

Show Musical Regional:

Gideão Dias.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

22H

Show Musical Nacional:

Os Gonzagas.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

SEXTA-FEIRA – 25.AGO.23

9H

Dança Grupo Local:

Vermelho (Coletivo Femme/MS)

Majestic (Grupo Tahul/MS)

Múmias (Sansoucci/MS)

Vogue Das Estrelas (Hands Up MS)

Procedimento #6 (Jackeline Mourão Nunes/MS)

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

14H

Circo Local:

Apoeme-Se: Intervenção Circo-Poética (Cia Apoema/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

15H

Teatro Local:

A Borboleta Mais Velha Do Mundo (Grupo Casa/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

16H

Performances Artes Visuais

Dança Um Grito De Liberdade – Vitor Figueiredo;

Cata-Lendas – Thalya Ariadna;

Cecílio Vera – Arte Naif.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

16H

Teatro Local:

Revolução (Teatral Grupo de Risco/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

18H

Dança Cia Nacional:

Cartografia (Grupo Contemporâneo De Dança Livre/MG).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

19H

Show Musical Local:

On The Road

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

20H

Show Musical Local:

Érika Espíndola E Flávio Bernardo.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

21H

Show Musical Regional:

Haiwanna.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

22H

Show Musical Regional:

Filho dos Livres.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

SÁBADO – 25.AGO.23

10H

Dança Grupo Local:

* Labirinto (Epaço De Dança Selma Azambuja/MS);

* Streetpop Vertentes (Street Pop/MS);

* Ethnic Fusion (Ana Carolina Razzini/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

15H

Teatro Nacional:

O Amigo Fiel (Sobrevento/SP).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

16H

Performances Artes Visuais:

Pluralidades Culturais – Ana Duarte;

Projeção Mapeada Oh! Pantanal – Darte.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

16H

Circo Local:

* Tradicional Pocket Show (Circo Le Chapeau/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

17H

Teatro Local:

Opereta Pantaneira (Breno Moroni E Eduardo Martinelli/MS).

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

18H

Dança Cia Local:

Minhas Pinceladas Dançam (Funk-Se)

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

16H

Show Musical Nacional:

Grupo Tiquequê.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

19H

Show Musical Local:

Edq – Interpretando O Pantanal.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre

20H

Show Musical Regional:

Jerry Espíndola.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

21H

Show Musical Local:

Projeto Kzulo.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.

22H

Show Musical Regional:

Chicão Castro.

Local: Esplanada Ferroviária | Classificação Livre.