Há 10 anos o Senar/MS leva saúde para quem cuida do campo

Cuidar de quem vive e trabalha no campo também faz parte da transformação promovida pelo Senar/MS. Há dez anos, a instituição leva para diferentes regiões de Mato Grosso do Sul ações gratuitas de prevenção, promoção da saúde, atendimento e orientação para produtores rurais, trabalhadores e suas famílias.

Nesse período, mais de 77 mil pessoas já foram beneficiadas. São iniciativas que acompanham diferentes momentos da vida, do cuidado com a saúde do homem e da mulher à atenção aos adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

A maioria dos serviços realizados é realizada em parceria com os Sindicatos Rurais e as prefeituras, que ajudam a identificar as necessidades de cada comunidade e levar as ações até onde elas são mais necessárias.

Saúde também é conhecimento, prevenção e acesso. E, no campo, esse cuidado pode chegar mais perto do que você imagina. Conheça as possibilidades:

Para quem precisa especialidades médicas e atendimento odontológico

O programa Saúde do Homem e da Mulher Rural leva consultas, exames, vacinação, testes rápidos e orientações para trabalhadores rurais e suas famílias. Com especialistas de áreas como urologia, ginecologia, dermatologia e oftalmologia, já atendeu mais de 61 mil pessoas em 68 municípios desde 2016.

Já o Sorrindo no Campo leva atendimento odontológico para o interior do Estado. O consultório itinerante oferece procedimentos como restaurações, extrações, limpeza e aplicação de flúor. Desde 2023, quase 14 mil pessoas já foram atendidas.

Para acompanhamento da saúde sem sair de casa

O Saúde no Campo aproxima produtores atendidos pela ATeG e suas famílias de ações de prevenção e cuidado, inclusive por meio da telessaúde. Em um ano, já beneficiou mais de mil pessoas, com atendimentos domiciliares em mais de 450 propriedades.

Cuidados emocionais

A Educação Socioemocional trabalha o autoconhecimento, regulação emocional e habilidades sociais com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Desde 2023, 1.367 pessoas participaram das atividades em 22 municípios.

Atenção aos adolescentes e idosos

Para adolescentes, o Saúde do Adolescente Rural abre espaço para conversar sobre saúde mental, sexual e reprodutiva, prevenção das violências e uso abusivo de álcool e drogas. Criado em 2025, já reuniu mais de 100 participantes.

Para quem cuida de pessoas idosas, o Curso Saúde do Idoso oferece formação gratuita sobre cuidado integral, bem-estar e autocuidado. Já foram realizadas 40 turmas.

Para PCD

A Equoterapia une saúde, educação e equitação e atende pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas. O Senar/MS apoia quatro centros parceiros, em Jardim, Rio Brilhante, Maracaju e Aparecida do Taboado, que juntos já realizaram mais de 20 mil atendimentos.

Um olhar especial para quem cuida da propriedade rural

Saúde também passa pela qualidade de vida, pela organização e pela autonomia. É essa a proposta do Programa Fortalecer, que apoia pequenas e micro propriedades em gestão, competências socioemocionais e qualidade de vida. Desde 2023, 61 famílias de nove municípios já participaram da iniciativa.

Como receber os atendimentos de saúde do Senar/MS?

As formas de acesso variam conforme o programa. Em geral, a mobilização é feita pelos Sindicatos Rurais, em parceria com as prefeituras ou com a ATeG.

Para saber quais ações estão disponíveis na sua região, procure o Sindicato Rural do seu município ou entre em contato com o Senar/MS pelo (67) 3320-9700.

Assessoria de Imprensa do Sistema Famasul

Texto: Larissa Adami

Foto: Ana Palma